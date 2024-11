Khai mạc chung kết Hội thi Cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ IV năm 2024

Tham dự lễ khai mạc chung kết Hội thi có đồng chí Nguyễn Chí Tài - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phan Quý Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các sở ban Ngành, đoàn thể thành phố Huế. Về phía Agribank, có đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; đồng chí Phạm Đức Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Agribank, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; lãnh đạo các Ủy ban/Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính; các đồng chí trong BTV, BCH Công đoàn, các đồng chí Trưởng/ Phó ban cơ quan Công đoàn Agribank; Ban Giám khảo; các đồng chí Trưởng ban Tổ chức Hội thi các khu vực; lãnh đạo các chi nhánh, 200 thí sinh và đông đảo cổ động viên của 20 công đoàn cơ sở trong hệ thống.

Đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ IV năm 2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh: Trong thời điểm cả hệ thống Agribank đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024, Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ IV năm 2024 được Công đoàn Agribank tổ chức là một sự kiện hết sức quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần cổ vũ, khích lệ, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, cống hiến, phát huy giá trị bản thân của mỗi cán bộ, người lao động, tạo động lực cho Agribank đạt được các nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025.

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cũng như kết quả mà các cấp Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động Agribank đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là kết quả quá trình triển khai và tổ chức Hội thi, đồng chí Phạm Toàn Vượng biểu dương sự tham gia tích cực, sôi nổi, trách nhiệm của các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động, đặc biệt là 200 đoàn viên ưu tú của 20 công đoàn cơ sở đến từ 8 khu vực trong hệ thống đã xuất sắc có mặt tại vòng chung kết Hội thi.

Đồng chí Tổng Giám đốc khẳng định Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch là Hội thi rất đặc trưng của Agribank, càng ngày càng hoàn thiện, bổ ích và khẳng định thương hiệu và văn hóa Agribank. Qua Hội thi, các cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank ngày một tự tin bản lĩnh, tự hào là những con người Agribank, hội tụ đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ để sẵn sàng hoàn thành mục tiêu phát triển Agribank bền vững, ổn định, là một ngân hàng Top đầu trong khu vực, quản trị rủi ro hiện đại.

Tổng Giám đốc tin tưởng Hội thi sẽ đem lại những giá trị to lớn và ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố sức mạnh và khối đoàn kết của đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống. Thông qua Hội thi, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank mong muốn gửi gắm thông điệp đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong hệ thống cần nỗ lực rèn đức, luyện tài, xây dựng hình ảnh người cán bộ Agribank bản lĩnh, chuyên nghiệp, sẵn sàng đồng hành cùng Agribank hội nhập nền kinh tế thế giới trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Đức Tuấn - Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Agribank phát biểu tại lễ khai mạc chung kết Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ IV năm 2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc chung kết Hội thi, đồng chí Phạm Đức Tuấn - Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Agribank khẳng định: Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ 4 năm 2024, trong quý II và quý III/2024, các Công đoàn cơ sở và Công đoàn Agribank đã tổ chức thành công Hội thi cấp cơ sở và cấp khu vực trong toàn hệ thống. Tham gia Hội thi, các đội thi đã thể hiện được sức mạnh đoàn kết, hoàn thành tốt phần thi của mình, đạt mục tiêu, yêu cầu của Hội thi. Các thí sinh tham gia dự thi không những giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là học hỏi, tiếp cận công nghệ số trong hoạt động ngân hàng, mà còn hội tụ đầy đủ các tố chất của người lao động thời kỳ đổi mới, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, tràn đầy tinh thần nhiệt huyết và tài năng, góp phần giữ gìn giá trị văn hóa, thương hiệu, giữ vững vị thế Agribank - Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam.

Đồng chí Phạm Đức Tuấn cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các ban ngành tại địa phương đã quan tâm đến hoạt động Agribank nói chung và Hội thi nói riêng.

Đồng chí Phan Quý Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại lễ khai mạc chung kết Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ IV năm 2024.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc Hội thi, Agribank đã trao tặng 2 tỷ đồng cho MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, Agribank đã ủng hộ kinh phí trên 150 tỷ đồng cho các địa phương trên cả nước. Trong toàn bộ chương trình Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ IV năm 2024, Agribank đã dành tổng kinh phí 5 tỷ đồng ủng hộ các địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, trong đó vòng thi khu vực là 3 tỷ đồng, vòng chung kết là 2 tỷ đồng. Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này, tiếp tục khẳng định vị thế Agribank là Ngân hàng Thương mại Nhà nước chủ lực đầu tư phát triển kinh tế “Tam nông”, chủ động, tiên phong thực thi có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, các chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát huy trách nhiệm “Ngân hàng vì cộng đồng” dành nhiều sự quan tâm, tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước.

Đại diện Agribank, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc trao tặng 2 tỷ đồng cho UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo

Vòng Chung kết Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ IV năm 2024 diễn ra trong 03 ngày từ 22-24/11/2024 với sự tham gia của 20 đội thi xuất sắc: CN Đông Long An, CN Sài Gòn, CN Tỉnh Thanh Hóa, CN Mỹ Đình, Trụ sở chính, CN tỉnh Bình Dương, CN tỉnh Bắc Giang, CN tỉnh Hải Dương, CN Láng Hạ, CN Hà Nội, CN tỉnh Yên Bái, CN tỉnh Long An, CN tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng đại diện khu vực miền Nam, CN 4, CN tỉnh Quảng Nam, CN tỉnh Phú Yên, CN tỉnh Nghệ An, CN Nam Đồng Nai, CN Phú Nhuận.

Cán bộ Agribank tham gia phần thi tài năng - thể hiện sự am hiểu sâu sắc về các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Mỗi đội sẽ trải qua 03 vòng thi: thanh lịch, tài năng và năng khiếu. Phần thi tài năng tập trung vào các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ bao gồm các quy định, quy chế cụ thể của Agribank và ngành Ngân hàng về lĩnh vực tín dụng, tài chính kế toán, sản phẩm dịch vụ, văn hóa doanh nghiệp, cẩm nang nhận diện thương hiệu Agribank... Đây là phần thi quan trọng nhất, với thang điểm cao nhất, quyết định toàn bộ kết quả của đội thi. Phần thi này tạo được sức hấp dẫn lớn với đông đảo khán giả bởi những kiến thức chuyên sâu, đặc thù về nghiệp vụ ngân hàng đã được các thí sinh chuyển tải và thể hiện một khéo léo bằng tài năng hùng biện, cách dẫn dắt mềm mại, phong thái tự tin cùng những trải nghiệm thực tế đầy sức thuyết phục. Phần thi thanh lịch và phần thi năng khiếu hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, phong thái biểu diễn chuyên nghiệp, đậm bản sắc văn hóa Agribank. Đây cũng là phần thi giàu cảm xúc thể hiện tình yêu ngành, yêu nghề và tình yêu quê hương đất nước sâu sắc của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank.

Cán bộ Agribank tham gia phần thi thanh lịch - thể hiện nhuần nhuyễn khéo léo đặc trưng của đơn vị hòa chung trong bản sắc văn hóa Agribank

Ngay sau lễ khai mạc, 03 đội thi đầu tiên đã thể hiện tốt các phần thi của mình, cống hiến cho Ban Giám khảo và đông đảo khán giả, cổ động viên những màn trình diễn đầu tư công phu thể hiện tài năng nghệ thuật và bản lĩnh, trí tuệ. Đây sẽ là những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa và đáng nhớ, là động lực để mỗi thí sinh phấn đấu, cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển của Agribank trong những chặng đường tiếp theo.

Phần thi năng khiếu của cán bộ Agribank với nội dung đậm đà tình yêu ngành, yêu nghề, yêu quê hương đất nước được thể hiện qua nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp

Đến với vòng chung kết Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ IV năm 2024, mỗi đội thi đều thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ. Cùng với sự nỗ lực của các thí sinh, tinh thần làm việc công tâm của Ban giám khảo, sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức và đơn vị đăng cai, chúng ta tin tưởng rằng Hội thi sẽ thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ khát vọng cống hiến và tinh thần văn hóa Agribank, cùng tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, người lao động toàn hệ thống đưa Agribank tiếp tục phát triển, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.