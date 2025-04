Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình vừa công bố kết luận và thi hành kỷ luật đối với hàng loạt tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm nghiêm trọng. Các sai phạm này được phát hiện qua kiểm tra tại hai lĩnh vực đang được dư luận đặc biệt quan tâm: việc thực hiện các dự án cây xanh liên quan đến Công ty Công Minh và những tồn tại, yếu kém trong ngành Thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh này.

Cụ thể, trong các ngày 4/4 và 16/4, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 33 và 34 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Trên cơ sở kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và báo cáo kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét và đưa ra các quyết định kỷ luật nghiêm khắc.

Sai phạm nghiêm trọng trong các dự án cây xanh

Liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố (Đồng Hới, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Ba Đồn, Quảng Ninh), UBKT Tỉnh ủy kết luận nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã có vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, 9 tổ chức Đảng gồm Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (BQL DAĐTXD-PTQĐ) TP. Đồng Hới (nhiệm kỳ 2019-2020 và 2020-2025), Đảng ủy BQL các công trình công cộng (CCTCC) huyện Lệ Thủy (NK 2020-2025), cùng các Chi ủy Chi bộ BQL CCTCC các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, TX. Ba Đồn, Chi bộ BQL CCTCC huyện Quảng Ninh và Chi ủy Chi bộ BQL DAĐTXD-PTQĐ huyện Bố Trạch (các nhiệm kỳ liên quan) bị khiển trách. Nguyên nhân là do các tổ chức này đã vi phạm trong xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lãnh đạo Ban Quản lý các công trình công cộng và dự án đầu tư xây dựng tại Đồng Hới, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Ba Đồn, Tuyên Hóa, Minh Hóa và Quảng Ninh. Ảnh: CA

Đối với cá nhân, UBKT Tỉnh ủy khiển trách đồng chí Võ Vương Thông (Phó Giám đốc BQL DAĐTXD-PTQĐ huyện Bố Trạch). Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với 7 đồng chí là Giám đốc/Trưởng các Ban quản lý: Nguyễn Viết Sơn (Lệ Thủy), Nguyễn Hữu Kiền (Bố Trạch - CCTCC), Dương Thanh Hải (Quảng Trạch), Phạm Công Giáp (Ba Đồn), Trần Văn Sự (Tuyên Hóa), Đinh Xuân Tiến (Minh Hóa - CCTCC), Trần Văn Tuyến (Quảng Ninh). Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền khai trừ (đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khai trừ ngày 9/4) đối với 2 đồng chí Giám đốc khác là Nguyễn Văn Sỹ (Đồng Hới) và Nguyễn Hoài Nam (Bố Trạch - DAĐTXD-PTQĐ). Các cá nhân này được xác định đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và vi phạm pháp luật trong thực hiện dự án cây xanh, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy cũng quyết định kỷ luật khiển trách 22 đồng chí, cảnh cáo 3 đồng chí, khai trừ 2 đồng chí và yêu cầu 1 tổ chức đảng cùng 24 đảng viên khác nghiêm túc rút kinh nghiệm do có liên quan trách nhiệm trong việc tham mưu, thẩm định, phê duyệt các dự án cây xanh này. Con số 22 bị can đã bị Công an tỉnh khởi tố trước đó cho thấy tính chất phức tạp của vụ án liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh tại Quảng Bình.

Chấn chỉnh hoạt động ngành Thi hành án dân sự

Cũng tại các kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các vi phạm tại Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS TP. Đồng Hới, dựa trên kết luận kiểm tra trước đó của UBKT và kết luận của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp.

UBKT Tỉnh ủy quyết định khiển trách đối với Chi ủy Chi bộ Chi cục THADS TP. Đồng Hới (nhiệm kỳ 2020-2025) do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm để đảng viên sai phạm.

Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TP. Đồng Hới

Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Mai Công Danh, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh, do chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm theo kết luận thanh tra, không thực hiện nghiêm chỉ đạo cấp trên, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định đảng viên không được làm.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Đồng Hới, với các vi phạm tương tự như đồng chí Danh.

Đồng thời, yêu cầu Chi ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh và 4 đảng viên khác nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Việc UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đồng loạt xem xét và xử lý kỷ luật nghiêm khắc nhiều tổ chức đảng, đảng viên ở cả hai lĩnh vực nhạy cảm cho thấy quyết tâm rất lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.