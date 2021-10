Khám phá mới có thể thay đổi cả lịch sử của Tháp Babel

Sự phá hủy của Tháp Babel đặt ra rất nhiều nghi vấn. Ảnh: Getty

Tháp Babel từ lâu vẫn được coi là một trong những sự kiện bí ẩn nhất của Kinh thánh. Tháp được cho là xây dựng tại vùng đất của Shinar - Babylonia - một thời gian sau trận Đại hồng thủy. Câu chuyện về việc quá trình xây dựng tháp đã được đưa vào trong Sáng thế ký 11: 1-9.

Nhiều bằng chứng cho thấy rằng tháp được xây dựng dưới sự giám sát của Vua Nebuchadnezzar II vĩ đại. Năm 586 trước Công nguyên, trong nỗ lực giành quyền tối cao của thế giới, ông đã bao vây Jerusalem, cách đó 500 dặm về phía tây. Quân đội của ông đã cướp phá thành phố và bắt giữ những công dân có trình độ cũng như học vấn cao nhất. Những người này sau đó bị đưa đến Babylon làm tù nhân chiến tranh, và buộc phải làm việc cho Nebuchadnezzar - nơi khởi đầu mà ngày nay được gọi là sự giam cầm của Babylon.

Tuy nhiên, mới đây trong bộ phim tài liệu của Kênh Smithsonian, 'Bí mật được mở khóa: Tháp Babel', có luồng ý kiến cho rằng: "Khi ở Babylon, những người bị giam giữ này được gọi là người Do Thái, và họ chính là tác giả của Kinh thánh". Điều này làm dấy lên một giả thuyết khác: Chính những người bị giam giữ đã tiếp tục viết về sự phá hủy của Tháp với nỗ lực "thay đổi lịch sử của họ".

Tòa tháp có thể đã từng trông như thế này. Ảnh: Getty

Các chuyên gia tin rằng những người Do Thái bị giam cầm ở Babylon sau cuộc vây hãm đã nhìn thấy tòa tháp khổng lồ đang được xây dựng và bị mê hoặc lúc đầu. Mặc dù vậy qua thời gian, nơi đây dần trở thành biểu tượng cho sự áp bức, bất công. Tiến sĩ Irving Finkel của Bảo tàng Anh cho biết: "Khi bạn nhìn vào các chương đầu của Kinh thánh, rõ ràng là một số trong đó được rút ra từ các ghi chép của chính người Do Thái, và một số khác kết hợp với những câu chuyện mà họ chắc hẳn đã gặp phải. lần đầu tiên ở Babylon, các tác giả, triết gia đã kết hợp những văn bản tiếng Do Thái để kể câu chuyện của chính họ".

Bộ phim tài liệu lưu ý thêm: "Có một manh mối hấp dẫn trong câu chuyện ủng hộ giả thuyết rằng những người nô lệ Do Thái đã chứng kiến tòa tháp được xây dựng trong thời gian họ bị giam cầm". Đó chính là một viên gạch nguyên bản từ Babylon, được bảo tồn cho đến ngày nay, mang dấu vết của một loại vật liệu xây dựng khác thường từ thời đó: bitum, một loại nhựa đường và vữa cổ. Sáng thế ký đã nói rằng những người thợ cổ đại đã sử dụng gạch làm đá và bitum làm vữa trong việc xây dựng tháp. Dựa trên luận điểm đó, Tiến sĩ Finkel tuyên bố rằng viên gạch là bằng chứng về câu chuyện xây dựng tháp được lưu giữ trong Kinh thánh. Ông nói: "Những gì chúng tôi có ở đây là một viên gạch cùng nhựa đường, phù hợp chính xác với bối cảnh thời điểm đặc biệt đó".