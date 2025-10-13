Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên

Theo ghi nhận, hồ điều hòa của nhà máy Luyện gang thép thuộc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên nằm trên sườn đồi. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 10, sáng ngày 7/10, bờ bao hồ chứa bị vỡ khiến một lượng lớn bùn đặc theo dòng chảy đổ xuống hai xóm Gốc Thị và Ao Sen. Bùn tràn vào nhà, sân vườn, ao cá, ruộng canh tác và đường giao thông của người dân.

Toàn cảnh khu hồ chứa nước tuần hoàn của Nhà máy Luyện gang thuộc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên tại xã Nam Hòa sau khi bị vỡ. Ảnh: Hà Thanh.

Hơn 20 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp sau sự cố vỡ hồ điều hòa

Thống kê sơ bộ cho thấy có hơn 20 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 3 hộ bị bùn tràn trực tiếp vào nhà, khoảng 20 hộ khác bị thiệt hại về hoa màu, ao nuôi thủy sản.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài làm ngập và gây sạt bờ bao hồ chứa, khiến nước và bùn trong hồ tràn xuống hạ lưu. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Nam Hòa đã khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra hiện trường, lấy mẫu bùn và nước gửi đi xét nghiệm độc lập để xác định có hay không sự tồn tại của hóa chất độc hại.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Kiều Xuân Thịnh – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hòa, cho biết:

“Sau khi sự cố xảy ra, UBND xã đã yêu cầu Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên có biện pháp ngăn chặn ngay, trong đó bố trí nguồn nước ăn uống đảm bảo cho người dân đến khi có kết quả xét nghiệm an toàn. Đồng thời, công ty cùng đại diện các xóm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, mỗi bên giữ một mẫu để đảm bảo tính khách quan.”

Ông Thịnh cho biết thêm, xã đã thành lập hai đoàn kiểm tra độc lập để rà soát, thống kê thiệt hại của người dân, đồng thời chỉ đạo trạm y tế xã khám, theo dõi sức khỏe cho các hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, đường giao thông cơ bản đã được dọn sạch bùn, công tác khắc phục môi trường và thống kê thiệt hại vẫn đang được triển khai.

Khẩn trương gia cố bờ hồ, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Về phía doanh nghiệp, ông Đỗ Thanh Bình – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, cho biết:

“Việc vỡ hồ chứa nước tuần hoàn đã khiến một lượng đất và bùn trong hồ chảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân sống gần nhà máy và khoảng 20 hộ dân của hai xóm Gốc Thị và Ao Sen bị bùn thải tràn vào ao cá, vườn cây. Sau khi sự cố xảy ra, công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm kê, kiểm đếm thiệt hại của người dân để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp bà con ổn định sản xuất.”

Theo ông Bình, sau sự cố, công ty đã tiến hành đắp lại bờ bao, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời huy động máy móc và nhân lực thu dọn bùn đất, dọn sạch tuyến đường dân sinh. Cán bộ, công nhân viên của nhà máy cũng đã được cử xuống hỗ trợ trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng về nước uống, tẩy rửa nhà cửa, dọn giếng và hỗ trợ kinh phí khắc phục.

Nhà máy Luyện gang thép của Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đang khẩn trương gia cố bờ hồ sau khi xảy ra sự cố. Ảnh: Hà Thanh.

Cũng theo ông Bình, Nhà máy Luyện gang thép thuộc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên tại xã Nam Hòa được xây dựng trên khu vực từng là khai trường của Mỏ sắt Trại Cau, có địa hình nhiều ta luy hở, dễ xảy ra hiện tượng sạt lở, rửa trôi đất khi có mưa lớn. Ông Bình cho biết, trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ bổ sung nội dung phòng, chống sự cố hồ chứa vào phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức diễn tập, cảnh báo và xây dựng kế hoạch di dời dân cư trong trường hợp khẩn cấp.



Ta luy khu vực phía trên hồ điều hòa của Nhà máy Luyện gang thép thuộc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 11 vừa qua. Ảnh: Hà Thanh.

“Chúng tôi đã đắp đê đai an toàn, không để nước và bùn thoát ra ngoài nữa. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục gia cố hệ thống hồ chứa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực hạ lưu trong mùa mưa bão,” ông Đỗ Thanh Bình khẳng định.

Hiện chính quyền xã Nam Hòa đang tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả xét nghiệm mẫu bùn và nước. Khi có kết quả chính thức, xã sẽ báo cáo các sở, ban, ngành liên quan để chỉ đạo công tác khắc phục triệt để, bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống quanh khu vực.