Những "Thùng tiếp sức" của Báo Dân Việt đến với người dân Thái Nguyên

+ aA -

Giữa những lớp bùn đất còn ngổn ngang sau trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên, những "Thùng tiếp sức" chứa đầy yêu thương của Báo Dân Việt đã được trao tận tay các hộ dân. Không chỉ là chiếc chổi, đôi ủng để dọn dẹp nhà cửa, mỗi phần quà còn là một lời nhắn nhủ ấm áp từ bạn đọc cả nước, rằng bà con không hề đơn độc trong hành trình khó khăn này.