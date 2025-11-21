Khánh Hoà: Dự án trồng gắn với tiêu thụ bưởi da xanh giúp nhiều hộ đồng bào ở các xã miền núi phấn khởi

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

Dự án liên kết theo chuỗi giá trị “sản xuất cây bưởi da xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn các xã: Khánh Thành, Khánh Nam, Khánh Trung huyện Khánh Vĩnh cũ (nay là xã Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Ngân - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây và nông sản Ngân Nguyễn cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương xuống các địa phương để hỗ trợ về kỹ thuật, cây giống, phân bón cho bà con đồng bào Raglai trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Ngân chia sẻ, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc xây dựng và duy trì các mối liên kết chặt chẽ giữa các thành phần trong chuỗi giá trị không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu chi phí, mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Vì vậy, hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang được xem là xu thế, có hướng phát triển bền vững và hiệu quả trong sản xuất, đặc biệt là nông sản.

Dự án trồng gắn với tiêu thụ bưởi da xanh nhiều hộ đồng bào các xã miền núi Khánh Hòa đang mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Theo đó, Công ty TNHH XNK Trái cây và Nông sản Ngân Nguyễn đã tích cực tham gia và thực hiện các hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, là tham gia mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi về “Sản xuất cây Bưởi da xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh”. Với sự tham gia của 26 hộ. Trong đó, có 18 hộ nghèo và cận nghèo cùng tham gia với tổng diện tích là 34,85 ha và thời gian thực hiện giai đoạn 2024-2025.

Công ty đã tổ chức thành công 3 lớp tập huấn về quy trình trồng, chăm sóc, xử lý bệnh và phòng ngừa sâu bệnh cho các hộ dân, giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành hiệu quả. Các hộ dân đã thực hiện tốt các kỹ thuật đã được hướng dẫn, cải thiện tình trạng cây trồng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng trái cây. Ngoài ra, các hộ còn được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn cách sử dụng đúng giai đoạn, từ đó hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Công ty đã cấp phát cho 3 hộ với diện tích 0,65 ha với số lượng 225 cây bưởi da xanh. Đồng thời đã cấp phát cho 19 hộ (trong đó: 16 hộ nghèo, cận nghèo và 3 hộ bình thường) với diện tích 12,6 ha với số lượng 3.508 kg phân Urê, 5.304 kg phân Super Lân, 4.222 kg phân Kali, 27.225 kg phân Hữu cơ, 104 lít các loại Thuốc Bảo vệ thực vật.

Công ty đã cùng các cơ quan có chức năng và chính quyền các xã hoàn thành việc kiểm tra, khảo sát thực tế về tình hình vườn cây, tiến độ trồng mới, chăm sóc và thu hoạch. Đồng thời đề xuất các giải pháp cải thiện hệ thống tưới tiêu để tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con.

Hiệu quả thiết thực

Bà Ngân cho rằng, dự án liên kết chuỗi đầu tiên trên địa bàn có được thành công nhờ sự hỗ trợ hướng dẫn kịp thời của Sở Dân tộc và Tôn giáo, các ngành chức năng đã góp phần hình thành vùng chuyên canh sản xuất bưởi da xanh hàng hóa. Với diện tích 12,6 ha, đảm bảo chất lượng, góp phần giảm chi phí sản xuất và gia tăng giá trị sản lượng. Đặc biệt, dự án liên kết này còn chia sẻ, hạn chế rủi ro trong sản xuất cũng như mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên kết. Doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi sẽ có được vùng sản xuất hàng hóa với sản phẩm đầu ra đạt chất lượng cao, năng suất ổn định qua các năm.

Công ty TNHH XNK Trái cây và Nông sản Ngân Nguyễn hỗ trợ phân bón, cây trồng và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân trên địa bàn các xã miền núi Khánh Hòa.

Các hộ đã có sự chuyển đổi rõ rệt khoảng 60% về chất lượng vườn cây so với ban đầu, bệnh lý đã giảm, vườn sạch sẽ hơn, cây phát triển tốt và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch chính thức.

Một số hộ đã bắt đầu có thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập đáng kể như: hộ Cao Ngọc Hoành, Dương Văn Thềm, Cao Thiện, Cao Quốc,... đem lại tổng thu nhập gần 70 triệu đồng/năm, nhờ đó không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, đảm bảo sự phát triển bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số.