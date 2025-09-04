Khánh Hòa: Giải cứu hai khách nước ngoài bị lạc trên núi Cô Tiên

Ngày 4/9, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lúc 1h23 ngày 4/9, lực lượng cứu hộ đã đưa 2 du khách người Nga bị lạc trên núi Cô Tiên xuống núi an toàn.

Trước đó, lúc 21h40 ngày 3/9, Trung tâm thông tin cứu nạn 114 nhận được tin báo của chị M - chủ căn hộ Greenhouse (đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - về việc 2 du khách người Nga trong quá trình leo núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang) đang bị mất phương hướng và kiệt sức.

Công an tỉnh Khánh Hòa đưa hai du khách đi lạc trên núi Cô Tiên, phường Bắc Nha Trang xuống núi an toàn. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Hai du khách là Kurochkin Sergei (sinh năm 1987) và Tikhov Aleksei (sinh năm 1994), leo núi Cô Tiên từ lúc 14h30, sau đó bị lạc và gọi cho chị M cầu cứu.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 6 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an phường Bắc Nha Trang, chính quyền địa phương và chủ căn hộ tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ. Sau đó, lực lượng cứu hộ tiếp cận được 2 nạn nhân và đưa xuống an toàn.