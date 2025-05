Ngày 29/4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Bộ Công an phối hợp cùng UBND TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công trình Tượng đài CAND “Vì bình yên cuộc sống” tại Công viên Âu Lạc phường 4, quận 5, ngay khu vực ngã sáu Cộng Hòa – vị trí trung tâm mang nhiều ý nghĩa lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm, đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước... đến tham dự lễ khánh thành Tượng đài Công an Nhân dân “Vì bình yên cuộc sống” tại TP.HCM. Ảnh: MĐ

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM và các bộ, ngành Trung ương.

Hình tượng người chiến sĩ công an gần gũi và cao cả

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo công trình, nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Tượng đài CAND tại TP.HCM không chỉ nhằm tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của lực lượng công an vì sự bình yên của Tổ quốc, mà còn là công trình văn hóa đặc biệt, có giá trị chính trị – lịch sử sâu sắc.



Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo công trình. Ảnh: MĐ

Tượng đài được thiết kế với cụm tượng cao 4,1m, bệ tượng cao 2,97m, gồm 7 nhân vật: Mẹ Việt Nam, em bé thiếu nhi và 5 chiến sĩ công an đại diện cho các lực lượng chủ chốt như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở. Tổng thể công trình sử dụng chất liệu đồng ép công nghệ cao, đảm bảo tính bền vững, thẩm mỹ và gần gũi với cảnh quan đô thị. Khuôn viên tượng đài được bố trí hài hòa với các hạng mục như sân chơi, cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, hệ thống chiếu sáng – tạo nên một không gian cộng đồng trang trọng nhưng thân thiện, dễ tiếp cận với người dân và du khách. Bằng ngôn ngữ điêu khắc, công trình thể hiện sinh động tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND – một lực lượng vũ trang cách mạng từ nhân dân mà ra, luôn lấy phụng sự nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Biểu tượng tri ân và giáo dục truyền thống

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, việc xây dựng tượng đài không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ chiến sĩ công an đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là không gian văn hóa phục vụ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Công trình góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an, củng cố niềm tin của nhân dân với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự đất nước.

Tượng đài Công an Nhân dân “Vì bình yên cuộc sống” tại TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Lãnh đạo Bộ Công an cũng bày tỏ mong muốn TP.HCM và các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, khai thác hiệu quả công trình, biến nơi đây thành điểm đến văn hóa – giáo dục đặc sắc của thành phố. Tượng đài CAND “Vì bình yên cuộc sống” sẽ không chỉ là biểu tượng của sự tri ân mà còn là niềm tự hào của TP.HCM – nơi hội tụ giá trị lịch sử, nhân văn và bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời đại mới.