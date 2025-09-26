Nhà Vingroup kéo nhóm cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh

Kết phiên giao dịch cuối tuần ngày 26/9, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 35 mã tăng giá, 4 mã tăng trần và 43 mã giảm giá, 1 mã giảm sàn

Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng 1,35% lên 91,79 điểm, là trụ lực gồng gánh đà giảm của thị trường chung.

Cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/9. Ảnh: Vietstock

Đây là nhóm cổ phiếu hiếm hoi khi giữ được sắc xanh trong phiên nhờ cổ phiếu trụ cột nhà Vingroup. Cụ thể, mã VIC tăng 3,8% lên 164.000 đồng/cổ phiếu. Mã này góp tới 5,6 điểm tăng vào chỉ số chung.

cổ phiếu VIC tiếp tục trở thành đầu tàu dẫn dắt nhóm bảo vệ VN-Index. Với mức tăng 3,8% lên 164.000 đồng/cổ phiếu, thị giá VIC tiếp tục lập đỉnh mới, đồng thời đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup lên 636.000 tỷ đồng, một kỷ lục chưa từng có của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đà tăng bùng nổ của VIC không chỉ kéo VN-Index đi lên mà còn gia tăng mạnh mẽ khối tài sản ông bà chủ tập đoàn này.

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes, tổng tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam - đã nâng lên mức kỷ lục mới ở 15,8 tỷ USD, tăng hơn 1,2 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Tương tự, với hơn 170 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là vợ ông Vượng, hiện đạt gần 28.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD).

Sắc xanh còn hiện diện ở nhiều mã lớn khác như: CEO +0,37%; KDH +2,37%; KBC +1,9%; HDC +0,95%; NLG +0,24%;...

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ đến từ các mã: DXG -1,94%; PDR -1,01%; DIG -0,59%; VHM -0,5%; TCH -0,9%;...

VN-Index rung lắc mạnh, khối ngoại 'xả' 2.200 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 26/9 khép lại với một kịch bản đầy kịch tính, đúng nghĩa “tàu lượn” với những nhịp rung lắc mạnh xuyên suốt cả ngày giao dịch. Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư nhanh chóng bị thử thách ngay từ những phút mở cửa khi VN-Index chìm trong sắc đỏ.

Kết phiên 26/9, chỉ số VN-Index giảm 5,39 điểm, xuống 1.660,7 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,59 điểm, xuống 276,06 điểm. Ngược dòng, chỉ số UPCoM-Index tăng 0,14 điểm, lên 110,63 điểm.

Thanh khoản trên thị trường giảm nhẹ, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 29.900 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 26.900 tỷ đồng – sụt giảm gần 900 tỷ đồng so với phiên trước.

Độ rộng toàn thị trường với sắc đỏ có phần lấn lướt với bên bán có 432 mã giảm và bên mua có 305 mã tăng. Tương tự, sắc đỏ cũng áp đảo trong rổ VN30 với 21 mã giảm, 5 mã tăng và 4 mã tham chiếu.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 26/9. Ảnh: Vietstock

Về mức độ ảnh hưởng, VPB, HDB, BID và MBB là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index với hơn 2,7 điểm giảm. Ở chiều ngược lại, VIC, CTG, KDH và KBC là những mã vẫn giữ được sắc xanh và đóng góp vào chỉ số chung hơn 6,4 điểm.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 26/9. Ảnh: Vietstock

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng 2.159 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.044 tỷ đồng.

Chiều mua, VCB được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 72 tỷ; CII cũng được mua ròng khoảng 50 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu HDG, HHS và HHV được "gom" ròng với giá trị dao động từ 21 tỷ tới 28 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu SSI khoảng 319 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã khác như HPG, VIX, SHB và VHM đồng loạt bị bán ròng hơn trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu.