Chủ nhật, ngày 19/10/2025 16:13 GMT+7

Khối tài sản khủng của Ngân Collagen

Thùy Chi Chủ nhật, ngày 19/10/2025 16:13 GMT+7
Giữa làn sóng chú ý về vụ việc Ngân 98 bị tạm giam, cái tên Ngân Collagen một lần nữa được nhắc đến. Từng vướng lùm xùm với Ngân 98, nữ đại gia xứ Cà Mau này vẫn khiến công chúng không ngừng tò mò về khối tài sản khổng lồ mà cô sở hữu. Từ những biệt thự tựa lâu đài, "rổ" kim cương lấp lánh đến bộ sưu tập túi hiệu đắt giá, mỗi lần xuất hiện, Ngân Collagen lại phô diễn một cuộc sống xa hoa bậc nhất.
Ngân Collagen, tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995, Cà Mau), không ngần ngại khoe với cộng đồng mạng khối tài sản khổng lồ của mình.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ là căn biệt thự rộng 1.000 m2 tại Cần Thơ, nơi cô tổ chức tiệc tân gia hoành tráng vào tháng 4.2025. Công trình được cho là mất tới 5 năm xây dựng và ước tính có giá trị lên tới 500 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số rất nhiều bất động sản mà cô sở hữu. Ngân Collagen còn có mặt bằng bất động sản rộng khắp tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và ngay tại quê nhà Cà Mau.

Những tài sản này thường được thiết kế như những lâu đài với nội thất đắt tiền từ gỗ quý, đá ngọc, thậm chí được trang trí bằng vàng và kim cương. Trong một clip, cô từng chia sẻ ngoài căn biệt thự view biển trị giá 5 tỷ, vợ chồng cô còn mua "theo lốc" 10 căn, vừa để ở vừa để kinh doanh sinh lời, trong đó có một căn khác trị giá hơn 70 tỷ đồng.

Một phần không thể thiếu trong hình ảnh xa hoa của Ngân Collagen chính là bộ sưu tập trang sức kim cương được đồn đoán trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Cô thường xuyên khoe những bộ trang sức độc bản làm từ vàng trắng 18K, được gắn hàng trăm viên đá quý lấp lánh với giá trị từ hàng chục đến hàng trăm tỷ. Có nguồn tin cho rằng, một số viên kim cương riêng lẻ trong bộ sưu tập của cô có giá lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi viên. 

Dù vậy, cô từng vướng nghi ngờ sử dụng trang sức giả và phải lên tiếng giải thích rằng những món đồ bị nghi ngờ chỉ là phụ kiện thông thường, còn kim cương thật thì được cất giữ rất cẩn thận.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập hơn 200 chiếc túi Hermes, bao gồm những dòng túi hiếm như Birkin và Kelly Himalaya, cũng là minh chứng cho sức chi tiêu mạnh tay của nữ đại gia. Những chiếc túi này chủ yếu được cô sưu tầm trong các chuyến công tác nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc.

Biệt thự xa hoa của Ngân Collagen

Xuất thân từ một cô gái quê ở Cà Mau, nguồn thu nhập chính để Ngân Collagen xây dựng khối tài sản khủng được cho là đến từ việc kinh doanh.

Cô là người sáng lập và điều hành thương hiệu mỹ phẩm N-Collagen, một công ty đã phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc. Bên cạnh đó, cô và chồng còn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh trang sức kim cương và đầu tư bất động sản. 

Cô từng vướng vào cuộc tranh cãi lớn với DJ Ngân 98 về chất lượng sản phẩm giảm cân, dẫn đến một cuộc đối chất thu hút hàng trăm nghìn lượt xem tại biệt phủ Cần Thơ của cô vào tháng 5.2025.

Sự việc này càng trở nên phức tạp khi sau đó, sản phẩm giảm cân của cả hai đều bị cơ quan chức năng lấy mẫu để kiểm nghiệm. Đặc biệt, việc Cục An toàn Thực phẩm tiến hành kiểm tra sản phẩm của cô vào ngày 26.5.2025 đã làm dấy lên những câu hỏi về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Theo: baovanhoa.vn
