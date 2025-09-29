Khởi tố 4 đối tượng liên quan trong vụ đấu giá mỏ cát tăng đến 370 tỷ đồng

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm, Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000, trú xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991, trú phường An Hải) và Trần Văn Bảy (SN 1975, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Trong số này, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam; các bị can Nguyễn Sỹ Minh Tiến, Trần Văn Bảy và Lê Nguyễn Đông Quân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), chủ quản lý Công ty MT Quảng Đà, nhóm 4 đối tượng trên đã thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá ngày 18 - 19/10/2024. Hệ quả, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức giá R = 1.534,6%, cao gấp hơn 306 lần so với giá khởi điểm, một con số bất thường.

Trước đó, để triển khai chỉ đạo của Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ về tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng (trước khi sáp nhập) đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế bám sát tình hình, chủ động tham mưu giải pháp ngăn ngừa, đấu tranh, giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngay sau khi hai đơn vị sáp nhập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” liên quan đến điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây.

Ngày 23/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), chủ quản lý Công ty MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, trú xã Điện Bàn Tây), kế toán Công ty MT Quảng Đà để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo quy định tại Điều 218 Bộ luật hình sự.

Trước đó, sáng 18/10/2024, tại Hội trường UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, Công ty đấu giá Hợp Danh Hòa Thuận đã tổ chức buổi đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B nằm trên địa bàn xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn).

Điểm mỏ này có diện tích 6,04ha với trữ lượng theo kế hoạch được phê duyệt là 159.000m3.

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm được đưa ra là 1,2 tỷ đồng nhưng sau khi trải qua suốt 20 tiếng với 200 vòng đấu, tới hơn 4h sáng 19/10, cuộc đấu giá mới kết thúc với số tiền chốt phiên lên tới 370 tỷ đồng, ở mức tăng hơn 1.500% so với giá khởi điểm.

Có 6 doanh nghiệp liên tục bỏ giá cao, cuối cùng Công ty CP MT Quảng Đà (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ cũ, TP Đà Nẵng) là đơn vị trúng đấu giá mỏ cát với số tiền 370 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.