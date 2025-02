Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng tại Lâm Đồng

Ngày 17/2, Công an huyện Di Linh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thành Chung để điều tra về tội Cướp tài sản. Phạm Thành Chung là đối tượng đã dùng búa cướp tiệm vàng được Dân Việt thông tin qua bài viết: Chân tướng nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng tại Lâm Đồng vừa bị bắt.

Phạm Thành Chung bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội Cướp tài sản sau khi dùng búa cướp tiệm vàng ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Phạm Thành Chung sau khi dùng búa cướp tiệm vàng đã bị các chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Di Linh, Công an huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ khi đang lẩn trốn và mang vàng đi bán tại TP.Biên Hòa chỉ sau khoảng 24 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 14 giờ 24 phút ngày 13/2, Phạm Thành Chung mặc áo khoác vàng, đội mũ bảo hiểm rồi đến tiệm vàng Như Ngọc Châu tại khu vực Chợ mới Di Linh. Sau một hồi theo dõi, Chung lấy búa cất giấu trong người ra rồi đập vỡ tủ kính chứa vàng của tiệm vàng rồi nhanh chóng lấy đi nhiều dây chuyền vàng, sau đó bỏ chạy.

Phạm Thành Chung dùng búa đập tủ kính rồi cướp đi khoảng 24 cây vàng của tiệm vàng Như Ngọc Châu.

Sau khi bỏ chạy thoát khỏi sự truy đuổi của người dân địa phương, Chung đã nhiều lần thay đổi trang phục, thay biển số xe, chạy lòng vòng để về nhà ở xã Hòa Ninh (huyện Di Linh) nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Sau đó, Chung mang vàng cướp được về nhà cho vào hộp đựng sữa rồi mang ra vườn đào hố chôn giấu. Tiếp đến, Chung mang 4 sợi dây chuyền rồi đón xe khách trốn xuống TP.Biên Hòa.

Ngày hôm sau (tức ngày 14/2), Chung đang bán vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn TP.Biên Hòa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Chung sau đó được lực lượng công an di lý về nhà tại xã Hòa Ninh để tìm lại số vàng đã cất giấu phục vụ công tác điều tra.