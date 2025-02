Chân tướng nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng tại Lâm Đồng vừa bị bắt

Chiều 14/2, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Phạm Thành Chung (33 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh), nghi phạm trong vụ dùng búa cướp tiệm vàng tại Lâm Đồng. Vụ việc được Dân Việt thông tin trước đó qua bài viết: Truy bắt đối tượng táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng.

Cụ thể, Phạm Thành Chung bị các chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Di Linh, Công an huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ khi đang lẩn trốn và mang vàng đi bán tại TP.Biên Hòa.

Nghi phạm Phạm Thành Chung khi bị bắt tại TP.Biên Hòa.

Khi bị bắt giữ, Phạm Thành Chung được một người bạn chở trên xe máy đến một tiệm vàng tại TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để bán vàng đã cướp được trước đó.

Khai nhận với lực lượng chức năng, Chung cho biết, sau khi gây ra vụ cướp, Chung mang theo số vàng cướp được đi xe khách xuống TP.Biên Hòa và thuê nhà nghỉ ngủ đến sáng.

Đến sáng hôm nay (ngày 14/2), Chung gọi một một người bạn tại TP.Biên Hòa chở đi ăn sáng, uống cà phê. Sau đó, Chung bắt xe về TP.Hồ Chí Minh ghé vào một tiệm vàng trên đường đi rồi nhờ bạn bán 1 sợi dây vàng được hơn 27 triệu đồng. Sau đó, Chung rủ bạn vào nhà vệ sinh ở một bệnh viện tại quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) đưa cho bạn 1 bịch chứa vàng.

Hình ảnh Phạm Thành Chung dùng búa đập tủ cướp vàng tại thị trấn Di Linh.

Tiếp đó, Chung và người bạn đi cùng về lại TP.Biên Hòa rồi mang vàng đi bán thì bị các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP.Biên Hòa phối hợp bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý Phạm Thành Chung về địa phương để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng.