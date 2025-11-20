Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại thôn 5, xã Thạnh Bình; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Trần Viết Lực (SN 1994, trú thôn 5, xã Thạnh Bình).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7/2025, Trần Viết Lực đã cùng Dương Trung Vũ (SN 1981, trú Quý Hương, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước thuộc thôn 5. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 17/7/2025, khi các đối tượng đang đào đãi vàng thì bị lực lượng Công an xã Thạnh Bình phát hiện, lập biên bản xử lý.



Khởi tố đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Thạnh Bình. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, Công an thu giữ 838 kg quặng đá có chứa hàm lượng vàng 2,4g/tấn. Đáng chú ý, trước đó Trần Viết Lực từng bị Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác vàng trái phép, nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.



Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Khai thác vàng trái phép là hành vi gây hại nghiêm trọng đến địa chất, làm gia tăng nguy cơ sạt lở, ô nhiễm nguồn nước và gây thất thoát tài nguyên quốc gia. CATP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và kịp thời tố giác các hành vi khai thác trái phép, góp phần giữ gìn sự bình yên và phát triển bền vững cho địa phương.