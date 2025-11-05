Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định: Từ năm 2022 đến năm 2023, bị can Trần Văn Ba, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố thông qua ông Phạm Văn Hiền (SN 1967, ngụ TP.Cần Thơ) giới thiệu ông Trương Hồng Sang (SN 1968, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang) có xuất bán hóa đơn khống nên Trần Văn Ba đã liên hệ mua tổng cộng 41 hóa đơn khống với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống 9.830.210.659 đồng (tổng tiền thuế GTGT ghi khống 983.021.066 đồng), tổng tiền thanh toán ghi khống 10.813.231.725 đồng để hợp thức nguồn hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Ba. Ảnh: CACC

Sau đó, ông Trần Văn Ba sử dụng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào cho Công ty TNHH MTV Ba Phố, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền là 983.021.066 đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.