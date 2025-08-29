Khởi tố nữ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và 9 người liên quan vụ nhận hối lộ

Ngày 29/8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số công ty liên quan trên địa bàn Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành đã phát hiện hành vi nhận tiền trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/8, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 người; đồng thời thực hiện khám xét tại 15 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Ảnh: Bộ Y tế.

Ba cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm bị bắt tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự gồm: Trần Việt Nga, Cục trưởng; Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; và Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Cùng tội danh này, cơ quan điều tra khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với Phùng Thị Thúy Hà, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Việt Hà và Trần Thị Lựu, đều là chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Nhóm bị khởi tố về hành vi Đưa hối lộ gồm Đậu Thị Giang, 31 tuổi, trú tại Nghệ An; Nguyễn Thanh Uyên, 33 tuổi, trú tại Hà Nội; Quách Thị Trà My, 33 tuổi, trú tại Hà Nội; và Trần Thị Quỳnh Trang, 33 tuổi, trú tại Hà Nội, hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Các bị can này bị điều tra về hành vi Đưa hối lộ theo các khoản 2, 3, 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/8, VKSND Tối cao đã phê chuẩn toàn bộ các quyết định tố tụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ sai phạm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.