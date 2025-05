Ngày 6/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Nam Thái (SN 1988, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Cũng trong ngày 6/5, trao đổi với Dân Việt, anh T.H.Đ (SN 1990, Hoàng Mai, Hà Nội, người bị Vũ Nam Thái dùng gậy bóng chày tấn công) cho biết, sức khoẻ của anh hiện tại đã ổn định hơn so với thời điểm bị tấn công vào ngày 30/4/2025. Sau khi thăm khám, anh hiện đã ra viện và đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan.

Về diễn biến vụ việc, ngày 30/4/2025, ngay khi nhận được tin báo về việc có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Quốc lộ 10, địa phận xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh, làm rõ.

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Vũ Nam Thái - người dùng gậy bóng chày tấn công tài xế khác khi xảy ra va chạm giao thông. Ảnh: CATB

Theo đó, khoảng 10h20' ngày 30/4/2025, tại trục đường ĐT 396B, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Vũ Nam Thái điều khiển xe ô tô bán tải BKS: 17C-203.xx và T.H.Đ điều khiển xe ô tô con BKS: 30H-904.xx đi cùng hướng từ huyện Quỳnh Phụ về huyện Đông Hưng thì xảy ra xích mích trên đường.

Sau khi đi ra Quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, cả 2 phương tiện trên đã chủ động đâm vào nhau rồi dừng xe ở giữa đường. Lúc này Vũ Nam Thái dùng gậy bóng chày màu xanh tấn công Đ.

Vụ việc trên đã làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, làm ùn ứ cục bộ tại Quốc lộ 10, địa phận xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Ngã tư Đợi, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời có mặt phân luồng giao thông, giải toả ùn ứ, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với 2 lái xe trên, kết quả không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Về phía anh Đ, anh này sau đó được đưa đi thăm khám tại cơ quan y tế. Vũ Nam Thái cũng bị bắt khẩn cấp để điều tra.