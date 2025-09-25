Kiểm toán Nhà nước chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra

Trình bày báo cáo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết trong 8 tháng đầu năm, toàn ngành đã hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác với nhiều kết quả nổi bật.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Media Quốc hội

Đáng chú ý, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến ngày 30/8, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và hơn 16,7 triệu USD, trong đó tăng thu NSNN 951 tỷ đồng, giảm chi NSNN 8.774 tỷ đồng và hơn 143.391 USD, kiến nghị khác 10.373 tỷ đồng và hơn 16,5 triệu USD.

Đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số nội dung không phù hợp thuộc 62 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý.

Kiểm toán Nhà nước chuyển thông tin 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ.

Đồng thời, cơ quan này cung cấp 29 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra để phục vụ công tác điều tra trong đó có 2 dự án đầu tư thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đó là dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.



Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Cơ quan kiểm toán cũng cung cấp các tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, theo báo cáo của Tổng kiểm toán Nhà nước, năm tới, ngành tập trung kiểm toán những vấn đề "nóng" được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm, gắn với kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, lưu ý kiểm toán đánh giá việc quản lý thu của cơ quan thuế, xác định trọng tâm, trọng điểm đối với các lĩnh vực có nguồn thu lớn, nguy cơ thất thu, trốn thuế, gian lận thuế cao.

Ngành cũng sẽ đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngành kiểm toán sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục về đạo đức, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ kiểm toán viên nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tập trung quản lý chặt chẽ Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhằm kịp thời ngăn ngừa sai phạm, gắn trách nhiệm của Tổ trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán và Kiểm toán trưởng với việc giáo dục, quản lý đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên.

Những cá nhân vi phạm, người đứng đầu đơn vị, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán nếu xảy ra sai phạm hoặc để cấp dưới xảy ra sai phạm trong phạm vi trách nhiệm quản lý được giao, sẽ bị xử lý nghiêm.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo, cho biết đa số ý kiến Thường trực Uỷ ban và các cơ quan của Quốc hội nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác 8 tháng đầu năm của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, đa số ý kiến nhất trí dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, Uỷ ban đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát đối tượng kiểm toán để tránh trùng lặp, không tổ chức quá nhiều các cuộc kiểm toán tại cùng 1 địa phương, nhất là địa phương vừa thực hiện sáp nhập, chịu ảnh hưởng tác động lớn của bão lũ, thiên tai.

Việc lựa chọn đơn vị được kiểm toán bảo đảm sát thực tế, yêu cầu. Mỗi địa phương không tổ chức quá ba cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình và dự án.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các cuộc kiểm toán để không trùng lặp với các kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh kiểm tra, bảo đảm kế hoạch kiểm toán trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực.

Uỷ ban cũng góp ý cần nghiên cứu, bổ sung các cuộc kiểm toán chuyên đề hoặc lồng ghép trong các cuộc kiểm toán lĩnh vực Ngân sách Nhà nước việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà nước, tài sản công, tài chính công trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị…