Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Tin tức
Thứ năm, ngày 25/09/2025 15:38 GMT+7

Kiểm toán Nhà nước chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 25/09/2025 15:38 GMT+7
Chiều 25/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán nhà nước.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trình bày báo cáo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết trong 8 tháng đầu năm, toàn ngành đã hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác với nhiều kết quả nổi bật.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Media Quốc hội

Đáng chú ý, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến ngày 30/8, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và hơn 16,7 triệu USD, trong đó tăng thu NSNN 951 tỷ đồng, giảm chi NSNN 8.774 tỷ đồng và hơn 143.391 USD, kiến nghị khác 10.373 tỷ đồng và hơn 16,5 triệu USD.

Đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số nội dung không phù hợp thuộc 62 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý.

Kiểm toán Nhà nước chuyển thông tin 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ.

Đồng thời, cơ quan này cung cấp 29 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra để phục vụ công tác điều tra trong đó có 2 dự án đầu tư thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đó là dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Cơ quan kiểm toán cũng cung cấp các tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, theo báo cáo của Tổng kiểm toán Nhà nước, năm tới, ngành tập trung kiểm toán những vấn đề "nóng" được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm, gắn với kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, lưu ý kiểm toán đánh giá việc quản lý thu của cơ quan thuế, xác định trọng tâm, trọng điểm đối với các lĩnh vực có nguồn thu lớn, nguy cơ thất thu, trốn thuế, gian lận thuế cao.

Ngành cũng sẽ đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngành kiểm toán sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục về đạo đức, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ kiểm toán viên nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tập trung quản lý chặt chẽ Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhằm kịp thời ngăn ngừa sai phạm, gắn trách nhiệm của Tổ trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán và Kiểm toán trưởng với việc giáo dục, quản lý đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên.

Những cá nhân vi phạm, người đứng đầu đơn vị, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán nếu xảy ra sai phạm hoặc để cấp dưới xảy ra sai phạm trong phạm vi trách nhiệm quản lý được giao, sẽ bị xử lý nghiêm.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo, cho biết đa số ý kiến Thường trực Uỷ ban và các cơ quan của Quốc hội nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác 8 tháng đầu năm của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, đa số ý kiến nhất trí dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, Uỷ ban đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát đối tượng kiểm toán để tránh trùng lặp, không tổ chức quá nhiều các cuộc kiểm toán tại cùng 1 địa phương, nhất là địa phương vừa thực hiện sáp nhập, chịu ảnh hưởng tác động lớn của bão lũ, thiên tai.

Việc lựa chọn đơn vị được kiểm toán bảo đảm sát thực tế, yêu cầu. Mỗi địa phương không tổ chức quá ba cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình và dự án.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các cuộc kiểm toán để không trùng lặp với các kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh kiểm tra, bảo đảm kế hoạch kiểm toán trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực.

Uỷ ban cũng góp ý cần nghiên cứu, bổ sung các cuộc kiểm toán chuyên đề hoặc lồng ghép trong các cuộc kiểm toán lĩnh vực Ngân sách Nhà nước việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà nước, tài sản công, tài chính công trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị…

Tham khảo thêm

Điều chỉnh số lượng Hội thẩm để phù hợp với cơ cấu TAND hai cấp mới

Điều chỉnh số lượng Hội thẩm để phù hợp với cơ cấu TAND hai cấp mới

Tổng Bí thư Tô Lâm giao 4 nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu Đảng bộ Quốc hội thực hiện ngay

Tổng Bí thư Tô Lâm giao 4 nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu Đảng bộ Quốc hội thực hiện ngay

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I

Danh sách 21 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Danh sách 21 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (cũ) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Tin tức
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Tin tức
Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Tin tức
Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Đọc thêm

Triều đại nào ở nước ta có 39 khoa thi mà không có Trạng nguyên?
Đông Tây - Kim Cổ

Triều đại nào ở nước ta có 39 khoa thi mà không có Trạng nguyên?

Đông Tây - Kim Cổ

Triều đại này có tất cả 39 khoa thi. Tuy nhiên, sau hơn 13 đời vua Nguyễn, nước Việt vẫn chưa có ai đỗ Trạng nguyên.

'Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?'
Đông Tây - Kim Cổ

"Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?"

Đông Tây - Kim Cổ

Loạn Bát Vương là một giai đoạn trong lịch sử Trung Hoa xảy ra vào cuối thời nhà Tây Tấn, còn được gọi là Bát Vương Chi Loạn, tức loạn do 8 vị Vương khác nhau của dòng họ Tư Mã gây ra.

Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này: Chặng đầu gian khó bao nhiêu, chặng sau phúc lộc nhiều bấy nhiêu
Gia đình

Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này: Chặng đầu gian khó bao nhiêu, chặng sau phúc lộc nhiều bấy nhiêu
4

Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này thường trải qua nhiều thử thách trong tuổi trẻ, nhưng chính gian nan ấy lại trở thành bệ phóng cho thành công sau này.

HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?
Thể thao

HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?

Thể thao

CLB CAHN của HLV Polking tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tại V.League 2025/2026 khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thiên Trường. Sau trận, ông Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025, thu hút 10.000 lượt người
Nhà nông

Tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025, thu hút 10.000 lượt người

Nhà nông

Sau 4 ngày diễn ra, tối 28/9, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề "Liên kết cùng phát triển - An Giang 2025", do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức đã chính thức bế mạc.

Kỳ vương Lại Lý Huynh: Vô địch cờ tướng trên đất Trung Quốc khiến chiến thắng danh giá hơn
Thể thao

Kỳ vương Lại Lý Huynh: Vô địch cờ tướng trên đất Trung Quốc khiến chiến thắng danh giá hơn

Thể thao

Kỳ vương Lại Lý Huynh, người vừa vô địch Giải cờ tướng thế giới tại Thượng Hải cho biết việc lên ngôi vô địch càng danh giá hơn khi đạt được ngay tại Trung Quốc.

Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
Tin tức

Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tin tức

UBND TP Hà Hội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an chỉ đạo lực lượng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Thể Công Viettel tiếp tục duy trì mạch bất bại với phong độ ổn định khi giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 5 V.League 2025/2026 nhờ những khoảnh khắc chói sáng của ngoại binh Lucao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác
Nhà nông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác

Nhà nông

Tối 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến động viên bà con sơ tán bão số 10, tại khu tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (phường Sông Trí), tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra công tác phòng chống bão tại phường Hoành Sơn.

Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ
Thể thao

Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ

Thể thao

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chính thức thừa nhận sai sót hành chính trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch lên FIFA.

Truyền thông đưa tin về 'thỏa thuận lớn' của ông Zelensky với ông Trump
Điểm nóng

Truyền thông đưa tin về "thỏa thuận lớn" của ông Zelensky với ông Trump

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang đàm phán một "thỏa thuận lớn" với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, tờ Politico đưa tin.

CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC
Thể thao

CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC

Thể thao

Nhờ các pha lập công của Alan và Artur, CLB CAHN đã đánh bại Thép xanh Nam Định ngay tại Thiên Trường. Đội bóng thủ đô đã vươn lên cân bằng điểm số với đội đầu bảng Ninh Bình FC.

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật?
Thể thao

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật?

Thể thao

HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật? Tiền bối khuyên Lewandowski rời Barcelona vì bị cô lập; ĐT Việt Nam được FIFA cộng điểm nhiều hiếm thấy nếu Malaysia bị xử thua; Lamine Yamal tái xuất sau 4 trận vắng mặt; Liễu Quang Vinh định ngày tổ chức hôn lễ.

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10
Nhà nông

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10

Nhà nông

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có công văn số 7345/SNNMT-TLPCTT về triển khai công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội.

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ lên sóng ngày 26/9 trên nền tảng Tencent Video mà không có chiến dịch quảng bá, gây chú ý lớn với khán giả nhưng cũng đối mặt nhiều tranh luận.

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai
Nhà nông

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai

Nhà nông

Tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, hồi 19 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở trên vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị, vẫn đạt cấp 12, giật cấp 15. Chuyên gia cảnh báo, thời gian nguy hiểm nhất do bão số 10 là sau 9 giờ tối nay đến sáng sớm mai, 29/9.

Ninh Bình FC đứt mạch thắng
Thể thao

Ninh Bình FC đứt mạch thắng

Thể thao

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC đã bị CLB Hải Phòng cầm hòa với tỷ số 2-2 trên sân Lạch Tray.

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ
Điểm nóng

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ

Điểm nóng

Ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động chính trị của nam diễn viên Vijay ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại'
Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại"

Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh, tầm quan trọng của giảm nghèo càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Động thái 'nóng' của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng
Kinh tế

Động thái "nóng" của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng

Kinh tế

Để đảm bảo khách quan, Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức, do một Phó Thống đốc làm Chủ tịch, tham mưu cho Thống đốc trong việc phân bổ tổng hạn mức hàng năm.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này có tính cách tốt nên được bạn bè yêu mến, quý nhân hỗ trợ, sang tháng 10 được trợ giúp, kiếm được kha khá tiền bạc.

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do diễn viên Trương Bá Chi hạn chế đóng phim và dành thời gian chăm sóc ba con trai, chuyển hướng sang các hoạt động thương mại.

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
Nhà nông

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
4

Nhà nông

Mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến nhiều nơi ở TP Huế bị ngập nước. Thành phố Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết 2 hồ thủy điện.

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng
Nhà nông

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng

Nhà nông

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhiều nông dân ở Hải Phòng (bao gồm cả địa bàn tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) đang hối hả thu hoạch lúa và nông sản 'chạy bão'.

'Đây là nơi mọi chuyện kết thúc': Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky
Điểm nóng

"Đây là nơi mọi chuyện kết thúc": Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky

Điểm nóng

Nỗ lực mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm lôi kéo NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ thất bại, Pawel Lisitsky, tổng biên tập tạp chí Do Rzeczy nhận xét.

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê
Nhà nông

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê

Nhà nông

Người dân xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thì xã Yên Lập thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vẫn luôn tự hào vì bảo tồn được những cây hồng cổ thụ hằng trăm năm tuổi cho ra quả đều đặn hằng năm, đây cũng là điều làm nên sự đặc biệt cho thương hiệu hồng không hạt Yên Lập.

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận
Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận

Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư - năm 2025 vừa khép lại thành công tại Bảo tàng Hà Nội, ghi nhận số lượng thí sinh và câu lạc bộ tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của nhiều giọng ca trẻ và đặc biệt là các kép đàn cho thấy tín hiệu khởi sắc, khẳng định ca trù đang hồi sinh mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?
Thể thao

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?

Thể thao

Ủy ban Kỷ luật FIFA điều tra 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ, đối mặt nguy cơ bị xử thua, loại khỏi Asian Cup 2027 như nhiều đội từng bị phạt nặng trước đó.

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học
Xã hội

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế 2025: Quê Quảng Trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng trường đại học

Xã hội

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh là nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Kinh tế năm 2025. Bà hiện là Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân
Văn hóa - Giải trí

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã điển trai, là doanh nhân thành đạt trong ngành nhựa.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

3

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?