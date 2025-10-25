Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Thể thao
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 18:40 GMT+7

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định"

+ aA -
Minh Nghi (Theo Zing/Tri Thức Trực Tuyến) Thứ bảy, ngày 25/10/2025 18:40 GMT+7
Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ) thẳng thắn thừa nhận không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ nhập tịch.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định"

Phát biểu trong buổi họp báo chiều 25/10 (giờ Hà Nội), ông Tunku Ismail cho biết: "Tôi không đồng ý với việc đình chỉ Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman. Ông ấy không nên là người chịu trách nhiệm duy nhất. Tất cả, bao gồm cả CEO đội tuyển quốc gia Rob Friend – đều phải chia sẻ trách nhiệm trong chuyện này".

Trước đó, FIFA tuyên án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garcés và Gabriel Palmero, do vi phạm quy định về tư cách thi đấu. Tổng mức phạt dành cho FAM và các cầu thủ lên tới gần 500.000 USD.

Nguồn gốc thật sự của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn còn là điều bí ẩn.

Tunku Ismail khẳng định không tham gia trực tiếp vào quá trình nhập tịch, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ. "Có danh sách 29 cầu thủ được môi giới gửi đến, nhưng chỉ 7 người đủ điều kiện sau khi xem xét. Tôi không trực tiếp xác minh nguồn gốc của họ, bao gồm cả hồ sơ ông bà", ông nói.

Dù vậy, bản thân TMJ gây sốc khi thừa nhận đến nay không nắm rõ nguồn gốc thật sự của 7 cầu thủ bị FIFA phạt, và tin rằng vụ việc có thể bắt nguồn từ "lỗi kỹ thuật" như FAM công bố. Ông bày tỏ hy vọng FIFA sẽ xem xét giảm nhẹ án phạt, song thừa nhận khả năng lật ngược tình thế là rất thấp.

Phán quyết cuối cùng của FIFA sẽ được công bố vào ngày 30/10. Sau đó, FAM có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng dư luận cho rằng đây là nỗ lực mang tính hình thức, khi ngay cả Hoàng thân TMJ - người có tầm ảnh hưởng lớn nhất bóng đá Malaysia, cũng không còn đặt nhiều kỳ vọng.

Cả TMJ cũng không tin FAM lật ngược thế cờ, đồng thời gây sốc khi tuyên bố không biết rõ gốc gác thật sự của 7 cầu thủ nhập tịch.

TMJ buộc phải đứng ra tổ chức cuộc họp báo khi dư luận Malaysia chỉ trích ông là người đứng sau vụ bê bối nhập tịch chấn động đất nước này. TMJ từng là Chủ tịch FAM trước khi nhường lại cho Tan Sri Hamidin Amin vào năm 2018. 

Ông Tunku là Thái tử bang Johor, Chủ tịch CLB Johor Darul Ta’zim (JDT). Với tầm ảnh hưởng lớn trong FAM, ông Tunku định hình hướng đi mới, đưa Malaysia bước đầu trở lại bản đồ bóng đá khu vực với dàn nhập tịch chất lượng. 

Hiện tại, Malaysia vẫn dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, án phạt bất ngờ từ FIFA có thể làm đảo lộn cục diện bảng đấu, thậm chí đe dọa trực tiếp cơ hội dự vòng chung kết của “Hổ Malaya”.

Tham khảo thêm

ĐT Malaysia nhập tịch 'chui' 7 cầu thủ: Phép màu bóng đá mang tên… gian lận

ĐT Malaysia nhập tịch "chui" 7 cầu thủ: Phép màu bóng đá mang tên… gian lận

Tin tối (24/10): Bóng đá Malaysia tiếp tục 'gặp hạn'

Tin tối (24/10): Bóng đá Malaysia tiếp tục "gặp hạn"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối (23/10): HLV Park Hang-seo còn nguyên cơ hội dẫn dắt ĐT Thái Lan

HLV Park Hang-seo còn nguyên cơ hội dẫn dắt ĐT Thái Lan; FAM tốn gần 8 tỷ đồng nếu kháng cáo lên CAS; HLV Ishii xoá sạch hình ảnh liên quan tới ĐT Thái Lan; Ronaldo kêu gọi Al-Nassr mua Lewandowski; mẹ Beckham gặp Messi.

5 ứng viên nổi danh cho “ghế nóng" Thép xanh Nam Định

Thể thao
5 ứng viên nổi danh cho “ghế nóng' Thép xanh Nam Định

HLV Kim Sang-sik “đã chấm” Đỗ Hoàng Hên cho kế hoạch năm 2026

Thể thao
HLV Kim Sang-sik “đã chấm” Đỗ Hoàng Hên cho kế hoạch năm 2026

“Siêu tiền đạo” Brenner rời Thép xanh Nam Định?

Thể thao
“Siêu tiền đạo” Brenner rời Thép xanh Nam Định?

Tin tối (24/10): Bóng đá Malaysia tiếp tục "gặp hạn"

Thể thao
Tin tối (24/10): Bóng đá Malaysia tiếp tục 'gặp hạn'

Đọc thêm

Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo
Chuyển động Sài Gòn

Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo

Chuyển động Sài Gòn

Một đường dây trộm chó và tiêu thụ chó mèo bị trộm trên đường Hà Đặc vừa bị Công an TP.HCM triệt xóa, 4 đối tượng có liên quan bị bắt.

Cục Hàng không Việt Nam đang tiến hành điều tra một sự cố hàng không
Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam đang tiến hành điều tra một sự cố hàng không

Kinh tế

Trong 10 tháng qua (tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 15/10/2025), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 222 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 2 sự cố mức C.

Tiền vệ CLB Công an TP.HCM: Cao 1m72, từng khoác áo Hà Nội FC
Thể thao

Tiền vệ CLB Công an TP.HCM: Cao 1m72, từng khoác áo Hà Nội FC

Thể thao

Nguyễn Vũ Tín là tiền vệ cánh thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Trước đây, ngôi sao 27 tuổi từng khoác áo Hà Nội FC.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu

Thế giới

Ngày 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Diễn biến mới về đầu tư dự án sân bay Gia Bình
Kinh tế

Diễn biến mới về đầu tư dự án sân bay Gia Bình

Kinh tế

Trường hợp dự án được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án.

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên tạo bứt phá từ “trụ đỡ xanh” của nền kinh tế
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên tạo bứt phá từ “trụ đỡ xanh” của nền kinh tế

Điện Biên Hôm Nay

Trong những ngày cuối thu, dọc cánh đồng Mường Thanh, tiếng máy gặt rộn ràng hòa cùng tiếng cười của bà con nông dân. Mùa vàng lại đến, mang theo niềm tin và hi vọng về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Ở nơi địa đầu Tây Bắc này, dù thiên nhiên còn nhiều khắc nghiệt, nhưng người Điện Biên vẫn bền bỉ vun trồng, giữ vững “trụ đỡ xanh” cho nền kinh tế tỉnh nhà.

Ai đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định cho Malaysia?
Thể thao

Ai đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định cho Malaysia?

Thể thao

Người đàn ông đứng sau vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu sai quy định cho ĐT Malaysia đã lộ diện. Đó là ông Tengku Abdul Rahman, Chủ tịch Câu lạc bộ Sri Pahang (thuộc giải Super League của Malaysia) - người đã giới thiệu nhóm cầu thủ này lên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) để xem xét nhập tịch và triệu tập cho ĐT Malaysia.

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo
Kinh tế

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo

Kinh tế

Ngày 25/10- VinFast thông báo đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng để đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại, nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi. Tại Việt Nam, VinFast đang vận hành 2 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội là fanpage ô tô: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official và fanpage xe máy điện: https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast.

Chỉ huy Ukraine tiết lộ cuộc đấu trí khốc liệt để đánh bại hệ thống phòng thủ của Nga
Thế giới

Chỉ huy Ukraine tiết lộ cuộc đấu trí khốc liệt để đánh bại hệ thống phòng thủ của Nga

Thế giới

Một chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở dầu mỏ sâu trong lãnh thổ Nga đang trở thành cuộc đấu trí công nghệ khốc liệt, khi cả hai bên liên tục thích ứng và phản công, theo Reuters.

Xe xanh lên ngôi, VinFast Evo Grand Lite chiếm trọn cảm tình của học sinh và phụ huynh
Kinh tế

Xe xanh lên ngôi, VinFast Evo Grand Lite chiếm trọn cảm tình của học sinh và phụ huynh

Kinh tế

Thiết kế trẻ trung, vận hành bền bỉ cùng tầm di chuyển lên đến 198 km cho mỗi lần sạc, Evo Grand Lite - dòng xe máy điện mới của VinFast là lựa chọn lý tưởng , đáp ứng tốt mọi nhu cầu di chuyển hàng ngày của học sinh, sinh viên.

Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu
Nhà đất

Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu

Nhà đất

Từ những vùng công nghiệp khói bụi ở châu Âu đến những bờ biển xanh trong của phương Đông, thế giới đang chuyển mình trong kỷ nguyên phát triển bền vững dựa trên cân bằng giữa thiên nhiên - con người và công nghệ. Ở Cần Giờ (TP.HCM) - nơi rừng gặp biển, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đang viết nên “kỳ tích phương Đông” của hành trình ESG++.

Congo và Vingroup ký MoU phát triển đô thị và giao thông xanh
Kinh tế

Congo và Vingroup ký MoU phát triển đô thị và giao thông xanh

Kinh tế

Ngày 25/10 tại Kinshasa, Chính quyền Thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Tập đoàn Vingroup (Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Congo, cùng hướng tới sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống người dân.

LOTTE MART Phan Thiết 'tái xuất' với mô hình siêu thị kiểu mẫu mới, giới thiệu nhiều đặc sản địa phương
Doanh nghiệp

LOTTE MART Phan Thiết "tái xuất" với mô hình siêu thị kiểu mẫu mới, giới thiệu nhiều đặc sản địa phương

Doanh nghiệp

Sau thời gian nâng cấp toàn diện, LOTTE MART Phan Thiết vừa chính thức trở lại trong diện mạo hoàn toàn mới, hứa hẹn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm và giải trí trọn vẹn trong một không gian đẳng cấp.

TP.HCM triển khai ký số, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM triển khai ký số, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM đã triển khai áp dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử và thực hiện cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, với mục tiêu 100% hồ sơ được ký số và trả kết quả trên môi trường điện tử.

Tổng thư ký LHQ: Các quyền con người cơ bản phải được bảo vệ cả trong thế giới thực lẫn trên mạng
Thế giới

Tổng thư ký LHQ: Các quyền con người cơ bản phải được bảo vệ cả trong thế giới thực lẫn trên mạng

Thế giới

Phát biểu tại Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội sáng nay 25/10, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các nước cùng xây dựng một không gian mạng tôn trọng nhân phẩm và quyền con người của tất cả mọi người, đồng thời bảo đảm rằng thời đại kỹ thuật số mang lại hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho toàn nhân loại.

Tường chắn đất nhà hàng xóm sập khiến 5 người ở Đắk Lắk thương vong
Tin tức

Tường chắn đất nhà hàng xóm sập khiến 5 người ở Đắk Lắk thương vong

Tin tức

Một vụ sập bức tường chắn đất vừa xảy ra tại xã Yang Mao (Đắk Lắk) khiến hai cha con trong một gia đình tử vong và ba người khác bị thương.

Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi – Bức tranh mùa vàng mê hoặc giữa đại ngàn xứ Mường
Hòa Bình thi đua yêu nước

Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi – Bức tranh mùa vàng mê hoặc giữa đại ngàn xứ Mường

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sáng ngày 25/10, UBND xã Thượng Cốc (tỉnh Phú Thọ) đã khai mạc Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025. Trên những triền đồi lúa chín vàng óng, hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đã tìm về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của mùa vàng, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của người Mường.

Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân phường Đoàn Kết
Lai Châu Ngày Mới

Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân phường Đoàn Kết

Lai Châu Ngày Mới

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu (Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu) vừa phối hợp với Hội Nông dân phường Đoàn Kết (Lai Châu) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ca sĩ Long Nhật vướng tin đồn 'hết thời' làm giám khảo âm nhạc
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Long Nhật vướng tin đồn "hết thời" làm giám khảo âm nhạc

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Long Nhật cho biết anh vướng những tin đồn ác ý rằng anh "hết thời" làm giám khảo cuộc thi âm nhạc uy tín tại Việt Nam.

Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân xã Bản Bo tăng cường vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân xã Bản Bo tăng cường vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Lai Châu Ngày Mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân xã Bản Bo (Lai Châu) phấn đấu, hằng năm có từ từ 60% hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trở nên.

Chế Linh “rụng rời tay chân” vì một câu nói của Thanh Tuyền
Văn hóa - Giải trí

Chế Linh “rụng rời tay chân” vì một câu nói của Thanh Tuyền

Văn hóa - Giải trí

Danh ca Chế Linh cho biết, ông từng "rụng rời tay chân" vì một câu nói của Thanh Tuyền khi nhận lời sang nước ngoài lưu diễn.

Tổng Thư ký NATO tuyên bố sốc Nga cạn sạch tiền bạc, binh lính, chiến lược để thắng ở Ukraine
Thế giới

Tổng Thư ký NATO tuyên bố sốc Nga cạn sạch tiền bạc, binh lính, chiến lược để thắng ở Ukraine

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “cạn sạch tiền, binh lính và chiến lược”, sau hơn 3 năm theo đuổi chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine với chi phí khổng lồ và kết quả hạn chế.

Đã tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích do lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc
Xã hội

Đã tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích do lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc

Xã hội

Chiều 25/10, ông Lê Dũng Sỹ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xà Lực (Phú Quốc, An Giang) cho biết sau 3 ngày tìm kiếm, người dân đi biển phát hiện thi thể bé trai 13 tuổi bị mất tích khi đi lặn biển tại khu phố Bãi Bổn, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 7km.

Lính đặc nhiệm bắt 2 đối tượng vận chuyển thuốc nổ qua biên giới
Pháp luật

Lính đặc nhiệm bắt 2 đối tượng vận chuyển thuốc nổ qua biên giới

Pháp luật

Biên phòng Quảng Trị cùng Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuốc nổ qua biên giới.

Trời lạnh rồi, loại rau này giúp dưỡng ẩm, bảo vệ mắt, tăng cường miễn dịch, trộn cách này ngon tuyệt
Gia đình

Trời lạnh rồi, loại rau này giúp dưỡng ẩm, bảo vệ mắt, tăng cường miễn dịch, trộn cách này ngon tuyệt

Gia đình

Mùa đông đến sớm, ăn ngay loại rau này nhé. Nó giúp dưỡng ẩm, giảm đờm, bảo vệ mắt và tăng cường miễn dịch. Đừng bỏ lỡ nhé!

Sở Xây dựng TP.HCM trình phương án biến khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19
Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM trình phương án biến khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 25/10, Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND thành phố phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Giá vàng liên tục “nhảy múa” chưa từng có: Có nên đầu tư vào thị trường vàng?
Bạn đọc

Giá vàng liên tục “nhảy múa” chưa từng có: Có nên đầu tư vào thị trường vàng?

Bạn đọc

Theo chuyên gia kinh tế, luật sư, người dân cần cẩn trọng khi mua vàng đầu cơ, nhất là trong thời điểm giá vàng có nhiều biến động, tăng phi mã như hiện nay.

Con trai Britney Spears ngừng gặp mẹ vì lo sợ cô 'phát điên'
Văn hóa - Giải trí

Con trai Britney Spears ngừng gặp mẹ vì lo sợ cô "phát điên"

Văn hóa - Giải trí

Kevin Federline cho biết hai con trai với Britney Spears không còn muốn gặp mẹ vì cảm thấy hoảng sợ và bất lực trước tình trạng hiện tại của cô.

Tập đoàn Mavin được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu ngành nông nghiệp công nghệ cao năm 2025
Nhà nông

Tập đoàn Mavin được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu ngành nông nghiệp công nghệ cao năm 2025

Nhà nông

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Mavin đã được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành nông nghiệp công nghệ cao, do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) tổ chức. Đây là giải thưởng danh giá trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về các doanh nghiệp kiến tạo giá trị hàng đầu Việt Nam, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị đa chiều và đóng góp tích cực cho nền kinh tế – xã hội Việt Nam.

Tin đọc nhiều

1

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

2

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

3

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi sững người khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai đã không còn nhận ra con gái út

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi sững người khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai đã không còn nhận ra con gái út

5

Bốn con chim khổng lồ không bao giờ bay, giúp một ông nông dân Đắk Lắk lập nghiệp phát tài, bán 1,1-1,5 triệu/chim giống

Bốn con chim khổng lồ không bao giờ bay, giúp một ông nông dân Đắk Lắk lập nghiệp phát tài, bán 1,1-1,5 triệu/chim giống