“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định"

Phát biểu trong buổi họp báo chiều 25/10 (giờ Hà Nội), ông Tunku Ismail cho biết: "Tôi không đồng ý với việc đình chỉ Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman. Ông ấy không nên là người chịu trách nhiệm duy nhất. Tất cả, bao gồm cả CEO đội tuyển quốc gia Rob Friend – đều phải chia sẻ trách nhiệm trong chuyện này".

Trước đó, FIFA tuyên án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garcés và Gabriel Palmero, do vi phạm quy định về tư cách thi đấu. Tổng mức phạt dành cho FAM và các cầu thủ lên tới gần 500.000 USD.

Nguồn gốc thật sự của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn còn là điều bí ẩn.

Tunku Ismail khẳng định không tham gia trực tiếp vào quá trình nhập tịch, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ. "Có danh sách 29 cầu thủ được môi giới gửi đến, nhưng chỉ 7 người đủ điều kiện sau khi xem xét. Tôi không trực tiếp xác minh nguồn gốc của họ, bao gồm cả hồ sơ ông bà", ông nói.

Dù vậy, bản thân TMJ gây sốc khi thừa nhận đến nay không nắm rõ nguồn gốc thật sự của 7 cầu thủ bị FIFA phạt, và tin rằng vụ việc có thể bắt nguồn từ "lỗi kỹ thuật" như FAM công bố. Ông bày tỏ hy vọng FIFA sẽ xem xét giảm nhẹ án phạt, song thừa nhận khả năng lật ngược tình thế là rất thấp.

Phán quyết cuối cùng của FIFA sẽ được công bố vào ngày 30/10. Sau đó, FAM có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng dư luận cho rằng đây là nỗ lực mang tính hình thức, khi ngay cả Hoàng thân TMJ - người có tầm ảnh hưởng lớn nhất bóng đá Malaysia, cũng không còn đặt nhiều kỳ vọng.

TMJ buộc phải đứng ra tổ chức cuộc họp báo khi dư luận Malaysia chỉ trích ông là người đứng sau vụ bê bối nhập tịch chấn động đất nước này. TMJ từng là Chủ tịch FAM trước khi nhường lại cho Tan Sri Hamidin Amin vào năm 2018.

Ông Tunku là Thái tử bang Johor, Chủ tịch CLB Johor Darul Ta’zim (JDT). Với tầm ảnh hưởng lớn trong FAM, ông Tunku định hình hướng đi mới, đưa Malaysia bước đầu trở lại bản đồ bóng đá khu vực với dàn nhập tịch chất lượng.

Hiện tại, Malaysia vẫn dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, án phạt bất ngờ từ FIFA có thể làm đảo lộn cục diện bảng đấu, thậm chí đe dọa trực tiếp cơ hội dự vòng chung kết của “Hổ Malaya”.