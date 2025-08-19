Kim Tae Hee lần đầu tiết lộ diện mạo hai con gái và chuyện tình với Bi Rain

Xuất hiện rạng rỡ ở tuổi 45, Kim Tae Hee hé lộ chuyện gia đình

Vào tối ngày 18/8, đoạn teaser chương trình "Yoo Quiz On The Block" được công bố đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khi Kim Tae Hee – biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc – xuất hiện rạng rỡ, chia sẻ cởi mở về gia đình. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, nữ diễn viên nhận lời tham gia một chương trình talk show.

Trong phần phỏng vấn, Kim Tae Hee vui vẻ nói về diện mạo của hai con gái. Cô khẳng định cả hai bé đều mang nét của cả cha lẫn mẹ, nhưng theo những cách bất ngờ. Cô giải thích: "Con gái lớn có phần trên gương mặt giống em, phần dưới giống chồng em. Bé út thì ngược lại, nửa mặt trên giống bố, nửa mặt dưới giống em. Đúng là dở khóc dở cười". Vợ chồng Kim Tae Hee và Bi Rain luôn giữ kín hình ảnh con để bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, những chia sẻ chân thật của nữ diễn viên đã làm dậy sóng mạng xã hội, nhiều khán giả tò mò và hình dung hai bé gái hẳn sẽ rất xinh xắn khi mang cả nét đẹp của hai nghệ sĩ nổi tiếng.

Kim Tae Hee rạng rỡ trong talk show sắp ra mắt. tvN.

Kim Tae Hee cũng nhắc đến chuyện tình của mình với Bi Rain bằng thái độ thoải mái và hài hước. Khi được người dẫn chương trình Yoo Jae Suk hỏi về khoảnh khắc cô quyết định kết hôn với Bi Rain, Kim Tae Hee trả lời: "Hình như hai vợ chồng có ký ức khác nhau về chuyện này". Cô chia sẻ rằng Bi Rain thường tặng cô những món quà nhỏ, không cầu kỳ nhưng luôn khiến cô cảm thấy được quan tâm. Những lúc mệt mỏi, cô nhìn vào những món quà đó và thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Chính vì vậy, cô đã chủ động nhắn tin cho Bi Rain – khoảnh khắc khởi đầu cho câu chuyện tình yêu đã kéo dài hơn một thập kỷ.

Xuất hiện trên truyền hình ở tuổi 45, Kim Tae Hee vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Cô chọn cách lão hóa không can thiệp thẩm mỹ, chấp nhận dấu vết của thời gian trên gương mặt. Dù không còn nét trẻ trung như thời kỳ đỉnh cao, nhưng ánh nhìn dịu dàng và phong thái điềm tĩnh của cô vẫn toát lên sự cuốn hút. Trong teaser, Kim Tae Hee diện trang phục đơn giản, tóc buông xõa nhẹ nhàng, phong cách đời thường nhưng vẫn thanh lịch. Hình ảnh ấy nhận được vô số lời khen từ khán giả, cho rằng cô là biểu tượng cho vẻ đẹp trưởng thành và chân thật trong làng giải trí.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, được công chúng Hàn Quốc mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc". Cô nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thanh tú, không scandal mà còn nhờ học vấn xuất sắc và sự nghiệp diễn xuất nghiêm túc. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul chuyên ngành Thiết kế Thời trang – một trong những trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Trước khi trở thành diễn viên, cô từng được biết đến là người mẫu quảng cáo và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Năm 2001, Kim Tae Hee bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Cô ghi dấu ấn với vai phản diện Han Yoo Ri trong bộ phim "Nấc Thang Lên Thiên Đường", sau đó tiếp tục thành công qua các phim như "Chuyện Tình Harvard", "Iris", "Yongpal" và "Hi Bye Mama". Dù từng bị đánh giá là diễn xuất chưa thật sự bứt phá, nhưng Kim Tae Hee vẫn luôn nỗ lực cải thiện qua từng vai diễn. Cô chọn lọc kịch bản kỹ càng, ưu tiên những dự án có chiều sâu và ý nghĩa, từ đó giữ được vị thế vững chắc trong làng giải trí.

Năm 2001, Kim Tae Hee bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Chosun.

Chuyện tình giữa Kim Tae Hee và Bi Rain bắt đầu từ năm 2011, khi họ cùng hợp tác trong một quảng cáo. Theo lời kể của Bi Rain, anh ấn tượng bởi sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee ngay từ lần đầu gặp. Anh đã mất nhiều lần ngỏ lời hẹn hò mới được cô đồng ý. Năm 2013, cặp đôi công khai tình cảm. Đến năm 2017, họ tổ chức lễ cưới đơn giản tại một nhà thờ nhỏ, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết. Dù đều là ngôi sao hàng đầu, họ chọn cách cưới kín đáo, không phô trương. Chi phí cho lễ cưới rất khiêm tốn, thể hiện rõ quan điểm sống giản dị và chân thành của hai người.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee và Bi Rain đón chào hai con gái. Họ sống kín tiếng, tránh xa truyền thông và tập trung xây dựng tổ ấm bình dị. Dù ít khi xuất hiện cùng nhau trên truyền hình, nhưng mỗi lần nhắc đến bạn đời, cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tình cảm rõ ràng. Khán giả Hàn Quốc đánh giá họ là một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất showbiz, bởi không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn giữ được hạnh phúc gia đình suốt nhiều năm.

