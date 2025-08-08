Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 08/08/2025 18:57 GMT+7

Kinh đô Nam Bình ở đất Cao Bằng và kinh đô Cổ Loa ở Hà Nội, có nét tương đồng, An Dương Vương có thể là người Tày cổ

+ aA -
Hồng Viễn Thứ sáu, ngày 08/08/2025 18:57 GMT+7
Theo nhiều tài liệu và truyền thuyết thì cả hai kinh đô là kinh đô Nam Bình ở trên đất Cao Bằng và Cổ Loa ở Hà Nội đều do Thục Phán - An Dương Vương xây dựng, cho nên giữa hai kinh thành có nhiều điểm liên quan, tương đồng rõ nét.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trước khi Thục Phán - An Dương Vương về nối ngôi vua Hùng đã xây dựng kinh đô Nam Bình. Hiện nay vẫn còn di tích của kinh đô này, đó là tòa thành cổ được ghi trong Lịch sử Việt Nam do Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn, đó là: “Hiện tại, còn dấu vết của một tòa thành ở Cao Bằng, dân gian gọi là thành Bản Phủ… Thành này có hai lớp tường thành đất bao bọc gợi ra truyền thống đắp thành Cổ Loa sau khi An Dương Vương rời Cao Bằng xuống đóng đô ở đồng bằng”.

Qua nghiên cứu cho thấy cả hai thành cổ đều được xây đắp bằng đất nện, đều lợi dụng một phần địa thế tự nhiên để làm vòng thành ngoài, đều có mặt thành giáp sông và giếng nước, các điểm thờ… ở kinh thành.

Cùng với đó còn có nhiều câu truyện liên quan về việc xây thành và phong tục tập quán của cư dân vùng kinh đô Nam Bình ở đất Cao Bằng và kinh đô Cổ Loa ở Hà Nội. Những liên quan và tương đồng đó có mối liên hệ gắn bó mật thiết từ xa xưa, đến nay vẫn còn đậm nét trong sinh hoạt của cư dân.

Đó là các biểu tượng rùa vàng, gà trắng, trong đó gà trắng phá hoại việc xây thành Cổ Loa, rùa vàng giúp xây thành. Rùa vàng, gà trắng có thể gọi là những linh vật có ý nghĩa biểu tượng trong dân tộc Tày từ xưa đến nay.

Khi Thục Phán - An Dương Vương xây dựng thành Cổ Loa, gà trắng đã phá hoại việc xây thành, còn rùa vàng giúp xây thành. Truyền thuyết cho biết: Tại Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) An Dương Vương xây thành đến đâu là lở đến đấy.

Vua bèn lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. Sau đó được rùa vàng giúp đỡ… nên quỷ tinh gà trắng bị diệt. Thành xây xong rộng hơn ngàn trượng, xoắn như hình trôn ốc, cho nên gọi là Loa thành (tức thành Cổ Loa), hay còn gọi là Tư Long thành.

Nhân dân coi rùa vàng là thần giúp sức, phù trợ nhân dân diệt trừ yêu ma, mang đến những điều tốt đẹp nên con rùa được quý trọng, tôn thờ.

Con gà thì lại khác, biểu tượng gà là ‘‘vật ký thác linh hồn”, hiện nay đồng bào vẫn coi “ma gà” (phi cáy) là hiện tượng đáng sợ, khi bị “ma gà” nhập. Nhất là con gà trắng, đồng bào coi gà trắng là ‘‘cáy khoăn” (tức gà gọi hồn vía), vì vậy thường kiêng nuôi gà trắng, kiêng thịt gà trắng trong những dịp lễ vui mừng…

Di tích Cổ Loa thuộc địa phận huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ảnh: M.T

Từ những quan niệm đó đến những phong tục, tập quán của người Tày về rùa vàng, gà trắng và nhiều sự trùng hợp trong tập tục sinh hoạt đời sồng của cư dân hiện nay vẫn duy trì, có thể thấy rõ trong sách: Đóng góp của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái trong tiến trình lịch sử Việt Nam, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia xuất bản năm 2006 là: “Sự tương đồng với những chi tiết trong truyền thuyết An Dương Vương xây thành Cổ Loa, những nét tương đồng ấy phải chăng có cội nguồn từ nguồn gốc Tày cổ của Thục Phán - An Dương Vương.

Vì nhà vua là Tày cổ nên những quan niệm, phong tục cổ của người Tày đã được đưa đến vùng đất Cổ Loa”. Điều đó càng có thêm cơ sở để khẳng định Thục Phán từ Cao Bằng nối ngôi vua Hùng và đến Cổ Loa đóng đô, xây thành.

Các tác giả sách Địa chí Cổ Loa, trong phần Tư liệu lịch sử và các giả thuyết khoa học đã xác nhận một giả thuyết, trong đó cho rằng: “Thục Phán là một thủ lĩnh của một liên minh bộ lạc người Tây Âu ở phía Bắc nước Văn Lang, theo truyền thuyết của đồng bào Tày thì liên minh bộ lạc đó là nước Nam Cương… với địa bàn cư trú gồm vùng Nam Quảng Tây, Cao Bằng và có thể rộng hơn, cả vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, mà trung tâm là Cao Bằng.

Nhân dân Cổ Loa (Hà Nội) cũng tương truyền rằng, Thục Phán - An Dương Vương vốn là “một tù trưởng miền núi”, là người quê quán gốc tích ở miền rừng núi phía Bắc”. “Thậm chí truyền thuyết còn nói rõ quê gốc của Thục Phán - An Dương Vương là Cao Bằng”.

Một điểm nữa là khi nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa tộc người càng thấy rõ sự gắn kết gữa hai vùng kinh đô. Đó là, đến ngày nay các địa danh, các câu chuyện gắn liền với Thục Phán - An Dương Vương và nước Nam Cương đến nước Âu Lạc và kinh đô Nam Bình với kinh đô Cổ Loa vẫn còn in sâu đậm trong ký ức nhân dân và trong tâm thức nhân dân vẫn còn nhiều tập tục - có thể gọi là một loại hình văn hóa tộc người lưu lại, liên quan đến Thục Phán - An Dương Vương và hai kinh thành. 

Tên đất và tên thành Cổ Loa cho thấy ảnh hưởng của yếu tố Tày - Choang trong văn hóa Việt - Mường cổ. Các nhà khoa học đã chứng minh một cách sáng tỏ: “Chạ chủ”, “Kẻ Chủ” từ cổ Việt - Mường dần dần được thay thế bởi “Kẻ” từ cổ Tày - Choang và công thức tên nôm các làng Việt Nam truyền thống (Kẻ + X) là mượn ở cách đặt tên đất của người Tày, Choang cổ.

Địa danh Cổ Loa đã được các nhà ngôn ngữ - dân tộc học lịch sử phân tích nguồn gốc biến âm từ Kẻ Lũ; những địa danh có tên Kẻ… và những địa danh tương ứng với Cổ Loa ở Cao Bằng không thiếu, gần thành Bản Phủ bên kia sông Bằng có Kẻ Giẳng, Kế Nông, xa hơn một đoạn là Co Lỳ, Co Tó, Đông Vjảo, ngay kinh đô Nam Bình có Đống Lân…, tương ứng với Cà Lồ, Đống Dân, Cổ Loa, chợ Tó, Đông Tảo… rất nhiều địa danh xung quanh thành Cổ Loa và kinh đô Nam Bình, thành Bản Phủ có sợi dây liên hệ, đó là những chứng tích cho thấy rõ sự liên quan giữa hai kinh đô Nam Bình và kinh đô Cổ Loa của Thục Phán - An Dương Vương.

Không chỉ như vậy mà những năm 1960, ở Cao Bằng còn lưu truyền “Slửa nổc sloa” tức áo lông chim trĩ và “Slửa nổc cốt” tức áo lông chim bìm bịp và một loại sang hơn là “Slửa cáy nhùng” là áo lông gà công. Đó là những chiếc áo gần với chiếc “áo lông ngỗng” của Mỵ Châu - con gái của An Dương Vương.

Hình tượng áo lông ngỗng mà công chúa Mỵ Châu mặc, được đề cập trong truyền thuyết là một hình tượng có cơ sở thực tế, đó là tấm áo lông chim trong văn học dân gian Tày - Nùng, áo lông ngỗng trong thư tịch cổ và truyền thuyết Tày - Choang, phong tục dùng lông ngỗng làm gối, chăn, áo khá phổ biến.

Dấu tích thành Bản Phủ, xã Hưng Đạo (Thành phố Cao Bằng cũ, tỉnh Cao Bằng).

Áo lông ngỗng có thể xem như một phong tục đặc biệt phổ biến ở người Tày - Choang cổ. Về chi tiết công chúa Mỵ Châu rắc áo lông ngỗng từ kinh thành Cổ Loa để “chỉ đường cho Trọng Thủy cũng gần gũi với hình ảnh “một người con gái Tày đánh dấu chỉ đường bằng cách rắc áo lông ngỗng bứt ra từ chiếc áo trên mình trong sinh hoạt nương rẫy”, được đề cập trong cuốn Văn hóa và Lịch sử người Thái ở Việt Nam.

Ngay cả Mỵ Châu cũng chính là biến âm của tiếng Tày từ “Mẻ chủa” hay ‘‘Mẻ Chẩu” mà thành. An Dương Vương có công chúa là Mỵ Châu. Theo kết quả nghiên cứu liên ngành cho thấy: Tên gọi Mỵ Châu là do cách đặt tên của người Tày - Choang cổ mà có, Châu là Ngọc, lấy tên Ngọc quý đặt cho con trai, con gái là phong tục phổ biến ở Lĩnh Nam. 

Trong “Việc thờ cúng An Dương Vương ở Cổ Loa. Lễ tế An Dương Vương hằng năm và cả trong cúng tết của người dân Cổ Loa không thể thiếu món bánh chưng tròn dài, gọi là bánh chưng Tày”.

Chính vì vậy mà giữa kinh đô Nam Bình của Thục Chế, Thục Phán - An Dương Vương ở Cao Bằng và kinh đô Cổ Loa của Thục Phán - An Dương Vương ở Đông Anh, Hà Nội đã có mối liên quan về nhiều mặt từ kỹ thuật xây dựng thành trì đến các phong tục, tập quán của cư dân, các địa danh và ngôn ngữ, đến cả các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng trong cư dân. 

Qua những sự kiện và diễn biến của hai kinh đô, cho thấy sự liên quan với nhau khá chặt chẽ và nhiều nét tương đồng hầu như không có sự khác biệt, cho nên việc khẳng định quá trình lịch sử của hai vùng đất, con người giữa hai kinh đô có sự liên quan là hoàn toàn phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử.   

Với những thông tin tư liệu đó, lược bỏ những yếu tố truyền thuyết là những hạt nhân lịch sử, nên có thể khẳng định: Sự phát triển từ nước Nam Cương của Thục Phán đến nước Âu Lạc của Thục Phán - An Dương Vương, đây là quá trình phát triển hợp lý cả không gian và thời gian, có tính liên tục, có tính kế thừa trong lịch sử. Điều đó góp phần làm sáng tỏ và khẳng định giả thuyết Thục Phán - An Dương Vương có nguồn gốc ở Cao Bằng đã đóng đô ở Cao Bình và có công lớn đối với việc thành lập nước Âu Lạc, sau đó đóng đô ở Cổ Loa, ông đã có đóng góp lớn vào quá trình dựng nước và giữ nước trong giai đoạn đầu tiên của lịch sử nước ta. Nước Âu Lạc ra đời đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

Theo: Báo Cao Bằng

Tham khảo thêm

Tỉnh Ninh Bình (mới) có một vùng đất cổ, nơi tọa lạc 2 lăng mộ của 2 ông vua nổi tiếng Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình (mới) có một vùng đất cổ, nơi tọa lạc 2 lăng mộ của 2 ông vua nổi tiếng Việt Nam

Dưới lòng đất ở một xã của Thanh Hóa dần lộ diện một kinh đô cổ xưa có lối kiến trúc đồ sộ

Dưới lòng đất ở một xã của Thanh Hóa dần lộ diện một kinh đô cổ xưa có lối kiến trúc đồ sộ

Nơi có kinh đô nhà Mạc tại Hải Phòng sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ ở xã nào, tên là gì?

Nơi có kinh đô nhà Mạc tại Hải Phòng sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ ở xã nào, tên là gì?

Một người Thanh Hóa sang kinh đô Trường An thi đỗ Trạng nguyên thời vua Đường Đức Tông, làm tới Tể tướng

Một người Thanh Hóa sang kinh đô Trường An thi đỗ Trạng nguyên thời vua Đường Đức Tông, làm tới Tể tướng

Cung điện nào của nhà Nguyễn ở kinh đô Huế có quy mô kiến trúc đồ sộ nhất, vua xây cho ai ở?

Cung điện nào của nhà Nguyễn ở kinh đô Huế có quy mô kiến trúc đồ sộ nhất, vua xây cho ai ở?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời.

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Nhà nông
Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Nhà nông
Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là "ổ cá mập"?

Nhà nông
Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là 'ổ cá mập'?

Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy "chim tiền tỷ"

Nhà nông
Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy 'chim tiền tỷ'

Đọc thêm

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này
Gia đình

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này

Gia đình

Tôi và con gái đã thẳng thắn nói chuyện và liệt kê một loạt điều…

Hoàng đế duy nhất nào trong lịch sử Trung Hoa không tự xưng “trẫm”?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế duy nhất nào trong lịch sử Trung Hoa không tự xưng “trẫm”?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử Trung Quốc, khi hỏi: “Ai là người cao quý nhất?” thì đó chính là hoàng đế. Hoàng đế là Chân Long Thiên Tử, là Chân Mệnh Thiên Tử (con trời), điều này không phải do ông tự xưng mà cả thiên hạ đều tôn sùng ông như vậy.

Xe buýt chở hàng chục du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Toàn bộ hành khách đều an toàn
Thế giới

Xe buýt chở hàng chục du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Toàn bộ hành khách đều an toàn

Thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tối 10/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại khu vực Cao nguyên Genting, bang Pahang, liên quan đến một xe buýt chở 20 khách du lịch Việt Nam và hai ô tô khác. Thông tin ban đầu cho biết, may mắn không có du khách nào bị thương nặng.

Dương Khang - Nhân vật nhiều thủ đoạn tàn độc và đáng khinh bỉ nhất kiếm hiệp Kim Dung
Đông Tây - Kim Cổ

Dương Khang - Nhân vật nhiều thủ đoạn tàn độc và đáng khinh bỉ nhất kiếm hiệp Kim Dung

Đông Tây - Kim Cổ

Dương Khang không sở hữu võ nghệ cao cường, nhưng rất thủ đoạn và tàn độc. Vì ham mê giàu sang phú quý, Dương Khang sẵn sàng nhận giặc làm cha, cùng Âu Dương Phong sát hại 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh, đẩy chàng vào thế đối đầu với cha vợ Hoàng Dược Sư. Dương Khang nhận quả báo khi ra tay ám hại Hoàng Dung nhưng lại chết thảm bởi độc tố của Âu Dương Phong.

Người sinh ngày Âm lịch này sẽ có vận may lâu dài, công việc thuận lợi, tương lai đạt được tự do tài chính
Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này sẽ có vận may lâu dài, công việc thuận lợi, tương lai đạt được tự do tài chính

Gia đình

Người sinh vào ngày Âm lịch này được dự đoán có vận mệnh và cuộc sống khác biệt, dư dả tiền bạc, sự nghiệp thành công, hạnh phúc viên mãn.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.League: Thắng ngược Thái Lan trong trận chung kết kịch tính
Thể thao

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.League: Thắng ngược Thái Lan trong trận chung kết kịch tính

Thể thao

Tối 10/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một chiến thắng lịch sử, lội ngược dòng đầy quả cảm để đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League 2025. Trận đấu diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Không chỉ là kỷ lục châu Á: Chùa Bái Đính nay lại được cả thế giới công nhận là 'Điểm đến nổi bật'
Văn hóa - Giải trí

Không chỉ là kỷ lục châu Á: Chùa Bái Đính nay lại được cả thế giới công nhận là "Điểm đến nổi bật"

Văn hóa - Giải trí

Chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) vừa vinh dự nhận giải thưởng “Travellers’ Choice Awards 2025” từ TripAdvisor, nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới. Đây là sự công nhận quý giá, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín vượt trội của ngôi chùa trong mắt du khách Quốc tế.

Du lịch Ninh Bình 'cất cánh': Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam
Xã hội

Du lịch Ninh Bình "cất cánh": Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam

Xã hội

Là vùng đất Cố đô nghìn năm văn hiến, nơi in dấu lịch sử vàng son của các triều đại phong kiến, Ninh Bình đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với hệ thống di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng những chiến lược phát triển đột phá, ngành du lịch Ninh Bình đang "cất cánh", hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, mang lại diện mạo thịnh vượng cho mảnh đất đế đô.

Ông Netanyahu nêu “cách tốt nhất để kết thúc nhanh chóng chiến tranh”, LHQ cảnh báo chương kinh hoàng mới
Thế giới

Ông Netanyahu nêu “cách tốt nhất để kết thúc nhanh chóng chiến tranh”, LHQ cảnh báo chương kinh hoàng mới

Thế giới

Phát biểu trước truyền thông quốc tế ngày 10/8, Thủ tướng Israel Netanyahu lặp lại cam kết Israel sẽ lật đổ Hamas và nắm quyền kiểm soát an ninh tại Gaza, bao gồm việc thiết lập một “vùng an ninh” ở ranh giới với Israel.

Chuyên gia phương tây cảnh báo những gì Ukraine sẽ hành động trước cuộc gặp Trump - Putin
Thế giới

Chuyên gia phương tây cảnh báo những gì Ukraine sẽ hành động trước cuộc gặp Trump - Putin

Thế giới

Zoltan Koskovich, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền cơ bản của Hungary , cảnh báo rằng Ukraine sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc gặp lãnh đạo Nga - Mỹ vào tuần sau .

Nông thôn Tây Bắc: Sa Pa phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Sa Pa phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng 10/8, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững của Khu du lịch quốc gia Sa Pa”.

Tin tối (10/8): Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ
Thể thao

Tin tối (10/8): Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ

Thể thao

Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ; Son Heung-min cảm thấy may mắn khi được đối đầu với Messi; Sesko đi ăn tối cùng người đại diện; Greenwood bị Mings xé áo; Calvert-Lewin muốn đầu quân cho M.U.

Xe ô tô đang chạy trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy
Chuyển động Sài Gòn

Xe ô tô đang chạy trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy

Chuyển động Sài Gòn

Ô tô đang lưu thông trong cơn mưa lớn trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức (cũ) bất ngờ xảy ra cháy ở phần đầu, tối 10/8.

Chung Hân Đồng sống kín tiếng sau nhiều lần lận đận chuyện tình duyên
Văn hóa - Giải trí

Chung Hân Đồng sống kín tiếng sau nhiều lần lận đận chuyện tình duyên

Văn hóa - Giải trí

Chung Hân Đồng chọn cuộc sống kín tiếng sau những đổ vỡ tình cảm. Cô tập trung vào công việc và dần tìm lại sự bình yên cho riêng mình.

Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như 'khoán 10' trong nông nghiệp trước đây
Kinh tế

Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây

Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tạo đột phá thực sự để phát triển kinh tế tư nhân tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây.

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn

Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 10/8 đã biến nhiều tuyến đường ở ở Thủ Đức, Gò Vấp, TP.HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy, gây tắc nghẽn giao thông.

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới
Thế giới

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới

Thế giới

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8 tới sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Kiev, tờ New York Times (NYT) đưa tin .

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục
Tin tức

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục

Tin tức

Nhờ sự giúp đỡ và kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp của người dân và chủ nhà hàng tại khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), 5 du khách, trong đó có một trẻ em, đã được cứu sống kịp thời sau khi bị sóng biển cuốn trôi.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu

Gia đình

Tử vi ngày mai cho thấy, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn tài chính phi thường, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người!

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng
Xã hội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng

Xã hội

Chiều 10/8, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng. Chủ đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận vài ngày qua khi liên tiếp có ca ngừng tim ngoại viện.

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai
Thể thao

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai

Thể thao

Trong thông báo vừa đưa ra trên trang chủ, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã xác nhận việc ký hợp đồng với ngôi sao từng khoác áo tuyển Việt Nam, Phan Văn Santos.

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có 'lương khủng'
Nhà nông

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"

Nhà nông

Thay vì tiếp tục theo lối mòn với những loài vật nuôi truyền thống, chị Võ Thị Ngọc Lan, nông dân xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã quyết định lựa chọn mô hình nuôi chim đà điểu-loài chim khổng lồ. Nhờ sự nhạy bén, chị Lan đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), người hành hung cô gái trẻ tại sảnh chung cư ở Hà Nội.

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu 'thắp lửa' tình yêu nước và gắn kết cộng đồng
Văn hóa - Giải trí

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu "thắp lửa" tình yêu nước và gắn kết cộng đồng

Văn hóa - Giải trí

Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm... ra sản phẩm mới nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản
Nhà nông

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản

Nhà nông

Giữa những đồi chè xanh bạt ngàn ở xóm La Giang, xã Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn ngày ngày ngày trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản.

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài 'gà đồng biết lặn'
Nhà nông

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Nhà nông

Đến hẹn lại lên, những ngày này người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lại háo hức đón chờ mùa “săn” sản vật, đặc sản nước nổi như cá linh non, rắn đồng, ếch đồng, cua đồng, bông súng... Chỉ cần đem lưới, dớn, lờ... ra đồng thì cá linh non, cá chốt, cua đồng, rắn đồng...đua nhau chạy vào.

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030
Kinh tế

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030

Kinh tế

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện quan trọng với cả hai nước, góp phần tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy
Thế giới

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy

Thế giới

Lực lượng Phòng vệ Ukraine hoàn toàn quét sạch quân Nga khỏi khu dân cư Bezsalivka, tỉnh Sumy - theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe
Media

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe

Media

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9.

Tin đọc nhiều

1

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

4

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

5

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?