Kinh hoàng cảnh cây lớn bật gốc đè vào 2 ô tô đang di chuyển ở ngã tư Trần Phú - Chu Văn An, Hà Nội

Sáng 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), tại Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi ngập úng cục bộ khiến hệ thống giao thông bị tê liệt.

Khoảng 9h cùng ngày, tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An, một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc, đổ xuống lòng đường, đè trúng 2 ôtô đang di chuyển. Các phương tiện chỉ bị hư hỏng nhẹ, người trên xe được người dân xung quanh hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Sự việc may mắn không có thiệt hại về người.

Cảnh cây xanh bật gốc đè vào 2 ô tô đang di chuyển ở ngã tư Trần Phú – Chu Văn An, Hà Nội. Clip: Đ.X.

Ngay sau sự cố, công an địa bàn đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông. Đơn vị cây xanh Hà Nội cũng huy động lực lượng, dùng cưa máy cắt tỉa và di dời cây đổ để thông đường.

Cây xanh có tán rộng, khi đổ xuống đã che kín cả một đoạn phố, khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt hướng từ phố Điện Biên Phủ sang Chu Văn An.

Lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an phường phải túc trực, hướng dẫn các phương tiện đi theo lộ trình thay thế.

Theo thông tin ghi nhận từ Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội, dến 11h20 ngày 26/8, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều tuyến đường ùn tắc và ngập lụt do mưa lớn. Các điểm ùn tắc gồm: cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, Vành đai 3 hướng về Mai Dịch, cầu Thăng Long và đường Phạm Văn Đồng hướng vào trung tâm.

Một số khu vực vẫn ngập sâu như cổng sân vận động Mỹ Đình, Quốc lộ 21 đoạn ngã ba Ba La, ngã tư Cổ Linh - Đàm Quang Trung (trước siêu thị Aeon Mall), cổng sau Viện K Tân Triều rẽ vào Phạm Tu (ngã ba Xa La) và trước cổng Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng.