Kỹ sư Bình Định bỏ phố về quê nuôi chim trĩ, nuôi ong dú, lãi gần 1 tỷ/năm, đạt sao OCOP cả làng phục lăn

Bỏ nghề xây dựng về quê nuôi chim trĩ-chim quý hiếm, "chim quý tộc"

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp ngành xây dựng Trường Đại học Quy Nhơn, anh Tô Vũ Thành Tín (SN. 1992, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cũ, nay là xã Vạn Đức tỉnh Gia Lai) khăn gói vào TPHCM tìm việc.

Một năm bươn chải với những chuyến công trình khắp nơi từ Bình Dương, Củ Chi…, anh tình cờ biết đến mô hình nuôi chim trĩ thương phẩm. Nhận thấy đây là loài chim lạ, dễ nuôi, lại ít bệnh tật, Tín bắt đầu nung nấu ý định khởi nghiệp.

“Cơ duyên bắt đầu từ đó, nhưng quan trọng nhất vẫn là gia đình. Cha mẹ tôi tuổi cao, sức yếu nên tôi muốn về quê vừa lập nghiệp vừa chăm sóc cha mẹ”, anh Tín nhớ lại.

Tháng 8/2014, sau khi tích lũy kiến thức và vay mượn 70 triệu đồng, anh xây chuồng trại 500m² và mua 50 đôi chim trĩ cùng hơn 60 chim mái trưởng thành. Những ngày đầu, khó khăn chồng chất, nhất là mùa lạnh chim thay lông, đàn chim chết hàng loạt. Không nản chí, Tín tự tìm tòi cách giữ ấm bằng tàu dừa, lá chuối khô lót ổ, nhờ đó đàn chim vượt qua mùa giá rét.

Anh Tô Vũ Thành Tín (ở xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) thành công với mô hình nuôi chim trĩ. Ảnh: Lam Hàn

Ưu điểm lớn của chim trĩ là ít dịch bệnh, thức ăn đơn giản như bắp, rau, lúa, cám – đều sẵn ở quê. Nhờ kiên trì, đàn chim của anh dần sinh sản ổn định, mở ra nguồn thu nhập khá. Năm 2015, khi đàn chim trĩ bắt đầu đẻ trứng, bất ngờ nhiều con chết khiến Tín lao đao.

Đến năm 2019, anh mạnh dạn đầu tư thêm các dòng chim cảnh như chim trĩ 7 màu, chim công. Khi mô hình đang phát triển thì dịch COVID-19 ập đến, tiêu thụ khó khăn, anh buộc phải bán tháo, thu hẹp đàn.

“Nhiều lần thất bại, có lúc tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ lại, bao công sức đổ vào không thể dễ dàng từ bỏ, vợ chồng tôi động viên nhau làm lại từ đầu”, anh Tín bộc bạch.

Trong một lần đi rừng, Tín tình cờ bắt gặp tổ ong dú trong khúc gỗ mục. Thấy lạ, anh mang về đặt trong vườn. Không ngờ, mật ong dú lại có tác dụng đặc biệt: mẹ vợ anh uống thử để bồi bổ và giảm hẳn chứng đau nhức cột sống.



Bén duyên với loài ong "tí hon", nâng thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm, sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Ảnh: Viết Niệm

Tò mò tìm hiểu, Tín mới biết mật ong dú được coi là “thần dược” thiên nhiên, bởi ong dú thường lấy phấn hoa từ các cây thảo dược, thời gian ủ mật kéo dài trên 100 ngày, lâu gấp nhiều lần so với ong thường. Mỗi năm, ong dú chỉ cho mật 2 lần, sản lượng rất hạn chế.

Nhận thấy tiềm năng, anh bắt tay thử nghiệm tách đàn ong dú bằng cách đóng thùng gỗ kín, chỉ chừa một lỗ thông nhỏ, mô phỏng môi trường tự nhiên. Dần dần, đàn ong phát triển, anh nhân rộng ra hàng trăm thùng nuôi.

Đến nay, anh Tín đã sở hữu hơn 400 thùng ong dú, mỗi thùng cho khoảng 0,5 lít mật, sản lượng hằng năm đạt khoảng 200 lít. Với giá bán từ 1,6 – 1,8 triệu đồng/lít, riêng mật ong dú đã mang lại nguồn thu hơn 270 triệu đồng.

Kết hợp với chim trĩ, chim cảnh và gà kiểng, tổng lợi nhuận của gia đình anh đạt gần 1 tỷ đồng/năm.

Mật ong dú có nhiều tác dụng trong y học, làm thuốc chữa bệnh hoặc chế biến thực phẩm chức năng. Ảnh: VN

Các sản phẩm mật ong dú, trứng và thịt chim trĩ của anh đều đã được công nhận đạt chuẩn OCOP, mở rộng cơ hội tiêu thụ ra thị trường.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình của anh Tín còn tạo việc làm ổn định cho 4 lao động thường xuyên và nhiều lao động thời vụ, thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Theo các tài liệu y học mà anh Tín tham khảo, mật ong dú có công dụng thanh nhiệt, chống viêm, giải độc, sát trùng vết thương, hỗ trợ chữa viêm dạ dày, đại tràng, tiêu đờm, tưa lưỡi....

Ngoài ra, sáp ong dú còn được nhiều nước khai thác để sản xuất mỹ phẩm, kem dưỡng, thậm chí kem đánh răng.

“Nuôi ong dú không chỉ mang lại kinh tế, mà còn góp phần tạo ra sản phẩm có giá trị cho sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là hướng phát triển lâu dài mà tôi đang theo đuổi”, anh Tín khẳng định.

Từ một kỹ sư xây dựng rẽ ngang về quê, qua nhiều lần vấp ngã, anh Tô Vũ Thành Tín đã chứng minh rằng nếu dám nghĩ, dám làm thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Câu chuyện của anh không chỉ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn với những mô hình chăn nuôi – nông nghiệp sinh thái – dược liệu đầy triển vọng.