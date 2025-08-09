Chủ đề nóng

Kỹ sư cầu đường ở Đắk Lắk về làm nông, cho ra đời 5 sản phẩm OCOP từ phế phẩm nông nghiệp

Công Nam Thứ bảy, ngày 09/08/2025 08:27 GMT+7
Từ các loại phế phẩm tưởng chừng bỏ đi như vỏ cà phê, mùn cưa, rơm, lõi ngô…, ông Đoàn Xuân Trường ở xã Hòa Phú, (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk đã phát triển thành công mô hình trồng nấm sạch đạt chuẩn OCOP. Không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nông nghiệp, mô hình này còn tạo thu nhập cho nhiều hộ dân và mở hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Kỹ sư cầu đường ở Đắk Lắk tận dụng phế phẩm nông nghiệp sản xuất ra hoàng loạt sản phẩm OCOP

Tốt nghiệp ngành xây dựng cầu đường, anh Đoàn Xuân Trường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xanh Thành Đồng (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) đã rẽ hướng sang nông nghiệp sạch sau biến cố mất người thân vì ung thư, với tâm niệm: “Phải tạo ra sản phẩm có ích cho sức khỏe cộng đồng”.

Anh Đoàn Xuân Trường, đang kiểm tra những cây nấm linh chi tại cơ sở sản xuất nấm ở ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.
Anh Đoàn Xuân Trường trao đổi cùng các hộ dân liên kết trồng nấm tại làng nấm Thành Đồng ở thôn 6 xã Hòa Phú (trước sáp nhập là xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) tỉnh Đắk Lắk.
Kinh đô Nam Bình ở đất Cao Bằng và kinh đô Cổ Loa ở Hà Nội, có nét tương đồng, An Dương Vương có thể là người Tày cổ

Từ năm 2019, anh bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về nấm ăn và nấm dược liệu. Đến đầu năm 2020, ông đầu tư xây dựng trang trại nấm quy mô lớn tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

“Những ngày đầu nhiều khó khăn, vất vả. Nhiều lứa nấm nhiễm bệnh hoàng loạt, tôi vừa mất tiền, vừa mất ngủ. Sau nhiều lần thử nghiệm, học hỏi mới có thể trồng thành công các loại nấm ăn, nấm dược liệu", ông Trường kể lại.

Trang trại hiện vận hành theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và VietGAP, với hệ thống tưới – phun sương điều khiển tự động bằng công nghệ IoT.

Đoàn học sinh tham quan mô hình trồng nấm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Xanh Thành Đồng. Trong ảnh là mùn cưa – một trong những nguyên liệu chính dùng để trồng nấm.

Theo anh Trường, nguyên liệu trồng nấm là các phụ phẩm nông nghiệp như rơm, vỏ cà phê, lõi ngô, mùn cưa… Sau khi làm sạch và ủ nước vôi ở 70°C để khử khuẩn, hỗn hợp được kiểm tra kỹ lưỡng về độ ẩm, độ pH trước khi sản xuất.

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Đáng chú ý, toàn bộ giá thể sau thu hoạch nấm được tái sử dụng để làm phân vi sinh cho các loại cây ăn trái như bơ, sầu riêng, cam… tạo thành một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn.

Ông Đoàn Quốc Chinh, Phó Tổng Giám đốc công ty, cho biết năm 2023, công ty có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao là nấm linh chi Thành Đồng và nấm mèo Thành Đồng; cùng 2 sản phẩm khác được công nhận 3 sao gồm nấm bào ngư và nấm sò.

Đến năm 2024, nấm vân chi Thành Đồng tiếp tục được xếp hạng OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của doanh nghiệp lên con số 5.

Giá bán lẻ dao động từ 60.000–70.000 đồng/kg với nấm tươi; nấm linh chi khoảng 2 triệu đồng/kg; nấm vân chi lên đến 4 triệu đồng/kg. Doanh thu năm 2024 ước đạt 5 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 30%.

Ông Phạm Tiến Hưng (giữa ảnh), Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCOP của địa phương.
Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

“Chúng tôi đang đặt mục tiêu nâng hạng sao cho các sản phẩm 3 sao, đặc biệt là nấm linh chi – ứng viên sáng giá cho chuẩn 5 sao OCOP,” ông Chinh chia sẻ.

Sản phẩm OCOP gắn với du lịch ở Đắk Lắk, góp phần phát triển địa phương

Ông Hoàng Khắc Cưng, Giám đốc sản xuất công ty, cho biết từ năm 2023, được TP Buôn Ma Thuột (cũ) hỗ trợ “Đề án nông nghiệp đô thị” công ty đã liên kết với 5 hộ dân lân cận cung cấp phôi nấm, tư vấn kỹ thuật, bao tiêu đầu ra cho các hộ tham gia trồng.

Trang trại nấm của công ty cũng đã được công nhận là điểm du lịch sinh thái cấp tỉnh, mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách. Du khách không chỉ tham quan nhà nấm, mà còn được trải nghiệm đời sống và văn hóa địa phương. Trong đó, nhiều đoàn khách đã đến học hỏi mô hình về áp dụng thành công.

Công nhân cấy phôi nấm vào bịch trồng – công đoạn quan trọng trong quy trình sản xuất nấm tại Làng nấm Thành Đồng (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk).
Một bạn trẻ say mê quan sát những cây nấm vân chi, một loài nấm dược liệu quý taị xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Đỗ Thị Tươi, một hộ dân tham gia mô hình liên kết trồng nấm, cho biết mỗi tháng gia đình bà có thêm khoảng 7 triệu đồng từ hoạt động này.

“Công việc nhẹ nhàng, linh hoạt về thời gian, rất phù hợp với phụ nữ và người lớn tuổi. Trong lúc rảnh rỗi vẫn có thể tranh thủ làm để tăng thu nhập”, bà Tươi chia sẻ.

Một buổi livestream giới thiệu sản phẩm OCOP có Công ty Thực phẩm Xanh Thành Đồng tham gia tại Đắk Lắk.
Xã mới này ở tỉnh Lâm Đồng trồng gấc kiểu gì mà quả treo quá trời, bán là hết

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương xác định phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, gắn bảo vệ môi trường và xây dựng sản phẩm OCOP là một trong những định hướng trọng tâm.

“Việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để trồng nấm, kết hợp sản xuất với phát triển du lịch sinh thái là hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương. Chúng tôi khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đổi mới cách làm nông nghiệp, chuyển từ nhỏ lẻ sang hàng hóa giá trị cao”, ông Hưng nói.

Hiện xã đang phối hợp các cơ quan chuyên môn để rà soát, lựa chọn sản phẩm tiềm năng, hướng dẫn xây dựng hồ sơ OCOP, tổ chức đánh giá – xếp hạng định kỳ.

“Mục tiêu là không chỉ gia tăng giá trị sản phẩm mà còn góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân”, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú nhấn mạnh.

