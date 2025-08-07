Ký ức Hà Nội: Cảm nhận về Thủ đô đang chuyển mình từng ngày





Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ ven biển miền Trung, nơi những cơn gió Lào cháy bỏng thổi qua từng mái nhà, nơi biển xanh bao la vỗ về tuổi thơ tôi bằng những đêm trăng rằm sáng tỏ. Từ nhỏ, Hà Nội đối với tôi là một khái niệm xa vời, chỉ hiện diện qua trang sách, những thước phim tài liệu, hay lời kể của thầy cô về Hồ Gươm, Tháp Rùa, Văn Miếu.

Khi ấy, Thủ đô trong tôi là phố cổ rêu phong, là cây bàng lá đỏ, là tà áo dài trắng tung bay dưới hàng cây sấu mùa thu, là tiếng chuông chùa Trấn Quốc vọng qua những buổi sáng mờ sương...

Thế rồi năm 2025, lần đầu tiên tôi có dịp ra Hà Nội trong một chuyến công tác ngắn ngày. Tôi háo hức mang theo trái tim đầy hình dung hoài niệm, nhưng Hà Nội đã khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng – khi thành phố ấy đang bước sang một kỷ nguyên mới.

Chiếc tàu điện lướt êm ru trên cao, đưa tôi từ ga Cát Linh đến Hà Đông trong chưa đầy 30 phút. Bên dưới là dòng xe nối đuôi nhau quy củ, ít còi, ít khói bụi hơn tôi tưởng. Hai bên đường là những công trình hiện đại, xen lẫn những tòa nhà cũ được cải tạo sạch đẹp.

Tôi ghé qua khu tổ hợp sáng tạo ở Tây Hồ – nơi những bạn trẻ tụ họp để khởi nghiệp, triển lãm tranh, làm mô hình công nghệ. Một Hà Nội mới, năng động, hội nhập, đầy khát vọng vươn mình, hiện rõ trước mắt tôi.

Một góc Hồ Gươm (Hà Nội) nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Minh Tiến.

Tôi đặc biệt ấn tượng với cách Hà Nội đang phát triển giao thông công cộng xanh và thông minh. Ngoài tàu điện, xe buýt điện đã len lỏi vào nhiều tuyến đường chính, giảm đáng kể khói bụi so với những năm trước. Những app như iBusMap giúp tra cứu lộ trình, tạo thuận lợi cho cả cư dân lẫn du khách. Từng bước nhỏ ấy là tiền đề cho một đô thị văn minh, hướng đến sự phát triển bền vững.

Hà Nội còn cho tôi cảm nhận rõ sự hài hòa giữa mới và cũ, giữa truyền thống và đổi mới. Tôi ghé Văn Miếu – nơi vẫn trầm mặc và uy nghiêm như trong sách vở – nhưng ngay cổng vào là hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ bằng mã QR, giúp người trẻ tiếp cận di sản bằng công nghệ. Một sáng kiến nhỏ nhưng tinh tế, vừa giữ gìn bản sắc vừa theo kịp thời đại.

Ký ức Hà Nội: Đồng đất Mễ Trì, những mốc lịch sử tự hào

Tôi cũng có dịp tham quan một lớp học văn hóa Hà Nội dành cho trẻ em tại Nhà văn hóa quận. Các em được học về nếp sống thanh lịch, văn minh qua các trò chơi dân gian, cách ăn nói, đi đứng. Tôi nghĩ, để Hà Nội “vươn mình”, con người chính là trung tâm. Việc đầu tư cho giáo dục văn hóa, nếp sống, cách ứng xử chính là cách tạo ra một thế hệ công dân Thủ đô tự tin, bản lĩnh và tử tế.

Tôi đi dọc các con phố như Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, thấy nhiều mảng xanh được quy hoạch khéo léo. Những hàng cây lâu năm vẫn đứng đó, bên cạnh những dải hoa, ghế đá sạch sẽ. Hà Nội không phát triển bằng cách phá bỏ cái cũ, mà biết giữ lại hồn phố, cải tạo và nâng cấp từ gốc rễ.

Tôi thầm nghĩ, thành phố nào cũng có thể mở rộng diện tích, xây thêm cao ốc, nhưng để phát triển mà vẫn giữ được bản sắc, đó là điều không phải nơi nào cũng làm được.

Tuy vậy, Hà Nội vẫn còn những thách thức lớn. Ô nhiễm không khí, ùn tắc giờ cao điểm, chênh lệch phát triển giữa các quận trung tâm và vùng ven, hay sự quá tải của hệ thống trường học – bệnh viện vẫn là những vấn đề cần giải pháp căn cơ.

Tàu Cát Linh- Hà Đông chạy qua nhiều tuyến phố chính của Thủ đô. Ảnh: V.N.

Theo tôi, Hà Nội cần tiếp tục: Đẩy mạnh phân cấp đô thị, xây dựng các đô thị vệ tinh thực sự tự chủ về hạ tầng – kinh tế – dịch vụ, nhằm giảm áp lực cho nội đô.

Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ xanh trong các công trình công cộng, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường.

Đầu tư vào giáo dục công dân số và giáo dục văn hóa, giúp người Hà Nội không chỉ giỏi nghề, mà còn có thái độ sống tích cực, văn minh.

Phát triển du lịch thông minh, xây dựng các tuyến tham quan lịch sử – văn hóa bằng công nghệ thực tế ảo, kết hợp giới thiệu ẩm thực và sản phẩm địa phương.

Sau một tuần công tác, tôi đứng trước Hồ Tây, nhìn mặt nước lặng sóng phản chiếu ánh đèn lung linh của thành phố. Hà Nội trong tôi đã không còn là hình ảnh xưa cũ của những đoạn phim đen trắng, mà là một Thủ đô đang chuyển mình từng ngày – hiện đại, nhưng không hối hả; mạnh mẽ, nhưng không mất đi vẻ trầm lắng, sâu sắc.

Lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, tôi không chỉ được “nhìn thấy” Hà Nội, mà còn “cảm” được Hà Nội. Và tôi tin rằng, nếu giữ được tinh thần đổi mới, sự tử tế trong phát triển, Hà Nội sẽ không chỉ là trái tim của đất nước, mà còn là hình mẫu đô thị đáng sống – một Thủ đô thực sự “vươn mình” giữa thế giới đang không ngừng đổi thay.



Mời độc giả gửi bài dự thi cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội". Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.



Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh. Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.



Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 bao gồm: 01 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.