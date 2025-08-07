Ký ức Hà Nội: Cảm nhận về Thủ đô đang chuyển mình từng ngày

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này
Tôi và con gái đã thẳng thắn nói chuyện và liệt kê một loạt điều…
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ ven biển miền Trung, nơi những cơn gió Lào cháy bỏng thổi qua từng mái nhà, nơi biển xanh bao la vỗ về tuổi thơ tôi bằng những đêm trăng rằm sáng tỏ. Từ nhỏ, Hà Nội đối với tôi là một khái niệm xa vời, chỉ hiện diện qua trang sách, những thước phim tài liệu, hay lời kể của thầy cô về Hồ Gươm, Tháp Rùa, Văn Miếu.
Khi ấy, Thủ đô trong tôi là phố cổ rêu phong, là cây bàng lá đỏ, là tà áo dài trắng tung bay dưới hàng cây sấu mùa thu, là tiếng chuông chùa Trấn Quốc vọng qua những buổi sáng mờ sương...
Thế rồi năm 2025, lần đầu tiên tôi có dịp ra Hà Nội trong một chuyến công tác ngắn ngày. Tôi háo hức mang theo trái tim đầy hình dung hoài niệm, nhưng Hà Nội đã khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng – khi thành phố ấy đang bước sang một kỷ nguyên mới.
Chiếc tàu điện lướt êm ru trên cao, đưa tôi từ ga Cát Linh đến Hà Đông trong chưa đầy 30 phút. Bên dưới là dòng xe nối đuôi nhau quy củ, ít còi, ít khói bụi hơn tôi tưởng. Hai bên đường là những công trình hiện đại, xen lẫn những tòa nhà cũ được cải tạo sạch đẹp.
Tôi ghé qua khu tổ hợp sáng tạo ở Tây Hồ – nơi những bạn trẻ tụ họp để khởi nghiệp, triển lãm tranh, làm mô hình công nghệ. Một Hà Nội mới, năng động, hội nhập, đầy khát vọng vươn mình, hiện rõ trước mắt tôi.
Tôi đặc biệt ấn tượng với cách Hà Nội đang phát triển giao thông công cộng xanh và thông minh. Ngoài tàu điện, xe buýt điện đã len lỏi vào nhiều tuyến đường chính, giảm đáng kể khói bụi so với những năm trước. Những app như iBusMap giúp tra cứu lộ trình, tạo thuận lợi cho cả cư dân lẫn du khách. Từng bước nhỏ ấy là tiền đề cho một đô thị văn minh, hướng đến sự phát triển bền vững.
Hà Nội còn cho tôi cảm nhận rõ sự hài hòa giữa mới và cũ, giữa truyền thống và đổi mới. Tôi ghé Văn Miếu – nơi vẫn trầm mặc và uy nghiêm như trong sách vở – nhưng ngay cổng vào là hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ bằng mã QR, giúp người trẻ tiếp cận di sản bằng công nghệ. Một sáng kiến nhỏ nhưng tinh tế, vừa giữ gìn bản sắc vừa theo kịp thời đại.
Tôi cũng có dịp tham quan một lớp học văn hóa Hà Nội dành cho trẻ em tại Nhà văn hóa quận. Các em được học về nếp sống thanh lịch, văn minh qua các trò chơi dân gian, cách ăn nói, đi đứng. Tôi nghĩ, để Hà Nội “vươn mình”, con người chính là trung tâm. Việc đầu tư cho giáo dục văn hóa, nếp sống, cách ứng xử chính là cách tạo ra một thế hệ công dân Thủ đô tự tin, bản lĩnh và tử tế.
Tôi đi dọc các con phố như Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, thấy nhiều mảng xanh được quy hoạch khéo léo. Những hàng cây lâu năm vẫn đứng đó, bên cạnh những dải hoa, ghế đá sạch sẽ. Hà Nội không phát triển bằng cách phá bỏ cái cũ, mà biết giữ lại hồn phố, cải tạo và nâng cấp từ gốc rễ.
Tôi thầm nghĩ, thành phố nào cũng có thể mở rộng diện tích, xây thêm cao ốc, nhưng để phát triển mà vẫn giữ được bản sắc, đó là điều không phải nơi nào cũng làm được.
Tuy vậy, Hà Nội vẫn còn những thách thức lớn. Ô nhiễm không khí, ùn tắc giờ cao điểm, chênh lệch phát triển giữa các quận trung tâm và vùng ven, hay sự quá tải của hệ thống trường học – bệnh viện vẫn là những vấn đề cần giải pháp căn cơ.
Theo tôi, Hà Nội cần tiếp tục: Đẩy mạnh phân cấp đô thị, xây dựng các đô thị vệ tinh thực sự tự chủ về hạ tầng – kinh tế – dịch vụ, nhằm giảm áp lực cho nội đô.
Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ xanh trong các công trình công cộng, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường.
Đầu tư vào giáo dục công dân số và giáo dục văn hóa, giúp người Hà Nội không chỉ giỏi nghề, mà còn có thái độ sống tích cực, văn minh.
Phát triển du lịch thông minh, xây dựng các tuyến tham quan lịch sử – văn hóa bằng công nghệ thực tế ảo, kết hợp giới thiệu ẩm thực và sản phẩm địa phương.
Sau một tuần công tác, tôi đứng trước Hồ Tây, nhìn mặt nước lặng sóng phản chiếu ánh đèn lung linh của thành phố. Hà Nội trong tôi đã không còn là hình ảnh xưa cũ của những đoạn phim đen trắng, mà là một Thủ đô đang chuyển mình từng ngày – hiện đại, nhưng không hối hả; mạnh mẽ, nhưng không mất đi vẻ trầm lắng, sâu sắc.
Lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, tôi không chỉ được “nhìn thấy” Hà Nội, mà còn “cảm” được Hà Nội. Và tôi tin rằng, nếu giữ được tinh thần đổi mới, sự tử tế trong phát triển, Hà Nội sẽ không chỉ là trái tim của đất nước, mà còn là hình mẫu đô thị đáng sống – một Thủ đô thực sự “vươn mình” giữa thế giới đang không ngừng đổi thay.
