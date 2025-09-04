Ký ức Hà Nội: Đám cưới Hà Nội xưa qua lời kể của bà





Chiều thu, ánh nắng hanh vàng rót qua khung cửa sổ, nhuộm một màu ấm áp lên căn phòng. Tôi ngồi đối diện với bà ngoại, ánh mắt vẫn mải miết với thế giới ảo trên màn hình điện thoại. Tiếng game ồn ã, tiếng nhạc điện tử chát chúa lấp đầy không gian. Bà khẽ cười, tiếng cười mộc mạc như tiếng gió heo may. “Ngày xưa, Hà Nội của bà… khác lắm”. Giọng bà trầm ấm, khơi lên một dòng ký ức như một dòng sông lặng lẽ, cuốn tôi rời xa thế giới ảo ồn ã, để bước vào một thế giới đã xa.



Hà Nội trong lời bà kể, tuổi thơ gắn liền với chiếc máy nước công cộng ở góc phố. Đó không chỉ là nơi để lấy nước sinh hoạt, mà là cả một vũ trụ thu nhỏ của tụi trẻ con. Sáng sớm tinh mơ, những chiếc xô, chiếc chậu, chiếc can nhôm xếp hàng dài trên vỉa hè. Mùi nước máy tanh tanh, mát lạnh quyện lẫn với mùi đất ẩm, mùi sương sớm. Đám trẻ con được giao nhiệm vụ “xí chỗ” cho gia đình, đứa thì cắm mặt vào những ván ô ăn quan kẻ vội trên nền gạch vỡ, đứa thì say sưa với những cuốn truyện tranh cũ kỹ, gáy đã sờn.

Trẻ em trong một gia đình ở Hà Nội năm 1948. Ảnh: Lương Đình Khoa.

Khi mặt trời lên cao, cũng là lúc khu vực vòi nước trở nên sôi động. Tiếng cười nói, tiếng cãi vã râm ran.

Bà tôi kể giọng đầy hào hứng: “Có lần, cô Năm ở cuối ngõ “ôm” vòi nước giặt cả rổ quần áo, làm nước lênh láng ra cả lối đi. Bà Tám bán rau ở gần đấy, thấy thế, tru tréo lên: “Bán rau mà bọt xà phòng bay vào thì ăn bằng gì! Cô làm thế là mất vệ sinh quá!’. Cuộc cãi vã trở nên ồn ào, tưởng chừng không thể hòa giải. Thế nhưng, chỉ một lát sau, cô Năm đã cười xòa, xin lỗi, và mua cho bà Tám mớ rau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra”.

Nói rồi bà tôi khẽ nhắm mắt, như muốn cảm nhận lại cái se lạnh của nước máy khi nó tràn vào chiếc xô nhôm cùng cảm giác cầm tay nhau xếp hàng trong cái lạnh đầu đông. Giọng bà nhỏ dần, nhưng đầy sức nặng: “Ngày ấy, để có nước sạch, người ta phải chờ đợi, san sẻ. Nhưng cũng chính vì thế mà tình người trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết”.



Ký ức Hà Nội: Ngọt ngào hương vị bánh trung thu cổ truyền

Giọng bà bỗng nhỏ lại, như một dòng sông vừa đi qua ghềnh đá. Dòng ký ức chuyển sang một gam màu khác, rực rỡ và lãng mạn hơn. Đó là ngày bà tôi đi lấy chồng. Đám cưới thời ấy giản dị mà thiêng liêng vô cùng. Không có rạp cưới lộng lẫy. Xe đón dâu chỉ là một chiếc xe đạp Ba Đình, được dán chữ "Song Hỷ" đỏ tươi, chênh vênh ở giữa. Bà kể, khi ấy tim đập thình thịch, cảm giác vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc, nhưng cũng đầy tự hào.

Tiệc cưới cũng chẳng hề cầu kỳ. Bàn ghế được mượn của cả xóm. Trên bàn chỉ có một ấm trà xanh, đĩa kẹo lạc, vài phong bánh đậu xanh. Thế nhưng, ai cũng vui. Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng giòn tan, lấp đầy không gian. Tình người ấm áp hơn bất cứ món sơn hào hải vị nào.

Giọng bà bỗng nhỏ lại, rồi bà đưa tay khẽ vuốt ve chiếc phích nước đã bạc màu, thân phích có vết móp nhỏ như một nếp nhăn của thời gian. Bà khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt lấp lánh một nỗi xúc động vô bờ: "Quà cưới không phải phong bì. Quà cưới của bà là chiếc phích nước và một chiếc chăn bông".

Bà kể, chiếc phích này là món quà bạn bè ông góp tiền mua tặng. Chiếc phích đã theo hai ông bà qua bao năm tháng, từ những ngày khó khăn nhất, luôn giữ được hơi ấm. Còn chiếc chăn bông, là món quà từ mẹ ruột, được khâu tỉ mỉ từng đường kim, mũi chỉ, như một lời chúc phúc thầm lặng. Bà ôm chiếc chăn vào lòng, như đang ôm lấy cả một bầu trời tình thương.

Đám cưới thời bao cấp ở Hà Nội, năm 1971. Ảnh: Lương Đình Khoa.

"Nó không chỉ là món quà, cháu ạ" - bà nói, đôi mắt rưng rưng -"Nó là cả một gia tài, là lời chúc phúc thực lòng từ những người thương yêu. Nó mang nặng tình người, chứ không đơn thuần là giá trị vật chất".

Trong lời kể của bà, tôi thấy được một đám cưới không hào nhoáng nhưng đầy ắp tình yêu, tình người - một tình yêu được xây nên từ những điều giản dị, chân thành nhất.



Sau ngày cưới, bà cùng ông mở một gian hàng nhỏ ở chợ. Bà kể về chợ Hàng Da xưa, nơi không bán da mà là chợ của người dân phố cổ. Chợ nhỏ, họp buổi sáng, với tiếng nói cười, tiếng mặc cả râm ran.

Rồi chợ được xây kiên cố hơn, bà lại chuyển sang bán ở chợ Hàng Bè. "Chợ Hàng Bè không chỉ là nơi buôn bán, cháu ạ" - bà nói, đôi mắt lấp lánh như thấy lại những tháng ngày xưa cũ - "Nó là nơi gặp gỡ, nơi người ta kể cho nhau nghe chuyện hàng xóm, chuyện gia đình. Mỗi ngày đi chợ, không chỉ là mang hàng ra bán, mà còn là được sống trong không khí ấy, được nghe những câu chuyện mà chỉ có ở chợ mới có”.

Bà kể về một buổi chiều chợ Hàng Bè, khi cơn mưa rào bất chợt ập đến. Khách hàng, người bán đều vội vã chạy tìm chỗ trú. Dưới mái hiên lụp xụp của dãy nhà đối diện chợ, một đám đông nhỏ dần tụ lại.

Bà bảo lúc ấy, nhìn ai cũng vội vàng, lo lắng. Nhưng rồi tiếng mưa rơi ào ạt trên mái tôn lại trở thành một bản nhạc. Dưới mái hiên chật chội, một bà bán rau có mái tóc bạc phơ ngồi bên cạnh một cô bán cá còn rất trẻ. Bên kia, một anh bán thịt đang lau vội con dao.

Khi thấy mọi người ướt sũng và đói bụng, bà bán rau khẽ mở gói xôi bọc lá sen của mình, còn nóng hổi. Bà bẻ một miếng, đưa cho cô bán cá: "Này, con ăn đi cho ấm bụng". Cô gái e dè, nhưng bà bán rau cứ nài nỉ. Rồi anh bán thịt cũng rút trong túi ra một gói bánh, mời mọi người. Họ ngồi lại bên nhau, chia nhau từng gói xôi, miếng bánh. Tiếng nói cười, tiếng hỏi han, tiếng lo lắng cho người thân... tất cả hòa quyện vào tiếng mưa. Tình người ở chợ ngày ấy thật giản dị, chỉ cần một cơn mưa cũng đủ để gắn kết họ lại với nhau.

Giọng bà chùng lại, như một nốt trầm cuối cùng của bản nhạc. Bà không kể nữa, chỉ khẽ nhắm mắt, như đang thưởng thức dư vị ngọt ngào của những ký ức lặng lẽ tràn về.

Tôi đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà. Bàn tay ấy không còn thon thả, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp, kiên cường và cả tình người mà bà đã mang theo suốt những năm tháng cuộc đời.

Giữa thành phố hiện đại với những tòa nhà cao tầng, những con đường đông đúc, tôi chợt nhận ra, những ký ức đẹp mà bà giữ lại, không phải là những câu chuyện, mà là hồn cốt của Hà Nội xưa.

Hà Nội hôm nay có thể vội vã, có thể thiếu đi những cơn mưa bất chợt để gắn kết lòng người, nhưng tôi tin, chỉ cần mỗi người biết sống chậm lại, lắng nghe nhịp phố phường, biết ơn cha ông, trân trọng cảnh quan và mỗi người chúng ta gặp thì hồn cốt ấy vẫn luôn ở đó, lặng lẽ, chờ đợi những người con Hà Nội trở về, thơm hương.



