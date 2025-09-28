Chủ đề nóng

Kinh tế
Chủ nhật, ngày 28/09/2025

Kỳ vọng VN-Index chạm 2.100 điểm, chuyên gia tiết lộ "điểm đến" mới của dòng tiền thông minh

Chủ nhật, ngày 28/09/2025
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với thanh khoản duy trì ở mức cao kỷ lục. Các chuyên gia phân tích hàng đầu bày tỏ sự lạc quan lớn, dự báo VN-Index có thể chạm tới ngưỡng 2.100 điểm trong kịch bản tích cực.
Kỳ vọng VN-Index chạm 2.100 điểm.

Thanh khoản kỷ lục và triển vọng tăng trưởng dài hạn

Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam VWAS 2025 do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức, TS. Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán VPS, đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ đầu năm tới nay ghi nhận nhiều dấu ấn khác biệt so với các năm trước.

"Một trong những thước đo rõ ràng nhất về sức mạnh, sự quan tâm cũng như tính tích cực của thị trường chính là thanh khoản. Nhiều phiên giao dịch gần đây đã đạt từ 2-3 tỷ USD, chỉ tính riêng trên HOSE. Điều này phản ánh dòng tiền đổ vào thị trường đang rất mạnh mẽ", ông Khánh cho hay.

Theo ông Khánh, nhờ dòng tiền này, mặt bằng giá nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán, đã vượt đỉnh lịch sử kể từ khi niêm yết.

Về triển vọng, sau khi VN-Index vượt mốc đỉnh cũ năm 2022 quanh 1.500−1.520 điểm, chỉ số đang tiến gần đến vùng kháng cự mạnh ở khoảng 1.800 điểm.

TS. Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán VPS.

Chuyên gia VPS lưu ý đây là mốc cần được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, thị trường thường trải qua các nhịp điều chỉnh xen kẽ trong quá trình đi lên.

"Thực tế, chúng ta đã có bốn tháng tăng liên tiếp và tháng 9 vừa qua được coi như một giai đoạn điều chỉnh, thời điểm thị trường dao động, thanh khoản có thể giảm, nhưng sau đó thường mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới", ông Khánh nhận định.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam đến cuối năm 2025 và sang năm 2026 vẫn tích cực nhờ sự quan tâm ngày càng lớn từ cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế, cùng với xu hướng dịch chuyển dòng vốn từ kênh tiết kiệm sang chứng khoán, củng cố cho một chu kỳ tăng trưởng dài hạn.

Kịch bản 2.100 điểm và chiến lược săn tìm nhóm ngành dẫn dắt

Đáng chú ý, bà Đỗ Minh Trang - Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) bày tỏ lạc quan khi dự báo VN-Index còn dư địa tăng mạnh.

Bà Trang cho biết, ngay từ đầu năm, ACBS đã dự báo 2025 sẽ là năm bản lề của nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Định hướng của Chính phủ tập trung phát triển nội lực và đẩy mạnh đầu tư công là yếu tố nội tại thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Mặc dù có những xáo trộn do diễn biến kinh tế thế giới, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, nhất là nhóm ngân hàng và bất động sản, đã vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.

Bà Đỗ Minh Trang - Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS).

Bà Trang chia sẻ, với việc lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết cải thiện, VN-Index giao dịch ở quanh mức 1.600−1.700 điểm là mức trung vị, hoàn toàn phù hợp.

Giám đốc phân tích ACBS tự tin vào khả năng tăng thêm 1 độ lệch chuẩn nữa về định giá, theo đó, VN-Index với kịch bản tích cực có thể lên đến 2.000−2.100 điểm.

Bà phân tích rằng chỉ số có sự chậm lại trong 2-3 tuần gần đây chứ chưa thực sự điều chỉnh sâu, chỉ giảm khoảng 3-4% sau khi tăng hơn 30% kể từ đầu năm.

Diễn biến này chỉ thể hiện tâm lý thận trọng trước thềm của nhiều tin tức như số liệu tăng trưởng GDP quý III hay câu chuyện nâng hạng.

Về xu hướng dòng tiền, TS. Lê Đức Khánh lưu ý sau giai đoạn tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt như bluechip, thị trường có xu hướng phân bổ sang các nhóm ngành chưa tăng nhiều, còn tiềm năng và định giá hấp dẫn hơn.

"Từ cuối tháng 9, sang tháng 10 và những tháng tới, câu chuyện sẽ xoay quanh việc lựa chọn dòng tiền vào đâu. Những ngành chưa tăng nhiều, còn dư địa định giá tốt sẽ trở thành tâm điểm", ông Khánh đánh giá.

Bà Đỗ Minh Trang cũng lưu ý thêm một điểm tích cực: lực lượng chi phối và ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 4 đến nay đến từ nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước (gồm các quỹ và doanh nghiệp nội).

"Chúng ta đang có một lực lượng mới tham gia thị trường và dòng tiền thông minh đến từ chính những doanh nghiệp nội. Đây là một tín hiệu rất tích cực và dòng tiền dự kiến sẽ tiếp tục ở lại thị trường trong giai đoạn tới", bà Trang nhấn mạnh.

Cùng góc nhìn về kênh đầu tư, ông Trần Vinh Quang, CFA - Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) cho rằng, chứng khoán vẫn là kênh phù hợp nhất. Ông Quang đúc kết 3 nguyên tắc để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả.

Thứ nhất là niềm tin đúng. Theo ông Quang, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong xu hướng tăng dài hạn. Nhà đầu tư phải tin vào điều này để có thể kiếm tiền hiệu quả.

Hai là, thái độ đúng. Tuyệt đối tôn trọng thị trường. Khi thị trường tăng mạnh, đầu tư mạnh mẽ; khi thị trường điều chỉnh, dừng lại quan sát, điều chỉnh góc độ đầu tư.

Ba là, tư duy đúng. Nhà đầu tư cần xây dựng một bộ nguyên tắc đầu tư cho riêng mình và không ngừng hoàn thiện.

Về phía cơ quan quản lý, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, FTSE Russell và Sở giao dịch chứng khoán London đã đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong tiến trình cải cách thị trường. Họ đánh giá chưa từng có quốc gia nào có sự tham gia trực tiếp từ cấp cao nhất, từ cấp chính phủ, bộ tài chính tham gia vào thực thi, cải cách của thị trường để tạo thuận lợi cao nhất cho nhà đầu tư nước ngoài như Việt Nam. Nỗ lực này đã được ghi nhận trong hơn 1 năm qua. Cả FTSE Russell và Sở giao dịch chứng khoán London đều bày tỏ sự tin tưởng vào lộ trình cải cách thị trường tài chính của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nhấn mạnh, nâng hạng thị trường chứng khoán không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cao nhất là làm thế nào nâng cao hiệu quả thị trường chứng khoán trong phân bổ và huy động vốn. Câu chuyện nâng hạng đã được nói rất nhiều, trong Đề án phát triển thị trường chứng khoán năm 2019 cũng đã đề ra mục tiêu nâng hạng, do đó đây chỉ là một trong nhiều mục tiêu phát triển và nâng cao hiệu quả thị trường chứng khoán, qua đó huy động vốn cho nền kinh tế.

Những cải cách về chính sách vừa qua đều nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nguồn vốn quốc tế được tiếp cận với thị trường chứng khoán Việt Nam. Nâng hạng là một cột mốc ghi nhận sự đóng góp của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế.

Với nguồn vốn ngoại, ông Bùi Hoàng Hải cho biết, nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao sự minh bạch, công khai của thị trường Việt Nam về những kế hoạch thời gian tới với lộ trình cụ thể, ví dụ đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, đề án phát triển nhà đầu tư tổ chức, lộ trình triển khai CCP,… nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư ngoại tham gia và giảm rủi ro trên thị trường tài chính.

