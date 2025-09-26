Lại mượn danh vấn đề nhân quyền để thông tin, đánh giá sai lệch

Trên trang tin của các tổ chức phản động đưa nhiều thông tin về việc tổ chức nhân quyền Liên hợp quốc đưa ra công bố báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Có thể thấy, đây là đánh giá dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Những đánh giá thiếu khách quan, sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Trang BBC tiếng Việt đưa tin với tiêu đề “Chuyên gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc quan ngại về báo cáo Việt Nam đàn áp người Khmer Krom”, nội dung nói về nhóm công tác đặc biệt thuộc Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc “bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng đối với người Khmer Krom bản địa ở Việt Nam”. Đi liền với đó là trang tin của các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Chân trời mới… liên tục đưa ra những bài viết xuyên tạc thông qua các tiêu đề giật gân như “Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc lên án Việt Nam đàn áp người Khmer Krom”! Nếu đọc các thông tin trên có thể thấy, nội dung nêu ra xoay quanh một số đối tượng phạm tội và đang chấp hành bản án tại Việt Nam, đó là Thạch Chanh Đa Ra, Thạch Chóp và Thạch Nha, Kim Khiêm...

Những thông tin sai lệch, bịa đặt, vu cáo rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền của đồng bào dân tộc thiểu số

Từ đó, các tổ chức phản động lưu vong đã đưa ra những bài viết nhắc lại về việc cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý những đối tượng phạm tội ở trong nước trước đây. Đồng thời ra yêu sách “yêu cầu trả tự do ngay cho nhà sư Thạch Chanh Đa Ra, Kim Khiêm, Thạch Vệ Sanal và bác bỏ mọi cáo buộc đối với họ”…

Ngoài ra, các tổ chức bất hợp pháp là Liên đoàn Khmer Krom (KKF) và Tổ chức Đoàn kết Công giáo toàn cầu (CSW)… có trụ sở ở nước ngoài thường xuyên đưa ra các thông tin xuyên tạc, sai trái về tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong nhiều năm qua, nay tiếp tục vu cáo rằng, cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ và buộc tội “với một tội danh mà ông không hề phạm tội”. Đồng thời các tổ chức trên còn lật lọng, đòi “tẩy trắng” cho các đối tượng phạm tội, trong đó có đối tượng Thạch Chanh Đa Ra khi ngụy biện “chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do vận động cho quyền thực hành Phật giáo nguyên thủy cho cộng đồng người Khmer Krom bản địa của mình”!

Việc các tổ chức phản động lưu vong lợi dụng những báo cáo, nhận định của một số cá nhân, tổ chức đối với vấn đề nhân quyền để tuyên truyền, kích động chống phá là một vấn đề không mới trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Lợi dụng vấn đề dân tộc là thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động thực hiện với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động bạo loạn, lật đổ chính quyền nhân dân.

Chúng thực hiện các việc cụ thể như: xuyên tạc lịch sử vùng đất nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống, xuyên tạc một số vấn đề lịch sử, văn hóa, con người; xuyên tạc, bóp méo các chính sách của Đảng và Nhà nước về vùng đồng bào dân tộc; gây mâu thuẫn, bức xúc trong đồng bào dân tộc, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan…

Lợi dụng vấn đề này, một số tổ chức phản động của người Khmer như: “Hội Ái hữu Khmer Campuchia Krôm” (AKKK), “Hội sư sãi Khmer Campuchia Krôm”... kích động, lôi kéo sư tăng, nhất là những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam. Đồng thời các tổ chức phản động lưu vong trên còn lợi dụng những thiếu sót trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở cơ sở, trình độ dân trí và những khó khăn trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số để kích động, xuyên tạc, bóp méo đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, gây sự hoài nghi, bất bình nhằm khoét sâu mâu thuẫn giữa người Kinh với ngưòi Khmer.

Chúng kích động đồng bào tụ tập đấu tranh, gây rối, biểu tình, đặc biệt triệt để lợi dụng và xoáy sâu vào vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, xem đây là những “ngòi nổ” để kích động tư tưởng ly khai, tự trị, “bài Kinh”… gây mất ổn định xã hội.

Các tổ chức phản động lưu vong thường lấy những hạn chế, thiếu sót trong triển khai chính sách dân tộc ở cơ sở làm cái cớ, lý do để xuyên tạc, vu cáo chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, tạo “ngòi nổ” mở đường cho nước ngoài can thiệp vào chính trị nội bộ, tạo sức ép và mặc cả trong các quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Việt Nam. Đây là chiêu bài quen thuộc của các thế lực thù địch, các cá nhân, tổ chức chống đối, kiếm cớ đưa ra những nhận định sai lệch, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền. Những nhận định này đã làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Việt Nam đối với quốc tế cũng như phủ nhận về những thành tựu về nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Những lời quy kết kiểu “quan ngại”, “lên án”… phi lý, vô căn cứ của các cá nhân, tổ chức phản động mạo danh tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để thực thi mưu đồ chính trị chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam đều vô giá trị, không thể phủ mờ sự thật khách quan.

Không thể lấy danh nghĩa nhân quyền để dung túng cho những hành vi phạm pháp

Đồng bào Khmer là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam, chung sống bình đẳng và hòa hợp, cùng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Các dân tộc Việt Nam đều được đối xử bình đẳng. Nhà nước Việt Nam bảo đảm và tạo điều kiện phát triển về mọi mặt nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc ta, đồng bào Khmer luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cùng đồng bào cả nước thực hiện công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, đời sống đồng bào Khmer Nam Bộ không ngừng cải thiện, phát triển toàn diện. Thành quả này góp phần củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng. Nhờ sự quan tâm đó, kinh tế-xã hội và đời sống của đồng bào dân tộc Khmer đã được nâng lên một bước đáng kể. Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc Khmer không ngừng đổi mới và phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, khá bền vững, số hộ nghèo giảm từ 3-5%/năm; trên 99% hộ có phương tiện nghe nhìn, 97% hộ được sử dụng điện lưới, 80% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh. Giáo dục, đào tạo vùng dân tộc không ngừng được đổi mới, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên.

Các tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đều có trường dân tộc nội trú. Cùng với đó, việc dạy và học tiếng Khmer cũng được thực hiện tốt. Chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc cũng được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện, tạo việc làm...

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận nhỏ vì nghe theo lời vu khống, bịa đặt, xuyên tạc của các tổ chức phản động lưu vong mà thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền. Trong đó có Thạch Chanh Đa Ra - một trong những đối tượng thường được các tổ chức phản động lưu vong cổ súy, tung hô. Trước đây, trong thời gian làm tu sĩ tại địa phương, Thạch Chanh Đa Ra luôn được chính quyền các cấp tạo điều kiện trong việc sinh hoạt và tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, vì những ảo vọng và lời hứa đến từ các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ bài viết, video và livestream nhiều thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, vào chiều 22/11/2023, tổ công tác của UBND huyện Tam Bình và UBND xã Loan Mỹ cùng 2 phật tử đại diện người dân địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Khi tổ công tác vào trong khuôn viên chùa thì bị khóa cổng. Thạch Chanh Đa Ra đã trực tiếp chỉ đạo nhóm quá khích khống chế các thành viên trong tổ công tác, hành hung gây thương tích, đưa các thành viên trong tổ công tác vào chánh điện, khóa cửa, canh giữ không cho ra ngoài. Đây là hành động hung hãn, ngang nhiên bắt giữ người trái pháp luật lại còn xuyên tạc, vu khống chính quyền gây mất an ninh trật tự địa phương và an toàn xã hội. Những hành vi trên đã vi phạm pháp luật, không xứng đáng là thành viên của Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó, Hội đồng Yết ma đã biểu quyết 100% đồng ý khai trừ, không công nhận Thạch Chanh Đa Ra là thành viên Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày 26/11/2024, TAND tỉnh Vĩnh Long (cũ) tuyên án các bị cáo trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự và tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” quy định tại Khoản 2, Điều 157, Bộ luật Hình sự. Việc xét xử khẳng định sự công minh của pháp luật với các bản án thấu tình, đạt lý. Do đó, không thể viện dẫn vụ việc để vu cáo rằng, cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ và buộc tội Thạch Chanh Đa Ra “với một tội danh mà ông không hề phạm tội”!

Từ thực tế đó đòi hỏi người dân cần phải cảnh giác, tỉnh táo, không tin vào những lợi bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời tích cực lên án âm mưu, thủ đoạn chống phá của những đối tượng xấu, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng, phát triển quê hương đất nước.