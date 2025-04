Lãi suất ngân hàng cao nhất kỳ hạn 12 tháng

Hiện nay, lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng thương mại trong nước tại kỳ hạn 12 tháng cao nhất là 6%/năm, được Vikki Bank niêm yết. Nhà băng này cũng dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động một số kỳ hạn.

Trong đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng do ngân hàng này công bố đang cao nhất thị trường hiện nay, lần lượt là 4,15%/năm và 4,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng được nhà băng này niêm yết ở mức 4,35%/năm, bằng với lãi suất cùng kỳ hạn tại BaoViet Bank và VCBNeo, nhưng thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tại MBV và VietBank.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại Vikki Bank là 5,65%/năm. Mức lãi suất này ngang bằng với lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn do GPBank niêm yết, nhưng thấp hơn 0,05%/năm so với mức lãi suất tiết kiệm cao nhất do VCBNeo công bố đối với kỳ hạn 6 tháng.

Đối với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng, Vikki Bank cũng dẫn đầu thị trường khi niêm yết tại 5,95%/năm. Vikki Bank là một trong số ít ngân hàng còn duy trì niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến 6%/năm, tại kỳ hạn 12 tháng.

Bên cạnh Vikki Bank, một số nhà băng có chính sách chi trả lãi suất kỳ hạn 12 tháng hấp dẫn có thể kể đến như GPBank với 5.95%/năm; VCBNeo, 5,85%/năm; loạt ngân hàng BAOVIET Bank, Bac A Bank, MBV, Vietbank cùng có mức chi trả lãi suất huy động, kỳ hạn 12 tháng là 5,9%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN THAM KHẢO CÁC NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG VIKKI BANK 4,15 4,35 5,65 5,95 6 6 GPBANK 3,75 3,85 5,65 5,75 5,95 5,95 VCBNEO 4,15 4,35 5,7 5,65 5,85 5,85 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 ABBANK 3,2 3,9 5,4 5,5 5,7 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,2 5,4 5,7 5,9 BAC A BANK 3,7 4 5,15 5,25 5,6 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 HDBANK 3,85 3,95 5,3 4,7 5,6 6,1 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,6 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6 EXIMBANK 4 4,1 5,1 5,2 5,3 5,7 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 VPBANK 3,7 3,9 4,8 4,8 5,3 5,3 TPBANK 3,5 3,8 4,8 4,9 5,2 5,5 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 MB 3,7 4 4,6 4,6 5 5 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 TECHCOMBANK 3,25 3,55 4,55 4,55 4,75 4,75 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9

Lãi suất huy động cuối tuần

Eximbank hiện vẫn áp dụng chính sách chi trả lãi huy động chênh lệch giữa ngày thường và cuối tuần, với mức 0,1% điểm lãi suất.

Theo đó, tiền gửi vào ngày thường, nhà băng này chi trả lần lượt 4,0%/năm, kỳ hạn 1 tháng; và 4,1%/năm tại kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng. Kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng có cùng mức lãi suất 4,2%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động ngày thường Eximbank là 5,1%, trong kho lãi suất kỳ hạn 9 tháng áp dụng mức 5,2%/năm. Các kỳ hạn 12 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất 5,3%/năm. Xen giữa là 3 kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, với lãi suất huy động lần lượt là 5,6%/năm, 5,7%/năm và 5,8%/năm.

Đối với tiền gửi online các ngày cuối tuần thứ 7, Chủ nhật, Eximbank chi trả lãi suất cao hơn 0,1% điểm lãi suất tại các kỳ hạn tương đương.