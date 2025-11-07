Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nữ Chủ tịch

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ năm, khóa X. Tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của MTTQ Việt Nam có một nữ Chủ tịch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh Xuân Huy

Hội nghị thực hiện quy trình hiệp thương cử tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ năm, khóa X, do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và các lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh Xuân Huy

Tham dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và thành viên Đoàn Chủ tịch khóa X.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe thông báo của Bộ Chính trị về nhân sự giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029; cùng Tờ trình của Ban Thường trực về công tác nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và đoàn kết, hội nghị thống nhất cao với Tờ trình của Ban Thường trực. Các đại biểu đồng ý giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, bà tốt nghiệp thạc sĩ Luật, quê Hà Nam cũ (nay là Ninh Bình). Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Bà từng là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại Nam Định, sau đó công tác tại Hà Nam, lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.



Bà từng làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam rồi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ngày 16/5/2024, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.



Đến tháng 7/2024, bà được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 4/11/2025, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.



Hiện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

