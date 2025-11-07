Đà Nẵng: Đất nứt sâu, sườn đồi sụt lún, xã miền núi khẩn cấp sơ tán người dân

Ngày 7/11, UBND xã Đắc Pring (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa sơ tán khẩn cấp 20 hộ dân để đảm bảo an toàn tính mạng trên địa bàn.



Theo đó, sáng cùng ngày Đồn Biên phòng Đắc Pring phối hợp với chính quyền xã và lực lượng dân quân tiến hành kiểm tra hiện trường sau khi người dân thôn 49A phát hiện nhiều vết nứt xuất hiện trên sườn đồi gần khu dân cư.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại khu vực gần nhà ông Pơloong Hương xuất hiện vết nứt dài khoảng 13 m, sụt sâu 40 cm; còn tại khu vực nhà bà Kring Thị Vắc, vết nứt kéo dài 30 m, có nơi sụt lún gần 2 m. Các vết nứt nằm sát khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt đất cao, đặc biệt sau đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 13 (KALMAEGI).

Lực lượng chức năng tổ chức căng dây khu vực nguy hiểm. Ảnh: D.P

Trước tình hình trên, chính quyền xã Đắc Pring đã khẩn trương sơ tán 5 hộ dân với khoảng 20 nhân khẩu, gồm hộ ông Pơloong Hương, bà Kring Thị Vắc, ông Un Thầm, ông Đinh Tị và bà Un Thị Thiêm đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng căng dây, cắm biển cảnh báo tại khu vực có nguy cơ sạt lở và vận động người dân không đến gần.

Các vết nứt nằm sát khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt đất cao. Ảnh: D.P

Ông Hồ Viết Căn, Chủ tịch UBND xã Đắc Pring, cho biết: “Ngay sau khi phát hiện vết nứt, địa phương đã huy động lực lượng sơ tán dân đến nơi an toàn, bố trí chỗ ở tạm và chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho các hộ. Sau mùa mưa bão, xã sẽ tiến hành san gạt đất đá, đồng thời đề xuất huyện và tỉnh xem xét bố trí nơi ở ổn định lâu dài cho người dân”.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất tại khu vực, phối hợp với lực lượng biên phòng và ngành chức năng khoanh vùng nguy hiểm, sẵn sàng ứng phó nếu tình huống sạt lở tiếp diễn.