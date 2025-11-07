Đà Nẵng: Đất nứt sâu, sườn đồi sụt lún, xã miền núi khẩn cấp sơ tán người dân

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Chiều ngày 06/11/2025, tại Trụ sở chính Agribank, Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ đã được xây dựng hơn 20 năm, cùng hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của cả hai bên trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.