Lan tỏa ngàn đóa hoa người tốt việc tốt của đồng bào công giáo

Nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong không khí cả nước vừa tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị linh mục, chức sắc, nam nữ tu sĩ và giáo dân tiêu biểu đã về dự Đại hội, đồng thời gửi tới các vị đại biểu, khách quý và toàn thể đồng bào Công giáo trong cả nước lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã đạt được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta không ngừng được củng cố và tăng cường. Đời sống của nhân dân nói chung, của đồng bào Công giáo nói riêng không ngừng được nâng lên. Lòng dân an yên, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào chế độ và tiền đồ tươi sáng của dân tộc.

“Hòa chung với phong trào thi đua của cả nước, đồng bào Công giáo Việt Nam dưới sự chủ trì và phát động của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đồng bào Công giáo cả nước đã luôn phấn đấu thực hiện tâm nguyện sống tốt đời đẹp đạo và sống phúc âm giữa lòng dân tộc, lo trọn việc đạo, chung tay việc đời. Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và bày tỏ vui mừng khi phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2020-2025 đã lan tỏa được tinh thần kính Chúa yêu nước, dấn thân vì cộng đồng, người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao và có nhiều hình thức khen thưởng kịp thời, xứng đáng với công sức của đồng bào.

Trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương kết quả thành tích xuất sắc, đáng tự hào mà đồng bào Công giáo Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025 vừa qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, Đại hội diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để đưa ra quyết sách mang tính lịch sử, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình dân tộc, xây dựng đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị và mong muốn Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo cả nước cùng nhau thấm nhuần sâu sắc lời huấn dụ của Giáo hoàng Phanxicô: Người Công giáo Việt Nam phải là người công dân tốt. Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, đồng hành cùng dân tộc để xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc. Từ đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước sâu rộng với những nội dung cụ thể, thiết thực của các phong trào do Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Đồng lòng chung sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào thời kỳ mới, đổi mới tư duy, sáng tạo, đột phá, thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các phong trào thi đua.

Nhắc tới 3 mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo cả nước cùng đồng lòng, chung sức giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc và nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng sau Đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp cần sớm tổ chức triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể mà Đại hội đã đề ra; bám sát cơ sở và thực tiễn, đẩy mạnh ký kết các chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” và các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2025-2030, phát triển rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực.

“Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp cần quan tâm, lắng nghe ý kiến của các vị giáo phẩm và đồng bào Công giáo, nắm bắt và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo để phản ánh kiến nghị với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam xem xét, giải quyết, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự gắn bó đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam được phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn; đồng thời kỳ vọng những kinh nghiệm quý báu và bài học thực tiễn được rút ra từ Đại hội sẽ là nền tảng vững chắc để phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, rộng khắp hơn nữa, ngày càng đi vào chiều sâu và kết thành ngàn đóa hoa người tốt việc tốt trong vườn hoa muôn màu, muôn sắc của dân tộc Việt Nam.

Từ diễn đàn của Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và các vị đại biểu dự Đại hội cùng nhau nhắc nhớ và lan tỏa lời khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại diễn văn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội: "Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn nào, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua, không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không vươn tới".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã gửi tới Đại hội lẵng hoa tươi thắm để thể hiện tình cảm, sự quan tâm và niềm tin tưởng sâu sắc vào phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trao tặng Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2020 - 2025.