Hành trình thắp sáng những nụ cười cho mọi người

Khởi nguồn từ một ý tưởng giản dị vào năm 2015, “Lang thang An Giang” ra đời như một nhóm cộng đồng dành cho những người yêu mến mảnh đất An Giang (tỉnh An Giang cũ). Ban đầu, nhóm chỉ chia sẻ các địa điểm du lịch, quán ăn ngon, thông tin văn hóa – ẩm thực địa phương, với nỗ lực quảng bá du lịch địa phương, tên gọi "Lang thang An Giang" nhanh chóng trở thành một thương hiệu quen thuộc không chỉ dừng lại ở vai trò kết nối du khách, mà còn mở ra những hành trình sẻ chia.

Anh Nguyễn Ngọc Bảo - Người sáng lập của cộng đồng cho biết: “Từ năm 2018, nhóm bắt đầu tổ chức những chuyến thiện nguyện nhỏ – phát quà Trung thu, giúp người nghèo, thăm trẻ mồ côi. Nhưng chính trong đại dịch COVID-19 năm 2021, cộng đồng đã thực sự chuyển mình mạnh mẽ, lấy hoạt động thiện nguyện làm trọng tâm bên cạnh nhiệm vụ truyền thông văn hóa – du lịch. Những ngày cả tỉnh An Giang gồng mình chống dịch, nhóm đã tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội để quy tụ các nhà hảo tâm, kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh cần giúp đỡ”.

Từ đó đến nay, nhóm liên tục triển khai các hoạt động thiện nguyện nổi bật: hỗ trợ viện phí cho người bệnh nghèo, tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn, tổ chức các chương trình Trung thu – Tết tại những vùng sâu vùng xa. Những dự án như Viết Tiếp Ước Mơ, Tiếp Sức Đến Trường không chỉ dừng ở trao quà, mà còn đồng hành lâu dài cùng các em học sinh, sinh viên, giúp các em có cơ hội học nghề, học đại học, vững bước trên hành trình cuộc đời.

Nhóm “Lang thang An Giang” trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 em học sinh nghèo học giỏi tại Trường THPT Châu Văn Liêm (Chợ Mới, An Giang) dịp Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Hiện nhóm đang đồng hành cùng hơn 40 em nhỏ trong hoạt động "Viết Tiếp Ước Mơ", trong đó nhiều em là học sinh giỏi, có ước mơ và nghị lực vươn lên mạnh mẽ. Có em từng bỏ học giữa chừng vì khó khăn, như em Nguyễn Thị Kim Vàng (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm), nay đã quay lại trường, đạt thành tích xuất sắc và sắp bước vào giảng đường đại học.

Đạt 25 điểm khối C00 trong kì thi Tốt nghiệp THPT 2025, Kim Vàng chia sẻ: “Nhờ có sự động viên, hỗ trợ từ các cô chú, anh chị của nhóm Lang thang An Giang, em đã có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ giảng đường đại học của mình. Em rất biết ơn và sẽ tiếp tục cố gắng trong hành trình sắp tới”.

Xuyên suốt hành trình của nhóm là sứ mệnh kết nối những tấm lòng, mang đến sự động viên đến với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mỗi năm, nhóm tổ chức hai chương trình cộng đồng lớn: "Vui Trung Thu" và "Vui Như Tết", mang nụ cười đến hàng nghìn em nhỏ tại các địa điểm: Cồn Phó Ba, Làng Chăm Vĩnh Hanh, chợ nổi Long Xuyên,… Không chỉ là quà bánh hay lồng đèn, những dịp lễ ấy còn có cả những khung ảnh Tết miễn phí, là lần đầu tiên trong đời các cụ già hay em nhỏ có được một tấm hình trọn vẹn, đầm ấm, rực rỡ như chính giấc mơ của họ.

Bộ ảnh Tết do nhóm thực hiện dành tặng cho các hoàn cảnh lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh đã nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng.

Những bước chân không mỏi trên hành trình hạnh phúc

Đằng sau mỗi hoạt động thiện nguyện của “Lang thang An Giang” là những con người bền bỉ, thầm lặng. Từ một quản trị viên chính, nhóm dần quy tụ được đội ngũ cộng tác viên thân thiết, đa số đã gắn bó suốt gần chục năm qua. Ngoài ra còn có các bạn học sinh – sinh viên, thậm chí là chính những em nhỏ từng được giúp đỡ, nay quay lại hỗ trợ công tác hoạt động. “Ai có sức góp sức, ai ở xa phụ thống kê, tổng hợp, làm báo cáo. Chúng tôi làm bằng cả tấm lòng, niềm vui của các em nhỏ, các cụ già, những lời cảm ơn, những giọt nước mắt của người nhận chính là nguồn động viên để mọi người trong nhóm đồng hành suốt nhiều năm qua” - anh Ngọc Bảo chia sẻ.

Mỗi năm, nhóm giúp từ 200–300 người bệnh, hỗ trợ chi phí cho khoảng 50–60 em học sinh. Không chỉ hỗ trợ học phí, nhóm còn giúp học nghề các ngành có cơ hội việc làm ngay như: sửa xe, spa, làm tóc,... Một số em nay đã ra nghề, tự lập được cuộc sống – điều mà trước kia có lẽ là giấc mơ xa xôi.

Sự tin tưởng từ cộng đồng cũng là nguồn động viên lớn để nhóm tiếp tục vững bước. Nhóm đã nhận được nhiều thư cảm tạ từ chính quyền địa phương, giấy khen của Tỉnh Đoàn An Giang và đặc biệt là giấy khen Trung ương Đoàn năm 2024. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất là những giọt nước mắt hạnh phúc, những ánh nhìn lặng thinh đầy biết ơn từ những mảnh đời từng được chạm đến bằng yêu thương.

Trong quá trình hoạt động, nhóm Lang thang An Giang đã nhận được nhiều sự công nhận từ cả các tổ chức và đặc biệt là tình cảm từ cộng đồng.

Điều đặc biệt ở “Lang thang An Giang” còn là tình cảm bền bỉ giữa các thành viên. Dù mỗi người một công việc, ở nhiều nơi khác nhau, nhưng khi có lời kêu gọi, tất cả lại tập hợp như chưa từng rời xa. Bạn Dương Quỳnh Như, sinh năm 2002 – thành viên nhỏ tuổi nhất – tâm sự: “Mỗi chuyến đi đều để lại những ký ức đẹp. Được nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, ánh mắt xúc động của cụ già, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và muốn gắn bó thật lâu.”

Thành công của “Lang thang An Giang” đến từ những trái tim hòa cùng một nhịp đập nhân ái.

Không ít hoàn cảnh từng được giúp đỡ, sau này quay lại đóng góp cho nhóm. Có người ủng hộ tài chính khi “Lang thang An Giang” kêu gọi cho hoàn cảnh mới. Có người xin nguồn học bổng, sách vở để chuyển về phụ nhóm. Những hành động nhỏ ấy chính là lời cảm ơn thầm lặng nhưng sâu sắc, chứng minh rằng thiện nguyện không dừng lại ở người trao – nó được nối tiếp và lan toả bằng sự đồng cảm.

Trong tương lai gần, nhóm dự kiến mở rộng hoạt động sang một số địa bàn của tỉnh Kiên Giang cũ – nơi vừa được sáp nhập với An Giang, tiếp tục lan tỏa hành trình nhân ái. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tròn bổn phận, để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người. Rất mong các em nhỏ trong Viết Tiếp Ước Mơ sẽ được nhiều người biết đến và giúp đỡ hơn. Vì các em đa phần không còn cha mẹ, rất cần một cánh tay nâng đỡ để không lỡ chuyến đò tương lai” - Nhà sáng lập của dự án chia sẻ.