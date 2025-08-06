Lập Facebook giả mạo con gái ở Dubai, lừa đảo hơn 2,2 tỷ đồng của người mẹ ở Đà Nẵng

Ngày 6/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền lên tới 2,258 tỷ đồng và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ảnh: CAĐN

Trước đó, ngày 17/7, bà Đỗ Thị Thu Phương (SN 1978, trú tại phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng trình báo về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản facebook có tên “Thảo Linh”, giống y hệt với tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai, để nhắn tin yêu cầu hỗ trợ “chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế”.

Do tin tưởng đây là con gái, nên bà Phương đã không chút nghi ngờ và chuyển tổng cộng 2.258.000.000 đồng vào hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Đến khi gọi điện xác minh trực tiếp với con gái, bà Phương mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến Công an trình báo.

Lực lượng Công an Đà Nẵng làm việc với đối tượng Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: CAĐN

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, lực lượng công an TP. Đà Nẵng tiến hành xác minh, khoanh vùng, sau hơn 1 tuần điều tra, lực lượng Công an Đà Nẵng đã xác định được nghi phạm chính là Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị). Đối tượng đã chủ động tạo lập tài khoản Facebook giả mạo con gái của bà Phương, xây dựng kịch bản chi tiết và phối hợp với các tài khoản ngân hàng “rác” được mua qua Telegram để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ngày 3/8, các trinh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Anh đang có mặt cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng và tiến hành triệu tập về trụ sở để làm việc. Qua chứng cứ rõ ràng, đối tượng Nguyễn Ngọc Anh đã cúi đầu nhận tội.

Nguyễn Ngọc Anh khai nhận đã tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình rồi lập tài khoản facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện “dịch vụ chuyển tiền quốc tế” để lừa chuyển tiền vào các tài khoản “ma”.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng Nguyễn Ngọc Anh sử dụng phần lớn vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm.