Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Thứ năm, ngày 16/10/2025 13:12 GMT+7

LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert

Thứ năm, ngày 16/10/2025 13:12 GMT+7
Theo truyền thông Indonesia, LĐBĐ Indonesia đã quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Patrick Kluivert trong vai trò HLV trưởng của ĐT Indonesia sau thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.
LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert

Tối 13/10, sân vận động Basra đã trở thành nơi khép lại giấc mơ World Cup 2026 của hàng triệu người Indonesia. Thất bại 0-2 trước ĐT Iraq trong lượt trận áp chót vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á chính thức chấm dứt mọi cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Patrick Kluivert. Một hành trình dày công, từng được tô điểm bởi niềm tin và kỳ vọng, nay khép lại trong thất vọng tột cùng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, làn sóng phẫn nộ lập tức bùng nổ trên mạng xã hội Indonesia. Hàng loạt cổ động viên đồng loạt yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert. Trên khán đài, nhiều người thậm chí còn hô vang cái tên của người cũ Shin Tae-yong. Trong mắt người hâm mộ đội bóng xứ Vạn Đảo, HLV Hàn Quốc vẫn là biểu tượng của khát vọng, kỷ luật và bản lĩnh, những phẩm chất mà họ tin rằng đang mất dần dưới thời HLV Patrick Kluivert.

HLV Patrick Kluivert.

Và tới trưa nay (16/10), các cơ quan truyền thông của Indonesia đồng loạt đưa tin, PSSI đã quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert. Tờ bola, tờ báo bóng đá hàng đầu của xứ Vạn đảo, cho biết: “Trong một thông cáo chính thức của PSSI mà bola.com nhận được, tổ chức này và HLV Patrick Kluivert cùng các cộng sự đã đồng ý chấm dứt hợp tác sớm hơn thời hạn ghi trong hợp đồng. PSSI và Ban huấn luyện ĐTQG Indonesia đã chính thức đồng ý chấm dứt hợp tác sớm thông qua cơ chế chấm dứt hợp đồng song phương”.

"Việc chấm dứt hợp tác này được thực hiện dựa trên thỏa thuận của cả hai bên, cân nhắc đến các động lực nội bộ và định hướng chiến lược phát triển tương lai của đội tuyển quốc gia", thông cáo của PSSI tiếp tục. "Với việc chấm dứt hợp tác này, ban huấn luyện sẽ không còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, U23 hoặc U20", thông cáo cho biết thêm.

Theo hợp đồng, HLV Patrick Kluivert gắn bó với ĐT Indonesia đến tháng 1/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Điều đó đồng nghĩa PSSI sẽ phải chi một khoản đền bù không nhỏ.

Kể từ khi tiếp quản ĐT Indonesia hồi tháng 1 thay thế HLV Shin Tae-yong, HLV Patrick Kluivertkhông giúp "Tim Garuda" thu về kết quả như kỳ vọng. Sau 8 trận, đội thắng 3, hòa 1 và thua 4 lần.

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan, trong đó có doanh nhân Đào Minh Phú, người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam và từng vô địch Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 để bỏ túi 1,67 triệu USD.

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

Thể thao
“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

"HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai"

Thể thao
'HLV Kim Sang-sik đã phán đoán sai nên thay người sai'

ĐT Việt Nam nhận thưởng 800 triệu đồng, đón tin vui từ FIFA

Thể thao
ĐT Việt Nam nhận thưởng 800 triệu đồng, đón tin vui từ FIFA

Tin chiều 15/10: Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... "cùn"

Thể thao
Tin chiều 15/10: Phản ứng của Nguyễn Xuân Son khi ĐT Việt Nam... 'cùn'

Đọc thêm

Danh họa Tô Ngọc Vân “đối thoại” với 7 hậu bối của trường Mỹ thuật Đông Dương
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Tô Ngọc Vân “đối thoại” với 7 hậu bối của trường Mỹ thuật Đông Dương

Văn hóa - Giải trí

Danh họa Tô Ngọc Vân sẽ “đối thoại giả tưởng” xuyên thế hệ cùng 7 nghệ sĩ đương đại trong triển lãm mỹ thuật “Hình vang vọng ý”.

Hé lộ về thành viên đứng đầu liên danh gói thầu vừa cải tạo đã hỏng hóc tại trường Hà Nội - Amsterdam
Kinh tế

Hé lộ về thành viên đứng đầu liên danh gói thầu vừa cải tạo đã hỏng hóc tại trường Hà Nội - Amsterdam

Kinh tế

Thay vào vai trò nhà thầu cạnh tranh tại các gói thầu sử dụng ngân sách, hoạt động gần đây của C BHI cho thấy doanh nghiệp đang chuyển hướng sang làm chủ đầu tư dự án nhà ở, với việc giữ vị trí chủ chốt ở các dự án tại Quy Nhơn.

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

Cộng đồng Đà Nẵng quyên góp trên 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 6 đến 15/10, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thành phố đã quyên góp hơn 7 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão số 10.

Sự thật về 'bạn trai quốc dân' tận tụy chăm sóc, thay tã cho bạn gái bị hôn mê: Thực chất là kẻ vũ phu
Xã hội

Sự thật về "bạn trai quốc dân" tận tụy chăm sóc, thay tã cho bạn gái bị hôn mê: Thực chất là kẻ vũ phu

Xã hội

Người người phụ nữ ở Trung Quốc tỉnh dậy sau cơn hôn mê và tiết lộ rằng chính bạn trai, người đã chi 200.000 nhân dân tệ (tương đương 28.000 USD) để chăm sóc cô, là kẻ đã đánh cô đến bất tỉnh.

Nuôi cá giống kiểu gì mà một anh nông dân Quảng Trị có thu nhập cao?
Nhà nông

Nuôi cá giống kiểu gì mà một anh nông dân Quảng Trị có thu nhập cao?

Nhà nông

Mỗi năm, anh Trần Đức Hoài (SN 1976, trú thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cũ, nay là xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bán ra thị trường hàng triệu con cá giống, lãi 200 triệu đồng từ mô hình nuôi cá giống.

Nguy cơ tàu khách quốc tế không được cập cảng Cái Mép – Thị Vải: Doanh nghiệp du lịch lo “đứt tuyến”
Chuyển động Sài Gòn

Nguy cơ tàu khách quốc tế không được cập cảng Cái Mép – Thị Vải: Doanh nghiệp du lịch lo “đứt tuyến”

Chuyển động Sài Gòn

Tàu biển quốc tế Ovation of the Seas chở hơn 4.000 du khách nước ngoài dự kiến cập cảng Cái Mép – Thị Vải (thuộc TP.HCM hiện nay) ngày 18/10 có nguy cơ không thể thực hiện kế hoạch, sau khi cơ quan quản lý yêu cầu tạm ngưng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế tại khu vực này theo quy định.

Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng
Tin tức

Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Đà Nẵng: Đầu tư 151 tỷ đồng mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, di dời 34 hộ dân “kẹt” suốt 10 năm sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Đà Nẵng: Đầu tư 151 tỷ đồng mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, di dời 34 hộ dân “kẹt” suốt 10 năm sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Sẽ đầu tư 151 tỷ đồng triển khai Dự án Mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn, đó là thông tin vừa được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phản hồi Dân Việt về hướng xử lý với 34 hộ dân sinh sống sát nghĩa trang Hòa Sơn, sau khi Báo phản ánh tình trạng người dân “kẹt” suốt 10 năm trong vùng quy hoạch nghĩa trang lớn nhất TP.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí
Tin tức

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí

Tin tức

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), với 450 đại biểu tham dự.

Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép
Xã hội

Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép

Xã hội

Qua 10 ngày ra quân “mật phục” tại các điểm nóng về rác thải, lực lượng chức năng UBND phường Sơn Trà đã phát hiện 17 hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý 9 trường hợp và tịch thu nhiều phương tiện, tang vật đổ thải trái phép.

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang
Kinh tế

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang

Kinh tế

Giá căn hộ sơ cấp và thứ cấp tại Hà Nội và TP.HCM đang liên tiếp lập đỉnh, đẩy mặt bằng chung lên mức kỷ lục. Ngay giữa “cơn sốt giá”, Sunshine Group bất ngờ tung ra loạt dự án cao cấp có giá thấp hơn thị trường 20–25%. Điều gì đứng sau chiến lược “ngược dòng” này?

Nguyễn Xuân Son không thể gánh cả ĐT Việt Nam
Thể thao

Nguyễn Xuân Son không thể gánh cả ĐT Việt Nam

Thể thao

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son mang ý nghĩa tích cực, nhưng nếu ĐT Việt Nam không cải thiện khả năng kết nối và vận hành lối chơi thì vẫn khó bứt phá.

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải
Văn hóa - Giải trí

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, á hậu Ngọc Thảo... xuất hiện rạng rỡ trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sáng nay (16/10).

Vì sao người thu nhập thấp tại TP. Huế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội?
Nhà đất

Vì sao người thu nhập thấp tại TP. Huế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội?
5

Nhà đất

Số dự án nhà ở xã hội tại TP. Huế mới chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu trong khi giá bán vẫn cao khiến người thu nhập thấp rất khó tiếp cận.

Cận cảnh dung mạo và gia thế 'không phải dạng vừa' của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà
Video

Cận cảnh dung mạo và gia thế "không phải dạng vừa" của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Video

Sáng 16/10, tại tư gia của hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa đã diễn ra lễ nạp tài (ăn hỏi) giữa hoa hậu và thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và quan khách.

Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy
Pháp luật

Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy

Pháp luật

Phạm tội và được đưa đi chữa bệnh bắt buộc nhưng cặp vợ chồng vẫn có thể ra ngoài, chi mỗi người hàng tỷ đồng để đánh bạc hàng chục lần trong khách sạn Pullman Hà Nội và còn tổ chức tiệc ma túy ở biển Sầm Sơn với sự tham gia của cán bộ, nhân viên y tế.

Nghi giao dịch tiền ảo USDT, nhóm người giành nhau túi tiền giữa khu đô thị cao cấp ở Hà Nội
Pháp luật

Nghi giao dịch tiền ảo USDT, nhóm người giành nhau túi tiền giữa khu đô thị cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nhóm người tranh giành túi chứa nhiều cọc tiền, được cho là xảy ra tại khu đô thị cao cấp ở xã Gia Lâm, Hà Nội.

Loại thịt “số 1” thơm hơn thịt vịt, rẻ hơn thịt bò, bổ phổi tốt xương, đem làm gỏi với củ sâm đất lại gấp đôi dinh dưỡng
Gia đình

Loại thịt “số 1” thơm hơn thịt vịt, rẻ hơn thịt bò, bổ phổi tốt xương, đem làm gỏi với củ sâm đất lại gấp đôi dinh dưỡng

Gia đình

Loại thịt này tốt cho hệ thần kinh và sức khỏe đường ruột còn củ sâm đất có tác dụng bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi, hỗ trợ tiêu hóa.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp có hiệu lực?
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp có hiệu lực?

Chuyển động Sài Gòn

Khách hàng im lặng không có nghĩa là đồng ý cho doanh nghiệp sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, luật sư Nguyễn Văn Phúc, điều hành Công ty Luật HM&P, nhấn mạnh tại chương trình tập huấn về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Sở Công Thương TP.HCM tổ chức, ngày 16/10.

Con vật chưa chuyển kiếp dán người sát mặt lá cây, bắt về nhà là 'con đặc sản' Đắk Lắk, ăn 'hết hồn' mà ghiền
Nhà nông

Con vật chưa chuyển kiếp dán người sát mặt lá cây, bắt về nhà là "con đặc sản" Đắk Lắk, ăn "hết hồn" mà ghiền

Nhà nông

Con vật đặc sản tên là sâu muồng vốn là con vật chưa chuyển kiếp-chưa hóa bướm. Mùa sâu muồng-con đặc sản Đắk Lắk chỉ kéo dài trong khoảng tháng 3, tháng 4. Vậy nên, khi tới du lịch Tây Nguyên cần căn sẵn thời gian có con sâu muồng. Bởi khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, các con nhộng muồng đã thoát xác thành bướm bay đi...

Victoria Beckham viết thư tay mong con dâu tha thứ, hàn gắn gia đình
Văn hóa - Giải trí

Victoria Beckham viết thư tay mong con dâu tha thứ, hàn gắn gia đình

Văn hóa - Giải trí

Victoria Beckham đã chủ động viết thư tay cho con dâu Nicola Peltz, thể hiện mong muốn hàn gắn sau thời gian dài gia đình căng thẳng và xa cách.

Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025: “Vươn mình và bứt phá”, khẳng định vị thế trung tâm du lịch khu vực
Du lịch

Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025: “Vươn mình và bứt phá”, khẳng định vị thế trung tâm du lịch khu vực

Du lịch

Sáng 16/10, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu lần thứ hai tổ chức với quy mô mở rộng tầm quốc tế, mở ra gần 6.000 cuộc giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và thế giới.

Đã có 8 sở, ngành của Quảng Ngãi biệt phái cán bộ về xã, phường để hỗ trợ chuyên môn
Tin tức

Đã có 8 sở, ngành của Quảng Ngãi biệt phái cán bộ về xã, phường để hỗ trợ chuyên môn

Tin tức

Tổng số cán bộ công, viên chức mà 8 sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã biệt phái về các xã, phường để hỗ trợ chuyên môn là 46 người.

Hoàn thiện khung pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, mở ra cơ hội cho nông dân
Nhà nông

Hoàn thiện khung pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, mở ra cơ hội cho nông dân

Nhà nông

Việt Nam đã chỉnh sửa gen thành công ở nhiều cây trồng như lúa, đậu tương, cà chua... Việc thiếu khung pháp lý phù hợp khiến nghiên cứu không thể chuyển giao, nông dân không tiếp cận được tiến bộ công nghệ, gây lãng phí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Người lao động nào sẽ nhận 1,3 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026?
Xã hội

Người lao động nào sẽ nhận 1,3 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026?

Xã hội

Lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà lên đến 1,3 triệu đồng/người và nhiều phần thưởng có giá trị trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang chìm trong biển nước
Tin tức

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang chìm trong biển nước

Tin tức

Do mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường nằm ở trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập, việc tham gia giao thông của người dân gặp khó khăn.

Tiến Linh đã cải thiện được điều gì ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tiến Linh đã cải thiện được điều gì ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

Sau 7 năm chơi cho ĐT Việt Nam, Tiến Linh đang đạt độ chín. Mọi động tác hiện tại của cậu ấy đều gọn gàng, thể hiện rõ là mẫu trung phong có đẳng cấp của bóng đá nước nhà.

'Gọi tên' những đối tượng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Luật Phòng, chống rửa tiền
Kinh tế

"Gọi tên" những đối tượng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Luật Phòng, chống rửa tiền

Kinh tế

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính, trung gian thanh toán, công ty kiều hối.

Cây trám đen – Hướng giảm nghèo bền vững ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên
Media

Cây trám đen – Hướng giảm nghèo bền vững ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên

Media

Từ loại quả từng chỉ dùng trong bữa cơm thường ngày, giờ đây trám đen được ví như một loại “vàng đen’”, mở ra con đường thoát nghèo, làm giàu bền vững cho hàng chục hộ dân ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

Hội Hỗ trợ liệt sĩ và thương binh TP.HCM: Hơn 55 tỷ đồng tri ân và hành trình tìm 745 mộ liệt sĩ
Chuyển động Sài Gòn

Hội Hỗ trợ liệt sĩ và thương binh TP.HCM: Hơn 55 tỷ đồng tri ân và hành trình tìm 745 mộ liệt sĩ

Chuyển động Sài Gòn

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM đã tổng kết 5 năm hoạt động, chăm lo, hỗ trợ tri ân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh nặng với tổng kinh phí đạt hơn 55 tỷ đồng.

