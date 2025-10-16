LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert

Tối 13/10, sân vận động Basra đã trở thành nơi khép lại giấc mơ World Cup 2026 của hàng triệu người Indonesia. Thất bại 0-2 trước ĐT Iraq trong lượt trận áp chót vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á chính thức chấm dứt mọi cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Patrick Kluivert. Một hành trình dày công, từng được tô điểm bởi niềm tin và kỳ vọng, nay khép lại trong thất vọng tột cùng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, làn sóng phẫn nộ lập tức bùng nổ trên mạng xã hội Indonesia. Hàng loạt cổ động viên đồng loạt yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải HLV Patrick Kluivert. Trên khán đài, nhiều người thậm chí còn hô vang cái tên của người cũ Shin Tae-yong. Trong mắt người hâm mộ đội bóng xứ Vạn Đảo, HLV Hàn Quốc vẫn là biểu tượng của khát vọng, kỷ luật và bản lĩnh, những phẩm chất mà họ tin rằng đang mất dần dưới thời HLV Patrick Kluivert.

HLV Patrick Kluivert.

Và tới trưa nay (16/10), các cơ quan truyền thông của Indonesia đồng loạt đưa tin, PSSI đã quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert. Tờ bola, tờ báo bóng đá hàng đầu của xứ Vạn đảo, cho biết: “Trong một thông cáo chính thức của PSSI mà bola.com nhận được, tổ chức này và HLV Patrick Kluivert cùng các cộng sự đã đồng ý chấm dứt hợp tác sớm hơn thời hạn ghi trong hợp đồng. PSSI và Ban huấn luyện ĐTQG Indonesia đã chính thức đồng ý chấm dứt hợp tác sớm thông qua cơ chế chấm dứt hợp đồng song phương”.

"Việc chấm dứt hợp tác này được thực hiện dựa trên thỏa thuận của cả hai bên, cân nhắc đến các động lực nội bộ và định hướng chiến lược phát triển tương lai của đội tuyển quốc gia", thông cáo của PSSI tiếp tục. "Với việc chấm dứt hợp tác này, ban huấn luyện sẽ không còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, U23 hoặc U20", thông cáo cho biết thêm.

Theo hợp đồng, HLV Patrick Kluivert gắn bó với ĐT Indonesia đến tháng 1/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Điều đó đồng nghĩa PSSI sẽ phải chi một khoản đền bù không nhỏ.

Kể từ khi tiếp quản ĐT Indonesia hồi tháng 1 thay thế HLV Shin Tae-yong, HLV Patrick Kluivertkhông giúp "Tim Garuda" thu về kết quả như kỳ vọng. Sau 8 trận, đội thắng 3, hòa 1 và thua 4 lần.