LĐBĐ Malaysia: "Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi"

Thứ sáu, ngày 17/10/2025 16:20 GMT+7
Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Yusoff Mahadi cho rằng Việt Nam và Nepal đã khiếu nại lên FIFA vụ làm giả hồ sơ bảy cầu thủ nhập tịch, nhưng ông không bận tâm.
LĐBĐ Malaysia: “Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi"

Hôm 16/10, Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) xác nhận với hãng AFP rằng họ đã nộp đơn khiếu nại để đòi được xử thắng Malaysia vì đối thủ này sử dụng một cầu thủ không đủ tư cách Hector Hevel trong trận đấu ngày 25/3/2025.

Đáp lại trên báo Malaysia Sinar Harian hôm nay, ông Mahadi cho rằng khiếu nại mới của Nepal gửi lên FIFA "không có gì phải lo lắng", vì vụ việc này "hoàn toàn giống trường hợp của Việt Nam" và nằm trong quá trình kháng cáo mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang theo đuổi.

Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Yusoff Mahadi. Ảnh: Harian Metro.

"Việt Nam cũng đã khiếu nại vấn đề tương tự Nepal, liên quan 7 cầu thủ nhập tịch", ông nói. "Kết quả kháng cáo sẽ quyết định luôn cả hai trận, gặp Việt Nam và Nepal”.

Ông Mahadi cho biết FAM không xem nhẹ khiếu nại của Nepal và Việt Nam, nhưng khẳng định ưu tiên lớn nhất là chờ phán quyết của FIFA. "Chúng tôi không phớt lờ khiếu nại, nhưng cần tập trung hoàn toàn vào quá trình kháng cáo. Nếu thắng, vấn đề ở cả hai trận sẽ tự động được giải quyết", ông Mahadi nói thêm.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của VnExpress, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không có động thái nào về án phạt dành cho FAM, và chỉ chờ kết quả phía Malaysia kháng cáo.

Hevel là tác giả bàn mở tỷ số, giúp Malaysia thắng Nepal 2-0 ở lượt đầu vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đến ngày 10/6/2025, anh cùng sáu cầu thủ nhập tịch khác là Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero, chơi trong trận thắng Việt Nam 4-0. Bảy cầu thủ này sau đó bị cấm thi đấu một năm vì làm giả hồ sơ nhập tịch.

Ông Mahadi làm quyền chủ tịch FAM thay thế Joehari Ayub. Ông Ayub từ chức ngày 22/8, cùng thời điểm FIFA mở thủ tục kỷ luật với FAM và bảy cầu thủ, với lý do sức khỏe.

Hôm 15/10, Malaysia đã nộp đơn kháng cáo. Sau đó, nếu kết quả không như ý, họ có thể kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Quá trình này thường kéo dài từ hai đến sáu tháng, tùy mức độ phức tạp. Trong thời gian chờ đợi, Malaysia vẫn được phép thi đấu tại vòng loại cuối Asian Cup, song kết quả có thể bị điều chỉnh sau khi có phán quyết cuối cùng.

Sau bốn lượt trận bảng F, Malaysia đang dẫn đầu với 12 điểm. Việt Nam được 9 điểm, đứng nhì. Lào xếp thứ ba với ba điểm. Nepal toàn thua bốn trận, đứng chót bảng.

Lượt áp chót vòng loại diễn ra tháng 11/2025, còn lượt cuối đá ngày 31/3/2026 với tâm điểm là trận Việt Nam tiếp Malaysia.

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian

- 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Alejandro Hevel Serrano, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia.

- 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Felipe Arrocha, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia.

- 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia.

- 06/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak).

- 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện".

- 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn.

- 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh.

- 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA.

- 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe.

- 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận.

- 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc.

- 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan.

- 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan.

- 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA.

- 16/10/2025: Nepal xác nhận gửi đơn khiếu nại FIFA.

