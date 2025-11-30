Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 5/12

Theo Ban Tổ chức, tại Lễ trao giải sẽ có 45 tác phẩm của 45 tác giả, nhóm tác giả được vinh danh, trao tặng gồm: 03 giải A, 06 giải B, 09 giải C, 15 giải khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Lễ trao giải sẽ diễn ra trang trọng, đan xen và kết hợp với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu dấn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Mùa giải lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo tổ chức; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank trực tiếp tổ chức thực hiện.

Sau gần 1 năm phát động, đã có 1.866 tác phẩm gửi về tham dự Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và 481 tác phẩm, bài dự thi gửi về tham dự Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Uỷ viên Ban Thường vụ, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, năm 2025. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam khẳng định: Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 là một thành công lớn. Giải báo chí đã nhận được số lượng gửi bài dự thi kỷ lục với 1.866 tác phẩm dự thi. Đây là năm tổ chức có số lượng bài dự thi lớn nhất trong ba mùa giải.

“Điều này chứng tỏ lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, dù đôi khi bị coi là khô khan, nhưng thực sự có rất nhiều đề tài, câu chuyện hấp dẫn để phóng viên tìm hiểu, dấn thân và sáng tạo” - Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài nhấn mạnh.

Giải báo chí năm nay tiếp tục có sự tham dự của nhiều tác giả là các phóng viên, biên tập viên, nhà báo từ các cơ quan báo, đài cả nước; các tác giả không chuyên. Hầu hết các cơ quan báo chí lớn đều có nhiều tác phẩm tham dự giải. Cùng tham dự có nhiều cơ quan báo chí địa phương, các đài phát thanh - truyền hình 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025 tiếp tục có sự tham gia của nhiều tác giả là các phóng viên, biên tập viên, nhà báo từ các cơ quan báo, đài cả nước; các tác giả không chuyên. Ảnh: Báo Dân Trí - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Nhiều cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm dự thi tương đối lớn như các báo: Đài Truyền hình Việt Nam- VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam- VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Nhân Dân, Lao động, Pháp luật Việt Nam, Tiền phong, Dân trí, Thanh Niên, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Báo và Phát thanh, Báo, phát thanh và truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Năng lượng mới- PetroTimes…



Đánh giá của Ban tổ chức cho thấy, các tác phẩm gửi về tham dự bao gồm các thể loại đa dạng như phóng sự điều tra, ký sự, bình luận, phân tích, các tác phẩm báo in và báo điện tử đã mang đến nhiều câu chuyện sống động về cuộc sống của người nông dân, từ những góc khuất đời thường đến những vấn đề lớn về kinh tế, chính sách.

Xuất hiện nhiều tác phẩm báo điện tử đã có bước tiến vượt bậc về cách thức thể hiện, sử dụng công nghệ mới để truyền tải câu chuyện một cách hấp dẫn và sinh động. Những bài báo mega story, long-form đã kết hợp hình ảnh, video, đồ họa và các công cụ tương tác để giúp độc giả không chỉ đọc mà còn "trải nghiệm" câu chuyện.

Loạt bài "Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh" do nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện được trình bày sinh động, hấp dẫn. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Điểm nhấn trong năm nay là có thêm nhiều bài điều tra độc quyền về tình trạng săn bắt động vật hoang dã trái phép; bóc gỡ đường dây phá rừng ở Lạng Sơn hay tình trạng buôn lậu hàu vàng từ Trung Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của người dân, đến vấn đề đa dạng sinh học...

Nhiều tác phẩm báo điện tử và báo in đã phản ánh sâu sắc quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình kinh tế đa giá trị, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Các bài viết không chỉ đưa ra thông tin về kỹ thuật mà còn phân tích cách người nông dân vận dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, và dữ liệu lớn vào các khâu canh tác, từ việc chọn giống, tưới tiêu đến bảo quản và tiêu thụ nông sản.

Các phóng sự điều tra và ký sự về mô hình kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn cũng là một trong những điểm nhấn. Đặc biệt, chân dung các nông dân Việt Nam xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được các đơn vị báo chí thể hiện với nhiều phong cách, khẳng định chân dung của những nông dân thế hệ mới.

Các phóng sự điều tra và ký sự về mô hình kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn cũng là một trong những điểm nhấn của Giải báo chí năm nay. Ảnh: VTC News.

Các tác phẩm dự thi năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề thuần túy về nông nghiệp, mà còn khai thác đa dạng các khía cạnh liên quan đến đời sống nông thôn và người dân, tạo nên một bức tranh sinh động, giàu màu sắc. Các chủ đề nổi bật bao gồm: an ninh nông thôn, tôn giáo – tín ngưỡng, văn hóa dân tộc miền núi, bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới, và chính sách hỗ trợ người nghèo.



Đánh giá chung về chất lượng giải năm nay, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy khẳng định, từ quy mô, số lượng, chất lượng các tác phẩm, có thể thấy Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã thực sự tạo được sức hút và lan tỏa.

Chất lượng tác phẩm nâng cao rõ rệt qua từng năm, xuất hiện nhiều bài viết truyền cảm hứng mạnh mẽ. Năm nay xuất hiện một số phát hiện mới đáng để các nhà quản lý lắng nghe, như giải pháp chống sạt lở bằng cọc gỗ sơn đỏ–trắng đã từng cứu cả một ngôi làng; hay nghịch lý nuôi biển bằng lồng HDPE được ca ngợi nhưng tại miền Trung – miền Nam, sóng lớn đánh dạt vào bờ khiến cá chết hàng loạt vì thiếu oxy.

Tương tự, câu chuyện trồng tỏi Lý Sơn với đề án trải cát biển dẫn tới thất bại, trong khi nông dân lại là người gánh cả rủi ro. Những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá này cho thấy báo chí đã đi sâu, đi sát, và rất cần được truyền tải đến những người hoạch định chính sách.

"Giải năm nay đã khẳng định sức hút riêng, chất lượng chuyên môn tăng lên rõ rệt, ngôn ngữ báo chí trực diện hơn, thực chất hơn. Và quan trọng nhất, nhiều tác phẩm đã phát hiện vấn đề đúng, sâu và kịp thời – mở ra kỳ vọng rằng báo chí nông nghiệp sẽ tiếp tục góp phần định hình các chính sách đi gần hơn với đời sống nông dân", chuyên gia Hoàng Trọng Thủy nói.

45 tác phẩm của 45 tác giả, nhóm tác giả sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải

Sau quá trình lựa chọn, Ban sơ khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 đã lựa chọn được 60 tác phẩm chất lượng nhất vào vòng chung khảo. Tiếp đó, Hội đồng chung khảo đã chấm độc lập, sau đó họp và chọn ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích và 12 giải Chuyên đề, với tổng giá trị các giải thưởng lên đến gần 500 triệu đồng.

Đối với Thi viết tìm hiểu 95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, Hội đồng chung khảo đã chọn được 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Mai Văn Chính- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương (hiện là Phó Thủ tướng Chính phủ) trao giải A cho các tác phẩm đoạt giải tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024.

Dự kiến, Lễ trao Giải và truyền hình trực tiếp Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III- năm 2025 và thi viết tìm hiểu về truyền thống Hội Nông dân Việt Nam 95 năm xây dựng và trưởng thành (14/10/1930 – 14/10/2025) sẽ diễn ra vào tối 5/12 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, TP. Hà Nội) và tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Sự kiện sẽ có sự tham dự của đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và Hội Nhà báo Việt Nam. Đêm trao giải không chỉ tôn vinh các tác giả xuất sắc mà còn hứa hẹn là một đêm nghệ thuật ý nghĩa nhằm tôn vinh những thành tựu của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.



Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III - năm 2025 là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc đã góp phần phát triển nông thôn bền vững và nâng cao đời sống người nông dân.



Lễ trao giải là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng Kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), nhằm vinh danh, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải nhằm tạo khí thế động viên, niềm tin, sự lan tỏa của các tác phẩm viết về nông nghiệp, nông dân Việt Nam đến đông đảo nhân dân cả nước.



Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân và nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.



Cổ vũ, động viên khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, có sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả; các phong trào xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại; gương những người nông dân điển hình, xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và làm ăn.