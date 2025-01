Lee Joon Hyuk và "Love Scout" dẫn đầu xếp hạng truyền hình

Lee Joon Hyuk trong phim "Love Scout". Ảnh: Nhà sản xuất Theo Good Data Corporation, "Love Scout" (Thư ký hoàn hảo của tôi) của đài SBS đã vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng những phim truyền hình Hàn Quốc gây được tiếng vang lớn nhất tuần.



Công ty xác định thứ hạng của mỗi tuần bằng cách thu thập dữ liệu từ các bài báo, bài đăng trên blog, cộng đồng trực tuyến, video và phương tiện truyền thông xã hội, về các bộ phim truyền hình đang phát sóng hoặc sắp phát sóng.

Hai diễn viên chính của "Love Scout" - Lee Joon Hyuk và Han Ji Min cũng lần lượt leo lên vị trí số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng diễn viên đáng chú ý nhất.

Cuối tuần vừa rồi, "Love Scout" lập kỷ lục rating cá nhân mới, khi tập 6 phát sóng tối thứ 7 đạt 11,4%. Rating phim đang có đà tăng trưởng tốt qua từng tập.

""Love Scout" là phim Hàn đang được yêu thích. Ảnh: Nhà sản xuất

Phim "The Tale of Lady Ok" (Giai thoại phu nhân Ok) của JTBC giữ vững vị trí thứ 2 trong danh sách phim truyền hình. Trong khi đó, các ngôi sao Choo Young Woo, Lim Ji Yeon lần lượt giành vị trí thứ 3 và thứ 4 trong danh sách diễn viên.

Bộ phim "When the Stars Gossip" (Hỏi các vì sao) của tvN leo lên vị trí thứ 3 xếp hạng phim truyền hình. Nam chính Lee Min H lọt vào Top 8 diễn viên truyền hình hot nhất.

Phim tình cảm mới của đài MBC "Motel California" ra mắt ở vị trí thứ 4 bảng xếp hạng phim truyền hình. Hai diễn viên chính Lee Se Young và Na In Woo lọt danh sách diễn viên ở vị trí thứ 6 và thứ 10.

Ngoài ra, ở bảng xếp hạng danh tiếng diễn viên, có nhiều diễn viên của phim truyền hình trực tuyến (OTT). Cha Joo Young và Lee Hyun Wook của phim "The Queen Who Crowns" lần lượt đứng hạng 5 và 7. Lee Jung Jae của "Squid Game 2" đứng hạng 9.