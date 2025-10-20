Chủ đề nóng

Liên Bỉnh Phát: "Tôi mặc áo dài ngũ thân để khẳng định diễn viên Việt Nam đã làm nên lịch sử tại Kim Chung"

"Khi đứng trên một sân khấu lớn ở nước ngoài, tôi muốn mang theo một phần tinh hoa văn hóa của dân tộc mình" - diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ với PV Dân Việt.
Tối 18/10, diễn viên Liên Bỉnh Phát giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại lễ trao giải Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc). Với vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong bộ phim Bác sĩ tha hương (The Outlaw Doctor), anh trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên nhận danh hiệu này, trong lịch sử 60 năm của giải thưởng truyền hình danh giá bậc nhất châu Á.

Chia sẻ với Dân Việt, Liên Bỉnh Phát nói rằng giải thưởng Kim Chung “là một cánh cửa lớn”, nhưng với anh, “Việt Nam luôn là nhà”.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát tại lễ trao giải Kim Chung. (Ảnh: t7mumu)

Cảm xúc của anh như thế nào khi nghe tên mình được xướng lên cho danh hiệu Thị đế - một cột mốc đáng tự hào không chỉ với anh mà còn với giới giải trí Việt Nam?

- Thật sự, khoảnh khắc đó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, cảm giác như có một nguồn năng lượng rất lớn, vừa bất ngờ, vừa biết ơn. Tôi chỉ có thể thốt lên "Ôi trời ơi", vì đó là cảm xúc thật nhất.

Giải Kim Chung là một giải thưởng danh giá, việc tên mình được xướng lên không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là một tín hiệu đẹp cho thấy những nỗ lực của nghệ sĩ Việt Nam đã được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tôi xem đây là một may mắn lớn, và xin cảm ơn ban giám khảo cùng khán giả rất nhiều.

Trong đêm trao giải, anh lựa chọn mặc áo dài ngũ thân - trang phục truyền thống của người Việt. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về điều mà anh muốn gửi gắm qua hình ảnh này?

- Việc mặc áo dài ngũ thân lên sân khấu nhận giải là cách tôi thể hiện lòng biết ơn và sự trân trọng đối với nguồn cội của mình. Việt Nam là nơi tôi sinh ra, là nơi đã cho tôi những trải nghiệm, những bài học. Khi đứng trên một sân khấu lớn ở nước ngoài, tôi muốn mang theo một phần tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.

Áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là lời khẳng định về bản sắc, về tình yêu quê hương, rằng một diễn viên Việt Nam đã làm nên lịch sử tại đây.

Liên Bỉnh Phát trong phim "Bác sĩ tha hương" với vai bác sĩ Phạm Văn Ninh. (Ảnh: NSX)

Anh từng nói “được đề cử đã là hãnh diện”. Vậy theo anh, điều gì đã khiến vai diễn trong "Bác sĩ tha hương" đã chạm đến khán giả và hội đồng giám khảo để anh giành chiến thắng sau đó?

- Tôi nghĩ chính là sự chân thật của câu chuyện và nhân vật. Bộ phim khai thác một chủ đề rất nhân văn và phổ quát: cuộc sống của người lao động nhập cư, sự đấu tranh giữa lý tưởng y đức và thực tại khắc nghiệt nơi xứ người.

Phạm Văn Ninh là một bác sĩ tài năng nhưng phải "hành nghề chui" để cứu mẹ, bi kịch chứa đựng sự đấu tranh nội tâm mạnh mẽ. Tôi tin rằng ban giám khảo và khán giả đã nhìn thấy không chỉ là kỹ thuật diễn xuất, mà còn là tinh thần kiên cường, tình yêu thương gia đình của người Việt Nam được lột tả qua nhân vật này. Khi đặt trọn tâm huyết vào vai diễn, mình đã chạm đến trái tim người xem một cách tự nhiên nhất.

Hội đồng giám khảo nhận xét diễn xuất của anh “tinh tế, lột tả sâu sắc sự giằng xé của nhân vật”. Anh có thể bật mí một chút về quá trình chuẩn bị cho vai diễn Phạm Văn Ninh – một bác sĩ Việt Nam nơi xứ người?

- Để hóa thân thành Phạm Văn Ninh, tôi đã dành ra gần một tháng để chuẩn bị chuyên sâu trước khi phim bấm máy. Thử thách lớn nhất là kiến thức y khoa chuyên ngành, vì trước đó tôi chỉ có những hiểu biết cơ bản qua quá trình chăm sóc mẹ. Tôi phải học từ đầu các thuật ngữ y học, các kỹ năng phẫu thuật.

Bên cạnh đó là rào cản ngôn ngữ. Tôi phải tập luyện tiếng Trung để có thể chuyển thoại một cách mượt mà giữa các ngôn ngữ, theo như nhận xét của ban giám khảo. Đó là một quá trình học tập liên tục, tập trung cao độ, nơi mà tôi phải nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân để xứng đáng với vai diễn nặng ký này.

Trong "Bác sĩ tha hương", anh và Trương Quân Ninh có nhiều phân đoạn nội tâm và cảm xúc. Anh ấn tượng điều gì trong quá trình hợp tác với cô ấy và ê-kíp Đài Loan?

- Chị Trương Quân Ninh là một diễn viên chuyên nghiệp và tài năng. Ban đầu, quả thật có những lúc chúng tôi "ông nói gà bà nói vịt" do rào cản ngôn ngữ. Nhưng điều kỳ diệu của nghệ thuật là chúng tôi nhanh chóng tìm được tiếng nói chung bằng cảm xúc và sự nhập tâm. Chị Ninh nhận xét rằng tôi tập trung và "hòa mình vào nhân vật ngay lập tức", điều đó tạo nên phản ứng hóa học rất tốt trên màn ảnh.

Từ ê-kíp Đài Loan, tôi học được sự tỉ mỉ và đầu tư chỉn chu cho một dự án truyền hình, đặc biệt là sự chân thành và chuyên nghiệp của họ. Việc hợp tác từ trạng thái "chưa ăn ý" đến "hoàn toàn ăn ý" thực sự là một trải nghiệm hiếm có và đáng quý.

Diễn viên Lương Bỉnh Phát và đàn chị Trương Quân Ninh, người được khán giả Việt biết tới qua nhiều bộ phim như "Võ Mị Nương truyền kỳ", "Thời gian tươi đẹp nhất", "Huyền của Ôn Noãn", "Như Ý truyện". (Ảnh: t7mumu)

Được biết, anh dự định quyên góp một nửa tiền thưởng cho quỹ hỗ trợ lao động nước ngoài tại Đài Loan. Điều gì khiến anh đưa ra quyết định này?

- Bộ phim Bác sĩ tha hương xoay quanh cuộc sống của những người lao động nhập cư, những mảnh đời xa xứ đầy khó khăn. Vai diễn đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm, được đồng cảm sâu sắc hơn với họ.

Việc quyên góp một phần tiền thưởng là một hành động nhỏ, thể hiện sự trân trọng của tôi đối với con người và trách nhiệm xã hội của một người nghệ sĩ. Tôi mong muốn những đóng góp này sẽ hỗ trợ thiết thực cho những người đang phải đấu tranh, mưu sinh nơi đất khách, giúp họ có thêm động lực và sự ấm áp. Đó là cách tôi muốn lan tỏa thông điệp nhân văn mà bộ phim đã mang lại.

Nhiều khán giả nhận xét anh luôn chọn những vai diễn đòi hỏi chiều sâu và ít khi lặp lại mình. Anh có chủ đích xây dựng hình ảnh diễn viên “chuyên trị vai nội tâm” hay đó là sự tình cờ của con đường nghề nghiệp?

- Tôi nghĩ đó là sự kết hợp giữa cơ duyên và sự ưu tiên cá nhân. Tôi luôn yêu thích sự thử thách. Khi nhận kịch bản, điều thu hút tôi nhất là nhân vật có chiều sâu, có sự giằng xé, có hành trình trưởng thành và phải vượt qua những ranh giới cảm xúc mới.

Tôi không cố tình xây dựng một hình ảnh nào cả, chỉ đơn giản là tôi chọn những kịch bản "làm khó" mình, chính những thử thách đó mới tạo ra động lực để tôi học hỏi và phát triển. Mỗi vai diễn đều là một "cái áo" khác nhau, tôi may mắn khi khán giả nhìn nhận sự đa dạng đó. Nếu có duyên với những vai nội tâm sâu sắc, tôi xem đó là may mắn của một người nghệ sĩ được thử thách chính mình.

Nếu có thể gửi lời nhắn đến “Liên Bỉnh Phát của những ngày đầu tiên” – người từng loay hoay giữa cơ hội và thử thách, anh sẽ nói điều gì?

- Nếu được quay lại, tôi sẽ vỗ vai cậu ấy và nói: 'Phát à, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy cứ dũng cảm đón nhận mọi thử thách, đừng sợ hãi sự loay hoay, vì chính những chông gai đó sẽ là nền móng vững chắc nhất. Cứ làm việc hết mình bằng sự chân thật và lòng tử tế, rồi may mắn sẽ đến vào lúc cậu ít ngờ tới nhất".

Và thêm một điều nữa: "Hãy học tiếng Trung sớm hơn một chút, đỡ phải "ông nói gà bà nói vịt" nhiều như bây giờ!" (cười)

Danh hiệu Thị đế tại Kim Chung đã mở ra cơ hội quốc tế cho anh. Anh dự định tiếp tục phát triển sự nghiệp ở thị trường nước ngoài hay sẽ quay về tập trung cho phim Việt?

- Giải thưởng là một cánh cửa lớn, nhưng quê hương luôn là nhà. Tôi sẵn sàng đón nhận những cơ hội hợp tác quốc tế mới, vì đó là cơ hội để tôi học hỏi, trau dồi và mang hình ảnh người nghệ sĩ Việt Nam ra thế giới.

Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên thị trường điện ảnh Việt Nam. Tôi vẫn luôn ấp ủ và ưu tiên những dự án trong nước có kịch bản tốt, có giá trị nghệ thuật và nhân văn. Mục tiêu của tôi là cân bằng, trở thành một cầu nối, mang những kinh nghiệm quốc tế về đóng góp cho điện ảnh Việt, đồng thời mang những câu chuyện Việt Nam đi xa hơn. Vừa đi vừa về, vừa học vừa làm, đó mới là Liên Bỉnh Phát.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, anh từng đóng các phim Song lang, Ngôi nhà bươm bướm, Quý cô thừa kế... Những năm gần đây, anh được công chúng biết tới rộng rãi sau hai show thực tế Chạy đi chờ chiAnh trai vượt ngàn chông gai. Tháng 12/2019, Liên Bỉnh Phát từng được vinh danh “Ngôi sao châu Á mới” tại Asian Stars Up Next Award.

