Liên Hợp Quốc công nhận Nhà nước Palestine không có Hamas – Ukraine bỏ phiếu 'có', Mỹ và Israel bỏ phiếu 'không'

Chủ nhật, ngày 14/09/2025 09:20 GMT+7
Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) đã nhất trí ủng hộ nghị quyết, kêu gọi giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine mà không có sự tham gia của Hamas.
Lễ khai mạc kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 9/9/2025. Ảnh  Getty Images 

Tuyên bố kêu gọi một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến ở Gaza trên cơ sở các nhà nước độc lập. Tuyên bố cũng kêu gọi giải giáp nhóm chiến binh Hamas và loại trừ nhóm này khỏi quyền quản lý vùng đất này.

Biện pháp không ràng buộc này đã được thông qua với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng, trong đó Ukraine ủng hộ và Israel cùng Mỹ phản đối.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon gọi động thái này là một "cử chỉ rỗng tuếch" và "không phải là nỗ lực nghiêm túc nhằm kiến ​​tạo hòa bình".

“Nó không rút ngắn chiến tranh, mà còn kéo dài nó. Điều này không làm suy yếu Hamas, mà chỉ thưởng cho họ,” ông phát biểu tại hội nghị hôm thứ Sáu.

Nhóm chiến binh này vẫn chưa bình luận về nghị quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) này là nghị quyết có lời lẽ mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay, kêu gọi Hamas thẳng thừng từ bỏ quyền kiểm soát Gaza, nơi họ đã cai trị gần hai thập kỷ. Hamas lên nắm quyền sau khi đánh bại Fatah trong cuộc bầu cử năm 2006 và giành toàn quyền kiểm soát sau khi hai phe phái xung đột công khai vào năm sau đó.

Trong các quyết định trước đây, Liên Hợp Quốc chỉ giới hạn bản thân trong việc lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023, trong đó nhóm phong trào này đã giết khoảng 1.200 người Israel và bắt hơn 250 con tin trở về Gaza.

Theo các cơ quan y tế địa phương, cuộc bao vây Gaza sau đó của Israel đã giết chết gần 65.000 người Palestine cho đến nay và gây ra tình hình nhân đạo tàn khốc tại vùng đất này, dẫn đến áp lực quốc tế ngày càng tăng lên buộc Israel phải chấm dứt chiến dịch.

Nhiều quốc gia kể từ đó đã lên án chiến tranh và công nhận nhà nước Palestine. Tại kỳ họp sắp tới của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22/9, Anh, Pháp, Canada, Úc và Bỉ dự kiến ​​sẽ làm theo và chính thức công nhận nhà nước Palestine.

Moscow coi giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để hạ nhiệt và chấm dứt chiến tranh Gaza. Nga từ lâu đã công nhận nhà nước Palestine.

