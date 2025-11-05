Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ tư, ngày 05/11/2025 06:21 GMT+7

Liệt tứ chi, suy hô hấp sau khi tiêm botulinum xóa nhăn tại nhà

Diệu Linh Thứ tư, ngày 05/11/2025 06:21 GMT+7
Tiêm botulinum tại nhà qua quảng cáo trên mạng xã hội để “làm thon cằm và xóa nhăn trán”, nhiều phụ nữ bị ngộ độc botulinum nặng, liệt người, suy hô hấp.
Tin từ Bệnh viện Bạch Mai, TS, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian gần đây, Trung tâm đã tiếp nhận không ít bệnh nhân ngộ độc botulinum nặng sau khi tiêm các chế phẩm không rõ nguồn gốc tại nhà.

Điển hình là một bệnh nhân nữ 34 tuổi được tiêm botulinum qua quảng cáo trên mạng xã hội để “làm thon cằm và xóa nhăn trán”. Sau hai ngày, chị bắt đầu thấy nuốt khó, yếu tay chân, rồi nhanh chóng liệt mềm tứ chi, không thể tự ngồi dậy.

Kết quả điện cơ xác định tổn thương thần kinh – cơ đặc trưng do ngộ độc botulinum. Bệnh nhân phải thở máy suốt hơn hai tháng, điều trị tích cực mới hồi phục khả năng vận động.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh BVCC

Một trường hợp khác, bệnh nhân nữ 38 tuổi ở Hưng Yên, tự tiêm nhiều loại botulinum mua qua mạng, sau tiêm xuất hiện khó nói, nhìn đôi, yếu cơ, sụp mi, nuốt khó. Khi nhập viện, bệnh nhân liệt tứ chi, nguy cơ suy hô hấp.

Rất may, bệnh nhân được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh nhân phục hồi sau gần 10 ngày.

Theo TS Nguyên, botulinum là một trong những độc tố mạnh nhất được biết đến, chỉ cần 0,09 microgram tiêm tĩnh mạch cũng có thể gây tử vong cho người nặng 70kg. Trong y học, chất này được dùng với liều cực nhỏ, đúng chỉ định, để điều trị co cứng cơ, đau đầu mạn tính hoặc trong thẩm mỹ xóa nhăn.

Tuy nhiên, theo TS Nguyên, nguy cơ quá liều hoặc tiêm sai kỹ thuật rất cao nếu thực hiện bởi người không có chuyên môn. Độc tố có thể khuếch tán sang các cơ lân cận hoặc di chuyển ngược dòng thần kinh, gây liệt cơ lan tỏa, suy hô hấp và ngừng tim nếu không được xử trí kịp thời.

TS Nguyễn Trung Nguyên cảnh báo, người dân không tiêm botulinum tại nhà hoặc cơ sở thẩm mỹ không phép. (Ảnh minh họa)

TS Nguyên cũng dẫn chứng, năm 2009, Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cảnh báo nghiêm ngặt về các tai biến liệt nặng do botulinum, yêu cầu các cơ sở phải tư vấn rõ ràng về nguy cơ và lợi ích trước khi tiêm, đồng thời không được sử dụng các sản phẩm không được cấp phép.

Từ thực tế điều trị, TS Nguyên đưa ra 3 khuyến cáo quan trọng:

- Người dân không tiêm botulinum tại nhà hoặc cơ sở thẩm mỹ không phép.

- Chỉ sử dụng các sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép, do bác sĩ được đào tạo chính quy thực hiện.

- Khi có các dấu hiệu như yếu cơ, sụp mi, nuốt khó, thở mệt sau tiêm - cần đến ngay cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Bạch Mai để được chẩn đoán và cấp cứu kịp thời.

Mức lương Bí thư Đảng ủy cấp xã 2025 mới nhất sau sáp nhập thế nào?

Sau sáp nhập, về cơ bản tiền lương của các chức danh cán bộ, công chức, viên chức đều được giữ nguyên. Vì vậy, mức lương của bí thư Đảng ủy cấp xã năm 2025 cơ bản vẫn được giữ nguyên cách tính như trước khi sáp nhập.

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng

Xã hội
Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng

Từ những mùa quả ngọt, Sơn La làm du lịch nông nghiệp hút khách bốn phương

Du lịch
Từ những mùa quả ngọt, Sơn La làm du lịch nông nghiệp hút khách bốn phương

Sở GDĐT Đà Nẵng kiến nghị hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học để đảm bảo học 2 buổi/ngày

Xã hội
Sở GDĐT Đà Nẵng kiến nghị hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học để đảm bảo học 2 buổi/ngày

Giáo sư ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025: Đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao, có bố là giáo sư danh tiếng

Xã hội
Giáo sư ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025: Đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao, có bố là giáo sư danh tiếng

M.U nhọc nhằn cầm hoà Tottenham, HLV Amorim báo 3 tin buồn
Thể thao

M.U nhọc nhằn cầm hoà Tottenham, HLV Amorim báo 3 tin buồn

Thể thao

Sau trận hoà nhọc nhằn 2-2 trước Tottenham ở vòng 11 Premier League 2025/26, HLV Ruben Amorim xác nhận rằng, cả Harry Maguire, Casemiro, Benjamin Sesko đều dính chấn thương.

Trẻ sinh tháng Âm lịch này tràn đầy phúc lành, con trai mang may mắn cho mẹ, con gái rước vận đỏ cho cha
Gia đình

Trẻ sinh tháng Âm lịch này tràn đầy phúc lành, con trai mang may mắn cho mẹ, con gái rước vận đỏ cho cha

Gia đình

Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch này có cuộc đời may mắn, tốt lành, nếu là con trai sẽ mang may mắn cho mẹ, con gái mang đến sự thịnh vượng cho cha.

Ngô Thì Nhậm: “Quân sư” giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh, khiến Càn Long nể phục
Đông Tây - Kim Cổ

Ngô Thì Nhậm: “Quân sư” giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh, khiến Càn Long nể phục

Đông Tây - Kim Cổ

Dưới thời vua Quang Trung, một vị mưu sĩ mỗi lần đi sứ đều được hoàng đế Càn Long và triều thần nhà Thanh nể phục, hết lời khen ngợi. Ông chính là Ngô Thì Nhậm (1746-1803).

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở TP.HCM: 162 người nhập viện, một ca nguy kịch, một thai phụ dọa sinh non
Chuyển động Sài Gòn

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở TP.HCM: 162 người nhập viện, một ca nguy kịch, một thai phụ dọa sinh non

Chuyển động Sài Gòn

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 162 trường hợp phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại chuỗi "Bánh mì cóc Cô B.". Đáng lo ngại, các bệnh nhân bao gồm một ca nguy kịch đang điều trị ICU và một thai phụ 34 tuần bị dọa sinh non.

Ngoại trưởng Nga Lavrov vắng mặt bí ẩn gây xôn xao, Điện Kremlin lập tức tuyên bố 'nóng'
Thế giới

Ngoại trưởng Nga Lavrov vắng mặt bí ẩn gây xôn xao, Điện Kremlin lập tức tuyên bố "nóng"

Thế giới

Sự vắng mặt của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại một cuộc họp quan trọng của Hội đồng An ninh Nga gần đây đã gây ra nhiều đồn đoán khiến Điện Kremlin phải ngay lập tức lên tiếng phản hồi.

Bộ Chính trị yêu cầu kiểm tra việc sắp xếp bộ máy, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu kiểm tra việc sắp xếp bộ máy, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan

Tin tức

Theo nội dung Kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao phối hợp các đơn vị kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy; phân cấp, phân quyền và việc cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức...

Tại sao Gia Cát Lượng không theo Tào Tháo, mà chọn phò Lưu Bị?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Gia Cát Lượng không theo Tào Tháo, mà chọn phò Lưu Bị?

Đông Tây - Kim Cổ

Thiên hạ phân ba, các thế lực lớn như Tào Tháo ở phương Bắc, Tôn Quyền ở Giang Đông và Lưu Bị ở Kinh Châu đều muốn thu phục nhân tài. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng đã chọn phò tá Lưu Bị – người khi ấy thế lực còn rất nhỏ, phải nương nhờ người khác và nhiều phen bôn tẩu...

Từ vụ nam sinh đâm rồi hất bạn xuống hồ nước ở Lào Cao: Trẻ chưa đủ 14 tuổi vi phạm hình sự, xử lý thế nào?
Bạn đọc

Từ vụ nam sinh đâm rồi hất bạn xuống hồ nước ở Lào Cao: Trẻ chưa đủ 14 tuổi vi phạm hình sự, xử lý thế nào?

Bạn đọc

Khi thực hiện hành vi, nam sinh mới hơn 13 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Luật sư cho biết, nam sinh sẽ bị áp dụng biện pháp hành chính.

Thể Công Viettel “đánh rơi” chiến thắng trước PVF-CAND vào phút chót
Thể thao

Thể Công Viettel “đánh rơi” chiến thắng trước PVF-CAND vào phút chót

Thể thao

Ở chuyến hành quân tới sân PVF trong khuôn khổ vòng 11 V.League 2025/2026, Thể Công Viettel gây thất vọng khi bị đội chủ nhà PVF-CAND cầm hoà với tỷ số 2-2.

'Lật ngược thế cờ' trước Nga: NATO tuyên bố 'nóng' khiến Moscow 'mất ăn mất ngủ'
Thế giới

"Lật ngược thế cờ" trước Nga: NATO tuyên bố "nóng" khiến Moscow "mất ăn mất ngủ"

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây tuyên bố rằng liên minh đang sản xuất đạn dược “nhiều hơn những gì chúng ta làm trong nhiều thập kỷ" và đây là dấu hiệu cho thấy NATO có thể sớm hoặc thậm chí đang vượt qua - lợi thế của Nga trong lĩnh vực này.

Thảm họa chồng thảm họa: Siêu bão Phượng Hoàng sầm sập tiến vào Philippines, liệu có đe dọa Việt Nam?
Thế giới

Thảm họa chồng thảm họa: Siêu bão Phượng Hoàng sầm sập tiến vào Philippines, liệu có đe dọa Việt Nam?

Thế giới

Cơn bão Phượng Hoàng, Philippines gọi là Uwan đang mạnh lên thành siêu bão và tiến thẳng vào Philippines. Cơn bão mới ập đến chỉ vài ngày sau khi siêu bão Kalmaegi càn quét khiến gần 200 người thiệt mạng ở miền Trung Philippines và thêm 5 người ở Việt Nam, theo CNN.

Tin bão mới nhất: Cơn bão mới tên FUNG-WONG đã tăng cấp, mạnh cấp 14, sắp tiến vào biển Đông thành cơn bão số 14
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Cơn bão mới tên FUNG-WONG đã tăng cấp, mạnh cấp 14, sắp tiến vào biển Đông thành cơn bão số 14

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão mới FUNG-WONG vẫn đang tiếp tục mạnh lên, đã tăng lên cấp 14. Dự báo đến ngày 10/11, cơn bão này sẽ tiến vào biển Đông, thành cơn bão số 14.

Ngán ngẩm cảnh ùn tắc kéo dài 8 cây số trên đường Vành đai 3 trên cao
Ảnh

Ngán ngẩm cảnh ùn tắc kéo dài 8 cây số trên đường Vành đai 3 trên cao

Ảnh

Chiều tối nay (8/11), đường Vành đai 3 trên cao từ hồ Linh Đàm tới cầu Thanh Trì bị tắc dài kinh hoàng. Nhiều lái xe đi 5 giờ đồng hồ chưa về tới nhà.

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 chi chít ổ gà, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông
Media

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 chi chít ổ gà, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông

Media

Sau mưa lớn, đoạn Quốc lộ 1 qua xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão số 13
Tin tức

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão số 13

Tin tức

Chiều tối 8/11, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình bão lũ, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 13 vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Tướng Đức cảnh báo lạnh người về Nga, NATO 'đứng ngồi không yên'
Thế giới

Tướng Đức cảnh báo lạnh người về Nga, NATO "đứng ngồi không yên"

Thế giới

Một tướng cấp cao của Đức cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể phát động một cuộc tấn công giới hạn vào lãnh thổ NATO “bất kỳ lúc nào”, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Moscow và phương Tây.

Thông xe đường liên phường, tăng kết nối và định hình lại giao thông khu Đông TP.HCM
Kinh tế

Thông xe đường liên phường, tăng kết nối và định hình lại giao thông khu Đông TP.HCM

Kinh tế

Nhà phát triển dự án Masterise Homes, thay mặt chủ đầu tư và các bên liên quan, đã chính thức tổ chức Lễ thông xe Đường Liên Phường, một trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TP.HCM. Công trình được hoàn thành và đưa vào vận hành không chỉ góp phần giảm tải cho cửa ngõ phía Đông, mà còn định hình lại mạng lưới giao thông khu vực, tạo động lực phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.

Fitch Ratings công bố kết quả đánh giá tín nhiệm năm 2024 đối với EVNNPC ở mức BB+ ổn định
Kinh tế

Fitch Ratings công bố kết quả đánh giá tín nhiệm năm 2024 đối với EVNNPC ở mức BB+ ổn định

Kinh tế

Một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới - Fitch Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2024 đối với với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ở mức BB+/Ổn định.

Thị trường cây giống mở rộng, hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng 'hốt bạc', có nhà bỏ túi tiền tỷ
Nhà nông

Thị trường cây giống mở rộng, hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng "hốt bạc", có nhà bỏ túi tiền tỷ

Nhà nông

Tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng) hiện nay có nhiều hộ làm nghề ươm cây giống cung cấp cho nông dân. Đây là một nghề có từ lâu ở địa phương, mang lại thu nhập cao cho nông hộ.

Danh ca Chế Linh về Việt Nam, choáng ngợp trước quy mô nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh
Văn hóa - Giải trí

Danh ca Chế Linh về Việt Nam, choáng ngợp trước quy mô nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh

Văn hóa - Giải trí

Danh ca Chế Linh ngỡ ngàng khi lần đầu đến thăm nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh, choáng ngợp trước sự hoành tráng và tâm huyết của đàn em.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp bật 'công tắc' kiếm tiền, tăng năng suất, thêm công việc, danh lợi vẹn toàn trong tháng 11
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp bật "công tắc" kiếm tiền, tăng năng suất, thêm công việc, danh lợi vẹn toàn trong tháng 11

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, 3 con giáp này không chỉ kiếm được cả núi vàng bạc mà còn có được danh tiếng tốt trong ngành, đạt được cả danh vọng lẫn tiền tài.

Đỉnh triều cường chạm 1,67m, nhiều tuyến đường ven sông TP.HCM ngập sâu, người dân chật vật di chuyển
Chuyển động Sài Gòn

Đỉnh triều cường chạm 1,67m, nhiều tuyến đường ven sông TP.HCM ngập sâu, người dân chật vật di chuyển

Chuyển động Sài Gòn

Đội Chỉ huy Giao thông và Điều khiển Đèn tín hiệu giao thông thông báo về đỉnh triều cường dự kiến rất cao tại sông Sài Gòn ngày 8/11, cảnh báo người dân đi lại và phòng tránh nguy cơ điện giật tại khu vực ngập.

Tin tối (8/11): Cầu thủ nhập tịch trái phép đầu tiên của Malaysia bị CLB trừng phạt
Thể thao

Tin tối (8/11): Cầu thủ nhập tịch trái phép đầu tiên của Malaysia bị CLB trừng phạt

Thể thao

Cầu thủ nhập tịch trái phép đầu tiên của Malaysia bị CLB trừng phạt; Thanh Nhàn tự hào khi được đề cử Quả bóng Vàng 2025; “Ro béo” phản pháo ý kiến của CR7; Makelele sắp làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ; HLV Gattuso công bố danh sách ĐT Italia.

Ngưỡng mộ dàn cựu học sinh THPT Việt Đức: Toàn Chính khách, viện trưởng, nghệ sĩ nhân dân, hoa hậu... đình đám
Xã hội

Ngưỡng mộ dàn cựu học sinh THPT Việt Đức: Toàn Chính khách, viện trưởng, nghệ sĩ nhân dân, hoa hậu... đình đám

Xã hội

Lễ kỷ niệm 70 năm trường THPT Việt Đức là cuộc hội ngộ đặc biệt các thế hệ cựu học sinh trường là những tên tuổi lớn, nổi tiếng thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, khoa học, truyền thông đến văn hóa, nghệ thuật.

Vườn sầu riêng chết sạch vì ngập nước, anh nông dân ở Đồng Tháp cưa hết vườn để trồng mới
Nhà nông

Vườn sầu riêng chết sạch vì ngập nước, anh nông dân ở Đồng Tháp cưa hết vườn để trồng mới

Nhà nông

Vườn sầu riêng 1,3 héc ta của một nông dân ở Đồng Tháp bị chết sạch do ngập nước trong đợt lũ năm nay, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi nước rút, người nông dân này cưa hết số cây chết trong vườn, tiến hành cải tạo đất, chuẩn bị trồng vụ sầu riêng mới.

Lý do khiến nữ diễn viên đóng phim 'Nàng Dae Jang Geum' rời showbiz Hàn, chuyển tới Việt Nam sinh sống
Văn hóa - Giải trí

Lý do khiến nữ diễn viên đóng phim "Nàng Dae Jang Geum" rời showbiz Hàn, chuyển tới Việt Nam sinh sống

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Kim Hee Ra hiện làm công việc hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam, có cuộc sống lặng lẽ, kín tiếng.

Chuyên gia cảnh báo về chiến dịch lớn nhất chống Nga của Châu Âu
Thế giới

Chuyên gia cảnh báo về chiến dịch lớn nhất chống Nga của Châu Âu

Thế giới

Thứ gọi là "mối đe dọa từ Nga" chẳng qua chỉ là cái cớ để quân sự hóa châu Âu, nhà báo Ý Thomas Fazi bình luận

Johnny Depp để ngỏ khả năng trở lại trong “Pirates of the Caribbean”
Văn hóa - Giải trí

Johnny Depp để ngỏ khả năng trở lại trong “Pirates of the Caribbean”

Văn hóa - Giải trí

Johnny Depp khiến người hâm mộ phấn khích khi để ngỏ khả năng tái xuất trong phần tiếp theo của “Pirates of the Caribbean”.

Mạnh dạn cưới 'phi công' kém 9 tuổi, lấy về mới biết đó là đại giả Ả Rập
Xã hội

Mạnh dạn cưới "phi công" kém 9 tuổi, lấy về mới biết đó là đại giả Ả Rập

Xã hội

Người phụ nữ Trung Quốc 46 tuổi, có biệt danh “Chị Thịt Saudi” chia sẻ về cuộc sống xa hoa cùng góc nhìn văn hóa tại Ả Rập Xê Út.

Điều tra vụ thi thể nam dưới hồ nước đang phân hủy ở tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Điều tra vụ thi thể nam dưới hồ nước đang phân hủy ở tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Chiều 8/11, nguồn tin cho biết, Công an xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ vụ một thi thể nam vừa phát hiện dưới 1 hồ nước (địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ).

