Cứu bóng nhiệt tình, nam thanh niên ngã mạnh, dập nát vùng kín

Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cho 1 bệnh nhân bị tổn thương nặng nề do tai nạn khi chơi bóng đá.

Bệnh nhân là một nam thanh niên khỏe mạnh, trong khi đang cố gắng “cứu bóng”, không may ngã đập mạnh vùng bìu. Ban đầu, người bệnh chỉ thấy đau tức nhẹ và sưng bìu, nghĩ là chấn thương nhẹ nên không đi khám, điều trị.

Tuy nhiên, sau khoảng 7 ngày, vùng bìu của bệnh nhân sưng to nhanh, đau nhiều, da bìu bắt đầu chảy dịch và mủ. Khi đến khám tại Khoa Nam học – Bệnh viện Quân đội 108, siêu âm và thăm khám cho thấy tinh hoàn đã vỡ nát, nhiễm trùng và hoại tử.

Các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn bên bị tổn thương để tránh nhiễm trùng lan rộng và nguy hiểm đến tính mạng. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

Cứu bóng nhiệt tình, nam thanh niên ngã dập vùng kín (Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BVCC)

Theo bác sĩ Phan Lê Nhật Long, khoa Nam học, Bệnh viện Quân đội 108, tinh hoàn là một tạng có tỷ lệ chấn thương rất thấp do nằm ở vị trí trung tâm cơ thể và được bảo vệ tự nhiên.

Khi có nguy hiểm, nam giới thường có phản xạ ôm lấy bộ phận sinh dục để bảo vệ. Hơn nữa, tinh hoàn nằm trong bìu – một cấu trúc có mô lỏng lẻo, đàn hồi tốt, giúp giảm bớt tác động của lực va chạm", bác sĩ Long cho biết.

Nguyên nhân thường gặp của chấn thương tinh hoàn là do bị tấn công trực tiếp, hoặc do lực từ dưới lên trên khi đang ở tư thế ngồi xổm.

BS Long cũng chia sẻ thêm: “Theo phân loại của Hiệp hội Chấn thương Hoa Kỳ (AAST), chấn thương tinh hoàn được chia thành 5 mức độ. Chỉ có độ I tức là đụng dập, tụ máu trong tinh hoàn nhưng chưa rách lá tạng màng tinh hoàn mới có thể điều trị nội khoa.

Từ độ II trở lên đến độ V, đều cần phẫu thuật thám sát để xử trí tổn thương, từ khâu phục hồi lá tạng màng tinh hoàn cho đến cắt tinh hoàn nếu đã hoại tử. Vì vậy, sau khi bị chấn thương vùng bìu – tinh hoàn, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Ngay cả khi chấn thương tưởng như nhẹ, việc siêu âm kiểm tra sớm có thể giúp phát hiện sớm tổn thương bên trong tinh hoàn và bảo tồn được chức năng sinh sản".