Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 14/9 tại TP.HCM. Tân Hoa hậu sẽ là người kế nhiệm hoa hậu Võ Lê Quế Anh, đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tại Thái Lan.

Chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2025 mang tên “Solara Aurelia – Hồng Nhật Kim Quang”. Theo BTC, vật phẩm này được tạo nên từ vàng 18K, kim cương Moissanite và ngọc lục bảo quý hiếm, chế tác hoàn toàn thủ công trong suốt 1.800 giờ, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người đẹp giành chiến thắng. Đằng sau thiết kế vương miện của Miss Grand Vietnam năm nay là ba giá trị thiêng liêng: Ánh sáng mặt trời là khởi nguồn và khát vọng; lúa vàng biểu tượng thịnh vượng và phù sa là cội nguồn văn hóa Việt Nam.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân tại phần thi Grand Heat trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025. (Ảnh: BTC)

Christine Juliane Opiaza - đương kim Miss Grand International sẽ góp mặt trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 và xuất hiện trong thời khắc công bố tân hoa hậu, để chúc mừng người chiến thắng.

Ca sĩ khách mời đầu tiên của đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 là HERA Ngọc Hằng. bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 với danh hiệu Á hậu 2. Bên cạnh đó, người đẹp còn từng giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa và danh hiệu Miss Intercontinental Asia & Oceania 2023. Cô được đánh giá cao nhờ thành tích học tập, thể thao cùng với nhiều tài năng: MC, hát, nhảy, đánh đàn, võ thuật.

Trước đó, cuộc thi diễn ra từ ngày 11/8 với các phần thi phụ, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest, đêm trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc.

Phần thi Grand Heat là phần trình diễn trang phục áo tắm diễn ra tại bể bơi ngoài trời, mang đến những màn trình diễn nóng bỏng, hấp dẫn mà khán giả luôn mong đợi ở các mùa Miss Grand Vietnam. Top 5 Grand Heat năm nay đã được công bố gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi (SBD 379) - Đắk Lắk; Lê Thị Thu Trà (SBD 456) - Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Ngân (SBD 522) - Cà Mau; Đinh Y Quyên (SBD 303) - Gia Lai; Nguyễn Hồng Ngân (SBD 606) - TP. Hồ Chí Minh.

Phần thi Grand Walk thử thách khả năng trình diễn của thí sinh, bao gồm catwalk và thần thái trên sân khấu, trong khi Grand Shoot tập trung vào kỹ năng chụp hình và tạo dáng trước ống kính.

Grand Voice được coi là một trong những phần thi “gay cấn” nhất mùa giải, khi cuộc thi năm nay quy tụ nhiều thí sinh là ca sĩ, sở hữu giọng hát tốt.

Bùi Thu Thủy - một trong những thí sinh được đánh giá cao trước đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2025. (Ảnh: BTC)

Miss Grand International là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập từ năm 2013. Cuộc thi thu hút nhiều thí sinh trên thế giới, được đánh giá thuộc Top 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, cùng Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia...

Tại Việt Nam, cuộc thi đã tổ chức tới mùa giải thứ 4. Trước đó, các người đẹp từng đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương và Võ Lê Quế Anh.

So với các năm trước, Miss Grand Vietnam 2025 mở rộng độ tuổi dự thi khi các thí sinh từ 18 đến 35 tuổi đều có thể đăng ký, nhằm đồng nhất với quy định của cuộc thi Miss Grand International 2025.

Võ Lê Quế Anh góp giọng trong phần thi Grand Voice với cak húc "Dưới ánh đèn sân khấu". (Clip: Sen Vàng Tivi)

Theo BTC, đây là một bước tiến quan trọng, mở rộng cánh cửa cho nhiều ứng viên tài năng, bản lĩnh và chín chắn hơn – những người phụ nữ hiện đại với câu chuyện sống truyền cảm hứng, sẵn sàng đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Bà Phạm Kim Dung – CEO Sen Vàng nhấn mạnh mục tiêu của cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn khuyến khích phụ nữ hoàn thiện nhân cách, sống lành mạnh và cống hiến cho cộng đồng. Việc mở rộng độ tuổi dự thi được xem là điểm mới, tạo thêm cơ hội cho nhiều cô gái thể hiện bản thân.

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025 xem ở đâu?



Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh Youtube Sen Vàng Tivi, Tiktok và Facebook Miss Grand Vietnam vào lúc 18h ngày 14/9/2025.

Link Facebook Miss Grand Vietnam: https://www.facebook.com/MissGrandVNOfficial

Link YouTube Sen Vàng TV: https://www.youtube.com/senvangtv