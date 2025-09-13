Những mỹ nhân sáng giá cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025

Lê Thu Trà, người đẹp đến từ Nghệ An, gây chú ý ngay từ những vòng đầu nhờ chiều cao nổi bật 1,77 m cùng số đo ba vòng cân đối 85-61-88 cm. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh và hiện là học viên cao học tại Học viện Tài chính. Trước đó, Thu Trà từng đăng quang Á khôi Sinh viên Thanh lịch ĐH Thương mại 2021 và ghi dấu ấn khi vào Top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. (Ảnh: BTC)

Tại Miss Grand Vietnam năm nay, cô tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi được xướng tên trong Top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất Grand Heat. Hiện tại, Thu Trà được khán giả đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện, nếu duy trì phong độ và thể hiện tốt ở các phần thi ứng xử cũng như dự án cộng đồng. (Ảnh: BTC)

Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk) tiếp tục tham gia Miss Grand Vietnam 2025 sau khi lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2024. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Tại cuộc thi năm nay, người đẹp đặt mục tiêu giành ngôi vị cao nhất. (Ảnh: BTC)

Ngoài nhan sắc và thần thái, Yến Nhi còn cho thấy tinh thần ham học, cầu tiến. Cô tham gia nghiên cứu khoa học về quảng bá giá trị văn hóa sản phẩm lưu niệm dân tộc thiểu số tại Buôn Mê Thuột; đăng ký học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến; giành Giải Đồng tại Hội thi Thuyết trình Hướng dẫn du lịch. Tại Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi chia sẻ mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh – trí tuệ – nhân ái và đặc biệt là quảng bá văn hóa Việt, nhất là giá trị của sản phẩm lưu niệm truyền thống. (Ảnh: BTC)

Bùi Thu Thủy sinh năm 2003, quê Hưng Yên, cao 1,71 m, số đo ba vòng 82-62-91 cm. Tại Miss Grand Vietnam 2025, cô lọt vào Top 5 Miss Fashion, Top 5 Bứt phá giới hạn. Người đẹp này từng đại diện Việt Nam thi Miss Tourism World - China 2024. Cô gây ấn tượng với gương mặt sáng, hình thể quyến rũ. (Ảnh: BTC)

Tại cuộc thi, Thu Thủy cho biết cô mong muốn lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt trẻ trung, độc lập, nhân ái và truyền cảm hứng cho những cô gái thiếu tự tin. (Ảnh: BTC)

Đinh Y Quyên sinh năm 1997 tại Gia Lai, năm nay 28 tuổi. Hiện cô là bác sĩ da liễu, đồng thời là chủ một trang trại rộng gần 100 hecta, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Cô từng giành danh hiệu “Hoa khôi sinh viên Y khoa Trường Đại học Tây Nguyên” năm 2016; tham gia thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam· (Ảnh: BTC)

Khi được hỏi về lý do quyết định dự thi Miss Grand Vietnam, Đinh Y Quyên chia sẻ rằng ban đầu cô từng nghĩ cơ hội đã khép lại vì giới hạn độ tuổi 27. Nhưng khi biết cuộc thi mở rộng độ tuổi đến 35, cô lập tức xem đây là cơ hội lớn để thử sức. “Khi mà biết được độ tuổi giới hạn nâng lên 35 thì em nghĩ đây là cơ hội của mình rồi, em sẵn sàng đăng ký", Y Quyên nói. (Ảnh: BTC)

La Ngọc Phương Anh sinh năm 2005. Cô đến từ An Giang, cao 1,66 m, số đo ba vòng 81-64-87 cm. Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất, tuy nhiên cô giành nhiều thành tích khả quan: Top 6 ấn tượng, lọt Top 5 phần thi Grand Voice Award (Ảnh: BTC)

Phương Anh nói quyết định đến với Miss Grand Vietnam 2025 xuất phát từ mong muốn học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân. Cô chia sẻ: "Tôi nỗ lực trau dồi kỹ năng, tham gia nhiều hoạt động xã hội để trở thành phiên bản tốt nhất. Hy vọng những trải nghiệm từ cuộc thi giúp tôi có cơ hội cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng".

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 14/9 tại TP.HCM. Theo BTC, người đẹp kế nhiệm hoa hậu Võ Lê Quế Anh sẽ nhận chiếc vương miện “Solara Aurelia – Hồng Nhật Kim Quang”, được tạo nên từ vàng 18K, kim cương Moissanite và ngọc lục bảo. Vật phẩm này được chế tác hoàn toàn thủ công trong suốt 1.800 giờ. Đằng sau thiết kế vương miện của Miss Grand Vietnam năm nay là ba giá trị thiêng liêng: Ánh sáng mặt trời là khởi nguồn và khát vọng; lúa vàng biểu tượng thịnh vượng và phù sa là cội nguồn văn hóa Việt Nam.