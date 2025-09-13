Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 13/09/2025 19:49 GMT+7

Những mỹ nhân sáng giá cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025

+ aA -
Minh Anh Thứ bảy, ngày 13/09/2025 19:49 GMT+7
Nguyễn Thị Yến Nhi, Bùi Thu Thủy, Đinh Y Quyên... là những gương mặt nổi bật tại đêm Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Lê Thu Trà, người đẹp đến từ Nghệ An, gây chú ý ngay từ những vòng đầu nhờ chiều cao nổi bật 1,77 m cùng số đo ba vòng cân đối 85-61-88 cm. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh và hiện là học viên cao học tại Học viện Tài chính. Trước đó, Thu Trà từng đăng quang Á khôi Sinh viên Thanh lịch ĐH Thương mại 2021 và ghi dấu ấn khi vào Top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. (Ảnh: BTC)
Tại Miss Grand Vietnam năm nay, cô tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi được xướng tên trong Top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất Grand Heat. Hiện tại, Thu Trà được khán giả đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện, nếu duy trì phong độ và thể hiện tốt ở các phần thi ứng xử cũng như dự án cộng đồng. (Ảnh: BTC)
Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk) tiếp tục tham gia Miss Grand Vietnam 2025 sau khi lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2024. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Tại cuộc thi năm nay, người đẹp đặt mục tiêu giành ngôi vị cao nhất. (Ảnh: BTC)
Ngoài nhan sắc và thần thái, Yến Nhi còn cho thấy tinh thần ham học, cầu tiến. Cô tham gia nghiên cứu khoa học về quảng bá giá trị văn hóa sản phẩm lưu niệm dân tộc thiểu số tại Buôn Mê Thuột; đăng ký học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến; giành Giải Đồng tại Hội thi Thuyết trình Hướng dẫn du lịch. Tại Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi chia sẻ mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh – trí tuệ – nhân ái và đặc biệt là quảng bá văn hóa Việt, nhất là giá trị của sản phẩm lưu niệm truyền thống. (Ảnh: BTC)
Bùi Thu Thủy sinh năm 2003, quê Hưng Yên, cao 1,71 m, số đo ba vòng 82-62-91 cm. Tại Miss Grand Vietnam 2025, cô lọt vào Top 5 Miss Fashion, Top 5 Bứt phá giới hạn. Người đẹp này từng đại diện Việt Nam thi Miss Tourism World - China 2024. Cô gây ấn tượng với gương mặt sáng, hình thể quyến rũ. (Ảnh: BTC)
Tại cuộc thi, Thu Thủy cho biết cô mong muốn lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt trẻ trung, độc lập, nhân ái và truyền cảm hứng cho những cô gái thiếu tự tin. (Ảnh: BTC)
Đinh Y Quyên sinh năm 1997 tại Gia Lai, năm nay 28 tuổi. Hiện cô là bác sĩ da liễu, đồng thời là chủ một trang trại rộng gần 100 hecta, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Cô từng giành danh hiệu “Hoa khôi sinh viên Y khoa Trường Đại học Tây Nguyên” năm 2016; tham gia thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam· (Ảnh: BTC)
 Khi được hỏi về lý do quyết định dự thi Miss Grand Vietnam, Đinh Y Quyên chia sẻ rằng ban đầu cô từng nghĩ cơ hội đã khép lại vì giới hạn độ tuổi 27. Nhưng khi biết cuộc thi mở rộng độ tuổi đến 35, cô lập tức xem đây là cơ hội lớn để thử sức. “Khi mà biết được độ tuổi giới hạn nâng lên 35 thì em nghĩ đây là cơ hội của mình rồi, em sẵn sàng đăng ký", Y Quyên nói. (Ảnh: BTC)
La Ngọc Phương Anh sinh năm 2005. Cô đến từ An Giang, cao 1,66 m, số đo ba vòng 81-64-87 cm. Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất, tuy nhiên cô giành nhiều thành tích khả quan: Top 6 ấn tượng, lọt Top 5 phần thi Grand Voice Award (Ảnh: BTC)
Phương Anh nói quyết định đến với Miss Grand Vietnam 2025 xuất phát từ mong muốn học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân. Cô chia sẻ: "Tôi nỗ lực trau dồi kỹ năng, tham gia nhiều hoạt động xã hội để trở thành phiên bản tốt nhất. Hy vọng những trải nghiệm từ cuộc thi giúp tôi có cơ hội cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng". 

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 14/9 tại TP.HCM. Theo BTC, người đẹp kế nhiệm hoa hậu Võ Lê Quế Anh sẽ nhận chiếc vương miện “Solara Aurelia – Hồng Nhật Kim Quang”, được tạo nên từ vàng 18K, kim cương Moissanite và ngọc lục bảo. Vật phẩm này được chế tác hoàn toàn thủ công trong suốt 1.800 giờ. Đằng sau thiết kế vương miện của Miss Grand Vietnam năm nay là ba giá trị thiêng liêng: Ánh sáng mặt trời là khởi nguồn và khát vọng; lúa vàng biểu tượng thịnh vượng và phù sa là cội nguồn văn hóa Việt Nam.

Tham khảo thêm

Lịch thi chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra khi nào, ở đâu?

Lịch thi chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra khi nào, ở đâu?

Miss Grand Vietnam 2025: Top 35 thi chung kết lộ diện, đại diện đơn vị đăng cai phát ngôn gây tranh cãi

Miss Grand Vietnam 2025: Top 35 thi chung kết lộ diện, đại diện đơn vị đăng cai phát ngôn gây tranh cãi

Loạt người đẹp từng bị tước vương miện Miss Grand International

Loạt người đẹp từng bị tước vương miện Miss Grand International

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền – vợ của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã bổ nhiệm Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền làm Giám đốc, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Đạo diễn Mưa đỏ: "Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay"

Văn hóa - Giải trí
Đạo diễn Mưa đỏ: 'Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay'

Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37: Bi kịch khép lại hành trình vượt khó

Văn hóa - Giải trí
Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37: Bi kịch khép lại hành trình vượt khó

Tom Cruise dẫn lối Ana de Armas bước vào giáo phái Scientology?

Văn hóa - Giải trí
Tom Cruise dẫn lối Ana de Armas bước vào giáo phái Scientology?

Hoàng Cảnh Du bị tố bạo hành, "bạn gái" Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên

Văn hóa - Giải trí
Hoàng Cảnh Du bị tố bạo hành, 'bạn gái' Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên

Đọc thêm

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của 'Mưa đỏ'?
Văn hóa - Giải trí

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của "Mưa đỏ"?

Văn hóa - Giải trí

Số lượng suất chiếu của bộ phim kinh dị "The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" tăng lên đột biến và hoàn toàn có thể trở thành “đối thủ” của "Mưa đỏ" tại rạp Việt.

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành
Gia đình

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ có những khoản lợi nhuận bất ngờ trong tháng 9, biến sự giàu có chỉ sau một đêm thành hiện thực.

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang
Chuyển động Sài Gòn

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang

Chuyển động Sài Gòn

Tối 13/9, thông tin từ Công an xã Tân Nhựt cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể một phụ nữ trong container bỏ hoang.

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước
Thế giới

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước

Thế giới

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Zelensky đang tụt hậu so với các đối thủ, sa lầy trong nạn tham nhũng và trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình. Vầng hào quang của ông đang nhanh chóng phai nhạt ở trong và ngoài nước - theo tạp chí bảo thủ Mỹ American Greatness.

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?
Thể thao

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?

Thể thao

Trao đổi với Báo Dân Việt, nhà báo Nguyễn Lưu khẳng định, câu chuyện xoayquanh việc VĐV Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu là bài học cụ thể để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) hướng tới sự chính xác liên quan đến quy định nhằm bảo đảm đúng quy định tại mọi giải đấu, từ quốc nội đến quốc tế.

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh
Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc.

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?
Nhà nông

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nhà nông

Ông Huỳnh Thanh Sự, khóm 9, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau là một thầy giáo rời bục giảng hơn 30 năm trước trở làm nông dân. Giờ đây, ông Sự đã trở thành tỷ phú Cà Mau nuôi tôm quảng canh 2 giai đoạn với lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm.

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025
Kinh tế

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025

Kinh tế

Sau 7 livestream quay số sôi động, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 sẽ trở lại với livestream đặc biệt lần 2 vào ngày 15/9. Không chỉ mang đến 15 xe máy và 75 nhẫn vàng giá trị, livestream còn hứa hẹn trở thành một đêm hội mùa vàng, nơi bà con, đại lý và Phân Bón Cà Mau cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trúng lớn.

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim 'Mưa đỏ', nhà trường bao nguyên rạp: 'Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan'
Xã hội

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim "Mưa đỏ", nhà trường bao nguyên rạp: "Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan"

Xã hội

Học sinh và giáo viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, đồng phục trường đi xem phim "Mưa đỏ" trong niềm tự hào và xúc động.

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ
Pháp luật

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ

Pháp luật

Xảy ra mâu thuẫn tại quán bar, người đàn ông quốc tịch nước ngoài đã rút súng ra “dằn mặt” đối thủ rồi bỏ đi. Đối tượng này sau đó bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha
Nhà đất

Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha

Nhà đất

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh vừa được phê duyệt với quy mô hơn 300 ha. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong thu hút đầu tư công nghiệp tại địa phương.

Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi có nữ thủ tướng đầu tiên
Thế giới

Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi có nữ thủ tướng đầu tiên

Thế giới

Chính phủ Nepal vào ngày thứ Bảy đã gỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc và các lệnh cấm được ban hành trước đó trong tuần, sau các cuộc biểu tình bạo lực phản đối nạn tham nhũng và quản lý yếu kém – theo báo The Himalayan Times đưa tin.

Người Quảng Ninh thờ Đông Hải Đại vương, vậy ông là nhân vật nào trong lịch sử?
Đông Tây - Kim Cổ

Người Quảng Ninh thờ Đông Hải Đại vương, vậy ông là nhân vật nào trong lịch sử?

Đông Tây - Kim Cổ

Quảng Ninh là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hoá tâm linh gắn liền với biển cả, trong đó có tín ngưỡng thờ Đông Hải Đại vương. Danh xưng Đông Hải Đại vương là vị thần của biển Đông gắn với truyền thuyết về các nhân vật lịch sử của các triều đại khác nhau.

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai
Thể thao

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai

Thể thao

Trần Đình Khương là trung vệ của Becamex TP.HCM và ĐT Việt Nam. Cầu thủ 29 tuổi sở hữu chiều cao 1m79 cùng gương mặt điển trai.

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu 'phản ứng nhanh'
Kinh tế

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu "phản ứng nhanh"

Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thủ tục hành chính, đặc biệt ở cấp xã.

Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

Pháp luật

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa khởi tố Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên và 4 giám định viên liên quan vụ nhận hối lộ.

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại 10 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại 10 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM đã lập kế hoạch kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.HCM năm 2025. Có 10 cơ sở kinh doanh dược liệu trong danh sách kiểm tra.

Nhờ phổ cập internet và thiết bị thông minh, người dân ở vùng sâu vùng xa ngày càng thạo kinh doanh online
Giảm nghèo thông tin

Nhờ phổ cập internet và thiết bị thông minh, người dân ở vùng sâu vùng xa ngày càng thạo kinh doanh online

Giảm nghèo thông tin

"Người dân vùng sâu, vùng xa đang tích cực tận dụng thương mại điện tử để tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ. Xu hướng này được thúc đẩy bởi độ phủ internet, smartphone ở nông thôn và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ", chuyên gia công nghệ Dương Ngô Anh cho biết.

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị tấn công vô cớ trên đường, dẫn đến chấn thương phải nhập viện. Nạn nhân đã cung cấp bằng chứng để công an truy tìm nghi phạm.

Kẻ gây ra thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Kẻ gây ra thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Luật sư phân tích góc độ pháp lý vụ việc Nguyễn Nam Đại Thuận sát hại 4 người.

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ
Pháp luật

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ

Pháp luật

Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, đang điều tra vụ 3 người đàn ông cầm hung khí xông vào nhà, hành hung một phụ nữ trẻ giữa đêm, khiến nạn nhân bị chấn thương vùng đầu phải nhập viện.

LHQ ra tuyên bố quan trọng ủng hộ Palestine, ngoại trưởng E3 kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza
Thế giới

LHQ ra tuyên bố quan trọng ủng hộ Palestine, ngoại trưởng E3 kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza

Thế giới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine. Văn kiện này được 142 quốc gia ủng hộ, 10 quốc gia bỏ phiếu chống.

Becamex TP.HCM có quyết định bất ngờ về Bùi Vĩ Hào
Thể thao

Becamex TP.HCM có quyết định bất ngờ về Bùi Vĩ Hào

Thể thao

Bùi Vĩ Hào đã trở lại tập luyện sau chấn thương nhưng không được Becamex TPHCM đăng ký thi đấu giai đoạn lượt đi V.League 2025/2026. Quyết định này khiến đội bóng mất thêm lựa chọn tấn công khi không còn Tiến Linh, đồng thời ảnh hưởng cơ hội trở lại ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam ở SEA Games 33.

Vụ 'bức tâm thư kêu cứu': Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng
Xã hội

Vụ "bức tâm thư kêu cứu": Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Xã hội

Trong một lần về quê có đám hiếu, từ lời kể của cháu trai 13 tuổi về người mẹ kế, gia đình có cảm giác "đang không an toàn cho cháu" nên đã cảnh báo tới người cha. Sau khi xem lại camera thì người thân vô cùng ngỡ ngàng, bức xúc.

Rót tiền vào Trí tuệ nhân tạo (AI) ở Việt Nam: Không chỉ có “hào quang”
Kinh tế

Rót tiền vào Trí tuệ nhân tạo (AI) ở Việt Nam: Không chỉ có “hào quang”

Kinh tế

Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một “miền đất hứa” cho giới đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những rủi ro không nhỏ.

TP.HCM và Vương quốc Anh: Thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, mở lối phát triển đô thị bền vững
Kinh doanh

TP.HCM và Vương quốc Anh: Thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, mở lối phát triển đô thị bền vững

Kinh doanh

TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Vương quốc Anh thông qua chuỗi sự kiện quan trọng, dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24/9 với trọng tâm là mô hình phát triển giao thông công cộng (TOD).

Tọa đàm: Phổ cập internet và thiết bị thông minh để kết nối giao thương, buôn bán tại vùng sâu, vùng xa
Video

Tọa đàm: Phổ cập internet và thiết bị thông minh để kết nối giao thương, buôn bán tại vùng sâu, vùng xa

Video

Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Phổ cập internet và thiết bị thông minh để kết nối giao thương, buôn bán tại vùng sâu, vùng xa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chuẩn nghèo không phải là 'chỉ số cứng', cần điều chỉnh linh hoạt
Giảm nghèo nông thôn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chuẩn nghèo không phải là "chỉ số cứng", cần điều chỉnh linh hoạt

Giảm nghèo nông thôn

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, nhưng trong giai đoạn tới giảm nghèo đa chiều đặt ra yêu cầu cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân, hướng tới một xã hội công bằng, giàu mạnh, với mục tiêu ấm no, hạnh phúc.

Agribank lọt Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025
Doanh nghiệp

Agribank lọt Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025

Doanh nghiệp

Vừa qua tại Lễ vinh danh “Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025” đã chính thức diễn ra. Trong danh sách này, Agribank được xướng tên trong Top 20, khẳng định sức mạnh tài chính vượt trội và vai trò trụ cột trong ổn định kinh tế vĩ mô.

Vinmec bứt phá: tiếp tục được vinh danh tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025
Y tế

Vinmec bứt phá: tiếp tục được vinh danh tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025

Y tế

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thuộc Hệ thống Y tế Vinmec vừa giành giải thưởng “Nâng cao hiệu quả điều trị lâm sàng” (Clinical Effectiveness Improvement) tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025 (Hospital Management Asia – HMA 2025).

Tin đọc nhiều

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

"Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB"

'Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB'

3

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

4

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

5

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?