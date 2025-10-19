Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 17:49 GMT+7

Lisa lại gây bàn luận

Minh Hạo Chủ nhật, ngày 19/10/2025 17:49 GMT+7
Trong concert mới đây, Lisa xuất hiện với những bộ đồ ôm sát hoặc cắt xẻ khoe đường cong cơ thể, kèm theo vũ đạo gợi cảm.
Theo China Times, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink đã tổ chức 2 concert tại Sân vận động Quốc gia Cao Hùng (địa điểm chính của Thế vận hội). Họ thu hút hơn 100.000 khán giả cho 2 đêm nhạc.

Cao Hùng là điểm dừng chân đầu tiên của nhóm tại châu Á sau hai tháng vắng bóng, do vậy trang phục biểu diễn của nhóm cũng khác biệt so với trước đây. Ngoài ra, trong số 22 bài hát, 4 thành viên còn đặc biệt thay đổi phần solo thành những ca khúc chưa từng được biểu diễn trong các đêm nhạc trước.

4 cô gái đã mở màn đêm nhạc với Kill This Love và lập tức nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Tiếp theo là những ca khúc hit đã vượt mốc 100 triệu lượt xem, chẳng hạn Pink Venom, How You Like That, Playing With Fire

BlackPink anh 1
BlackPink anh 2
Lisa mặc trang phục táo bạo với vũ đạo gây sốc. Ảnh: Fansite.


Tuy nhiên, nhóm vướng tranh cãi với nhiều lý do khác nhau. Trong tiết mục Pink Venom, 4 thành viên bị chê vì trình diễn lộn xộn, thiếu sự đầu tư và nghiêm túc.

Thêm vào đó, vũ đạo táo bạo của em út Lisa một lần nữa gây sốc cộng đồng mạng. Cụ thể trong tiết mục Rockstar, nữ ca sĩ có trang phục ngắn, cắt xẻ khoe đường cong cơ thể cùng vũ đạo táo bạo bên vũ công. Đây không phải lần đầu tiên Lisa vướng tranh cãi vì theo đuổi phong cách gợi cảm, sexy trong cả phong cách thời trang lẫn trình diễn. Rất nhiều lần, nữ thần tượng được nhận xét là mặc đồ hở hang hoặc vũ đạo phản cảm, vượt quá giới hạn.

