Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thể thao
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 20:45 GMT+7

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

+ aA -
PV Thứ sáu, ngày 31/10/2025 20:45 GMT+7
Thư ký của Đảng Liên hiệp vì quyền của người Malaysia (URIMAI) Satees Muniandy (người Malaysia) xác nhận, đã nộp đơn lên Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil, tố cáo bóng đá Malaysia đã làm giả tài liệu nhằm nhập tịch cầu thủ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Ông Satees Muniandy – thư ký của đảng United Rights of Indigenous Malaysians Alliance (URIMAI) – đã chính thức đứng ra tố cáo sai phạm nghiêm trọng trong công tác nhập tịch cầu thủ tại Football Association of Malaysia (FAM - LĐBĐ Malaysia), đồng thời kêu gọi sự can thiệp từ các cơ quan quốc tế sau khi cơ quan chức năng Malaysia từ chối xử lý vụ việc.

Thư ký Urimai, Satees Muniandy cho biết ông đã yêu cầu chính quyền Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan điều tra cáo buộc làm giả tài liệu sau khi cảnh sát Malaysia bác bỏ đơn khiếu nại của ông. Ảnh chụp màn hình.

Theo phản ánh từ ông Muniandy, trong thời gian gần đây FAM đã tiến hành nhập tịch tới 7 cầu thủ một cách trái phép, sử dụng các giấy tờ và quy trình nghi vấn nhằm đưa người ngoại quốc trở thành cầu thủ mang quốc tịch Malaysia và có mặt thi đấu cho đội tuyển. Danh sách cầu thủ bị xử lý gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo (được xác định gốc Brazil), Jon Irazábal và Hector Hevel. Vào ngày 26 tháng 9, FIFA đã đưa ra án phạt đối với FAM về vụ việc này.

Ông Muniandy cho biết một bản sao email của ông gửi đến chính phủ Brazil nhằm kêu gọi mở cuộc điều tra đối với trường hợp João Vitor Brandão Figueiredo — cầu thủ từng thi đấu trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Vòng loại Asian Cup 2027 — đã được xác nhận. Bộ Ngoại giao Brazil xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại và hệ thống thanh tra quốc gia Brazil, Fala.BR, ghi nhận đơn khiếu nại được đăng ký chính thức vào ngày 29/10, đồng nghĩa cảnh sát Brazil đã bắt đầu quá trình điều tra.

Không chỉ dừng lại ở Brazil, ông Muniandy còn gửi hồ sơ tới các cơ quan có thẩm quyền tại Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan — những quốc gia có liên quan đến quốc tịch hoặc nguồn gốc cầu thủ trong vụ nhập tịch. Phía Hà Lan cũng đã xác nhận tiếp nhận đơn khiếu nại. Lý do khiến ông phải “vươn ra quốc tế” là bởi khi ông gửi đơn kiện tại Malaysia — tố cáo Ủy ban Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) và FAM — thì phía cảnh sát Malaysia bác bỏ với lý do “không có yếu tố cấu thành tội phạm”. Ông Muniandy bày tỏ rõ: ông thất vọng với cách cơ quan điều tra Malaysia xử lý và cho rằng cần có sự minh bạch, không thể để nhà chức trách lơ là.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Muniandy nhấn mạnh: “Tôi không có mục đích nào khác ngoài việc đảm bảo những người tham gia vào hành vi gian lận nhập quốc tịch phải chịu trách nhiệm. Rõ ràng có những cá nhân trong FAM và NRD đã thông đồng cấp quốc tịch Malaysia cho 7 cầu thủ này thông qua các thủ đoạn phi đạo đức. Đây là hành vi nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước. Nếu người dân bình thường làm điều tương tự, họ chắc chắn sẽ bị truy tố”. Ông kêu gọi giới truyền thông Malaysia vào cuộc để phỏng vấn các nhân vật liên quan, và đặt yêu cầu lên Royal Malaysia Police (Cảnh sát Hoàng gia Malaysia) rằng phải mở cuộc điều tra toàn diện, minh bạch và không thiên vị, kể cả khi vụ việc liên quan tới một bộ trưởng.

FIFA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng với FAM vào hôm nay. Ảnh: FAM.

Tình hình càng thêm phức tạp bởi kết quả từ FIFA: trong quá trình xem xét, FIFA phát hiện có dấu hiệu giả mạo giấy khai sinh, chứng minh nguồn gốc ông bà sinh ra tại Malaysia đối với các cầu thủ, trong khi thực tế họ sinh tại Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan. Vì vậy FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, các cầu thủ bị phạt 2.000 franc mỗi người và bị cấm tham gia bóng đá 12 tháng. FAM hiện đang kháng cáo.

Trước tình hình đó, ông Muniandy đã chính thức gửi đơn tố cáo lên Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil, xác nhận cơ quan này đã tiếp nhận đơn và cam kết sẽ phản hồi trước ngày 28/11. Ông nói rõ: mình đã gửi hồ sơ tới Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan sau khi cảnh sát Malaysia tuyên bố không điều tra. “Đây là hành động bắt buộc”, ông nói.

Trong bối cảnh dư luận và người hâm mộ đặt câu hỏi sốc về uy tín và minh bạch của FAM cũng như các cơ quan cấp quốc tịch Malaysia, ông Muniandy nhấn mạnh rằng Malaysia đang ở “thời điểm cần chứng minh mình tôn trọng luật pháp”. Ông kêu gọi Tổng Thanh tra Cảnh sát hành động với tinh thần trách nhiệm và trung thành với đất nước, để cuộc điều tra không trở thành hình thức và để người dân đặt niềm tin.

Như vậy, hành trình của ông Satees Muniandy từ một cá nhân tố giác đến “người đi tìm công lý” trong vụ nhập tịch hàng loạt cầu thủ của bóng đá Malaysia vẫn đang tiếp diễn — với hy vọng các cơ quan quốc tế sẽ làm rõ và những người đứng sau sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Tham khảo thêm

'LĐBĐ Malaysia chấp nhận án phạt từ FIFA, AFC'

"LĐBĐ Malaysia chấp nhận án phạt từ FIFA, AFC"

Báo Argentina tung bằng chứng, chỉ rõ gốc gác của sao nhập tịch Malaysia

Báo Argentina tung bằng chứng, chỉ rõ gốc gác của sao nhập tịch Malaysia

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối 30/10: AFC thẳng tay loại ĐT Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027?

AFC thẳng tay loại ĐT Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027? HLV Ishii có bến đỗ mới; Phát biểu của Messi khiến Ronaldo bị chế nhạo; Scholes hé lộ lý do chia tay TNT Sports; Roy Keane rạng rỡ trong ngày cưới của con trai.

Sau CLB Quảng Nam giải thể, các cầu thủ đi về đâu?

Thể thao
Sau CLB Quảng Nam giải thể, các cầu thủ đi về đâu?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay ngoại binh Ukraine có giá 800.000 euro?

Thể thao
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay ngoại binh Ukraine có giá 800.000 euro?

Tin nóng 30/10: Chốt giờ FIFA phán quyết bóng đá Malaysia

Thể thao
Tin nóng 30/10: Chốt giờ FIFA phán quyết bóng đá Malaysia

Hồ Văn Cường tăng giá hơn 4,5 tỷ đồng

Thể thao
Hồ Văn Cường tăng giá hơn 4,5 tỷ đồng

Đọc thêm

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam
Pháp luật

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam

Pháp luật

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên tiếng về lùm xùm quanh việc Hương Giang thi Miss Universe 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên tiếng về lùm xùm quanh việc Hương Giang thi Miss Universe 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói lý do cô từ chối trả lời câu hỏi về việc chia sẻ kinh nghiệm cho Hương Giang trước khi tham gia đấu trường Miss Universe 2025.

CĐV 'đội mưa' cháy hết mình với đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

CĐV "đội mưa" cháy hết mình với đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Chiều 31/10, ở Hà Tĩnh thời tiết mưa rét, tuy nhiên người hâm mộ đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn mang theo cờ, kèn, băng rôn... sẵn sàng "tiếp lửa" cho đội nhà.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC

Thế giới

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt.

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?
Bạn đọc

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Bạn đọc

Liên quan đến dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cho biết, trách nhiệm để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, hiện nay chưa hoàn thành có nguy cơ gây lãng phí ngân sách Nhà nước ở một số nội dung thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án.

Tin tối (31/10): Malaysia 'tố' FIFA làm giả... bằng chứng
Thể thao

Tin tối (31/10): Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng

Thể thao

Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng; Mẹ Ronaldo dự khán trận đấu của cháu nội; Vinicius không bị HLV Alonso phạt; Cựu sao Chelsea điều hành CLB padel; Barcelona nhắm mua sao trẻ AC Milan.

Phi công nổi tiếng Ukraine tuyên bố sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy vũ khí này
Thế giới

Phi công nổi tiếng Ukraine tuyên bố sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy vũ khí này

Thế giới

Một phi công kỳ cựu của Ukraine cho biết anh chỉ sẵn sàng “bán linh hồn” của mình để sở hữu một loại máy bay duy nhất: chiếc Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn
Chuyển động Sài Gòn

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn

Chuyển động Sài Gòn

Khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ kho phế liệu rộng khoảng 100m2 nằm trong khu dân cư đông đúc ở phường Bình Hưng Hòa tối 31/10, khiến nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn
Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn

Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang xem xét để đưa ra mức xử phạt đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm.

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
Tin tức

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
9

Tin tức

Trong lúc lội nước lũ đến chợ kiểm tra hàng hóa, 2 người dân ở TP. Huế bị điện giật. Hậu quả, 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ xua tan hoàn toàn vận rủi, tạm biệt nỗi lo thiếu tiền, hướng đến cuộc sống ngày càng thịnh vượng và ổn định.

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tư Mã Ý là một mưu sĩ dù phục vụ dưới trướng của Tào Tháo nhưng ông lại mang trong mình tham vọng to lớn.

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch uỷ ban nhân dân, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên
Media

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên

Media

Nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ra đời, khẳng định hướng đi đúng đắn trong hành trình giảm nghèo đa chiều.

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết
Nhà đất

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết

Nhà đất

FLC bất ngờ đổi địa điểm họp cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, chuyển từ FLC Landmark Tower (Nam Từ Liêm) sang tòa The West - công trình từng mang tên Bamboo Airways Tower, biểu tượng một thời của tập đoàn này.

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh.

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'
Thế giới

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Thế giới

Ủy ban châu Âu (EC ngày 30/10 tuyên bố không loại trừ khả năng khởi kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia – ba quốc gia vẫn giữ nguyên lệnh cấm đơn phương đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine, bất chấp hiệp định thương mại mới giữa EU và Kiev vừa chính thức có hiệu lực.

Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp
Tin tức

Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 202-KL/TW, ngày 31/10/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?
Nhà nông

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Nhà nông

Trong cuốn Cẩm nang giới thiệu thị trường Campuchia, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết, Việt Nam vẫn thị trường xuất khẩu lớn hai của Campuchia tính từ đầu năm 2025, với lượng hàng hóa trị giá gần 3 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam mua tới 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia.

Nóng: Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới, cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực xây dựng sẽ bị phạt thế nào?
Kinh tế

Nóng: Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới, cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực xây dựng sẽ bị phạt thế nào?

Kinh tế

Bộ Xây dựng đề xuất quy định thống nhất về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng là 2 năm.

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà
Thể thao

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Pleiku tại vòng 9 V.League 2025/2026, tiền đạo Brenner toả sáng với cú đúp nhưng Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà 2-2.

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành
Nhà nông

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành

Nhà nông

Tại phường Nam Định, ngày 31/10, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình trước đây) tổ chức Hội nghị bàn giao các Trạm Y tế thuộc 9 Trung tâm Y tế khu vực (trên địa bàn tỉnh Nam Định trước sáp nhập) về UBND cấp xã quản lý, theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/10/2025 và Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục
Nhà nông

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Nhà nông

Anh Bùi Văn Dương, thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) nuôi chim bồ câu Titan xuất xứ từ Thái Lan. Anh kiên trì theo đuổi và nuôi chim bồ câu thành công, mang lại hiệu quả với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường lan tỏa thông điệp sống xanh tới hơn 5.500 học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội
Xã hội

School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường lan tỏa thông điệp sống xanh tới hơn 5.500 học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội

Xã hội

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) triển khai chương trình School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường tại bốn điểm trường trên địa bàn TP. Hà Nội, mang thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa và lối sống xanh tới hơn 5.500 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hướng tới hình thành thế hệ công dân trẻ có ý thức và trách nhiệm với tương lai bền vững.

Những con đường mở ra từ lòng dân: Minh chứng của tinh thần 'dân tin - Đảng mạnh' (Bài cuối)
Nhà nông

Những con đường mở ra từ lòng dân: Minh chứng của tinh thần "dân tin - Đảng mạnh" (Bài cuối)

Nhà nông

Từ “tấc đất tấc vàng”, người dân Hưng Yên đã viết nên câu chuyện “tấc đất nghĩa tình”. Hàng vạn hộ dân tự nguyện hiến hàng trăm héc ta đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Không chỉ là hành động đẹp, phong trào ấy còn thể hiện niềm tin, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm công dân trong thời kỳ đổi mới.

Xã miền núi Đà Nẵng bị cô lập, trụ sở UBND nứt gãy, có thể sập bất cứ lúc nào
Tin tức

Xã miền núi Đà Nẵng bị cô lập, trụ sở UBND nứt gãy, có thể sập bất cứ lúc nào

Tin tức

Mưa lớn kéo dài khiến xã Hùng Sơn bị cô lập hoàn toàn, trụ sở UBND xã xuất hiện nhiều vết nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng
Xã hội

Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Xã hội

Dòng sông Ngô Đồng (Ninh Bình) vào mùa thu mang một vẻ đẹp yên bình và thơ mộng đến lạ thường. Con sông uốn lượn mềm mại qua những dãy núi đá vôi sừng sững của vùng Tam Cốc – Bích Động, như một dải lụa xanh thẳm ôm trọn cánh đồng lúa. Tiết trời thu mát mẻ, bầu không khí trong lành và phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa súng đang nở rộ khắp mặt sông.

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Văn hóa - Giải trí

Cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung có sự nghiệp vàng son, nhưng đời sống riêng gặp không ít thăng trầm, trắc trở.

Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?
Xã hội

Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?

Xã hội

Tăng lương là việc cần làm ngay nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, cán bộ, công chức và các chuyên gia đều vui mừng ủng hộ.

Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng
Pháp luật

Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng

Pháp luật

Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một giáo viên vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội.

Tin đọc nhiều

1

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

2

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

3

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

4

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

5

Vì sao quốc gia châu Phi này mua gạo Việt Nam số lượng lớn dù gieo cấy nhiều giống lúa ngắn ngày, có giống lúa lài thơm?

Vì sao quốc gia châu Phi này mua gạo Việt Nam số lượng lớn dù gieo cấy nhiều giống lúa ngắn ngày, có giống lúa lài thơm?