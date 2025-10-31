Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Ông Satees Muniandy – thư ký của đảng United Rights of Indigenous Malaysians Alliance (URIMAI) – đã chính thức đứng ra tố cáo sai phạm nghiêm trọng trong công tác nhập tịch cầu thủ tại Football Association of Malaysia (FAM - LĐBĐ Malaysia), đồng thời kêu gọi sự can thiệp từ các cơ quan quốc tế sau khi cơ quan chức năng Malaysia từ chối xử lý vụ việc.

Thư ký Urimai, Satees Muniandy cho biết ông đã yêu cầu chính quyền Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan điều tra cáo buộc làm giả tài liệu sau khi cảnh sát Malaysia bác bỏ đơn khiếu nại của ông. Ảnh chụp màn hình.

Theo phản ánh từ ông Muniandy, trong thời gian gần đây FAM đã tiến hành nhập tịch tới 7 cầu thủ một cách trái phép, sử dụng các giấy tờ và quy trình nghi vấn nhằm đưa người ngoại quốc trở thành cầu thủ mang quốc tịch Malaysia và có mặt thi đấu cho đội tuyển. Danh sách cầu thủ bị xử lý gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo (được xác định gốc Brazil), Jon Irazábal và Hector Hevel. Vào ngày 26 tháng 9, FIFA đã đưa ra án phạt đối với FAM về vụ việc này.

Ông Muniandy cho biết một bản sao email của ông gửi đến chính phủ Brazil nhằm kêu gọi mở cuộc điều tra đối với trường hợp João Vitor Brandão Figueiredo — cầu thủ từng thi đấu trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Vòng loại Asian Cup 2027 — đã được xác nhận. Bộ Ngoại giao Brazil xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại và hệ thống thanh tra quốc gia Brazil, Fala.BR, ghi nhận đơn khiếu nại được đăng ký chính thức vào ngày 29/10, đồng nghĩa cảnh sát Brazil đã bắt đầu quá trình điều tra.

Không chỉ dừng lại ở Brazil, ông Muniandy còn gửi hồ sơ tới các cơ quan có thẩm quyền tại Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan — những quốc gia có liên quan đến quốc tịch hoặc nguồn gốc cầu thủ trong vụ nhập tịch. Phía Hà Lan cũng đã xác nhận tiếp nhận đơn khiếu nại. Lý do khiến ông phải “vươn ra quốc tế” là bởi khi ông gửi đơn kiện tại Malaysia — tố cáo Ủy ban Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) và FAM — thì phía cảnh sát Malaysia bác bỏ với lý do “không có yếu tố cấu thành tội phạm”. Ông Muniandy bày tỏ rõ: ông thất vọng với cách cơ quan điều tra Malaysia xử lý và cho rằng cần có sự minh bạch, không thể để nhà chức trách lơ là.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Muniandy nhấn mạnh: “Tôi không có mục đích nào khác ngoài việc đảm bảo những người tham gia vào hành vi gian lận nhập quốc tịch phải chịu trách nhiệm. Rõ ràng có những cá nhân trong FAM và NRD đã thông đồng cấp quốc tịch Malaysia cho 7 cầu thủ này thông qua các thủ đoạn phi đạo đức. Đây là hành vi nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước. Nếu người dân bình thường làm điều tương tự, họ chắc chắn sẽ bị truy tố”. Ông kêu gọi giới truyền thông Malaysia vào cuộc để phỏng vấn các nhân vật liên quan, và đặt yêu cầu lên Royal Malaysia Police (Cảnh sát Hoàng gia Malaysia) rằng phải mở cuộc điều tra toàn diện, minh bạch và không thiên vị, kể cả khi vụ việc liên quan tới một bộ trưởng.

FIFA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng với FAM vào hôm nay. Ảnh: FAM.

Tình hình càng thêm phức tạp bởi kết quả từ FIFA: trong quá trình xem xét, FIFA phát hiện có dấu hiệu giả mạo giấy khai sinh, chứng minh nguồn gốc ông bà sinh ra tại Malaysia đối với các cầu thủ, trong khi thực tế họ sinh tại Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan. Vì vậy FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, các cầu thủ bị phạt 2.000 franc mỗi người và bị cấm tham gia bóng đá 12 tháng. FAM hiện đang kháng cáo.

Trước tình hình đó, ông Muniandy đã chính thức gửi đơn tố cáo lên Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil, xác nhận cơ quan này đã tiếp nhận đơn và cam kết sẽ phản hồi trước ngày 28/11. Ông nói rõ: mình đã gửi hồ sơ tới Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan sau khi cảnh sát Malaysia tuyên bố không điều tra. “Đây là hành động bắt buộc”, ông nói.

Trong bối cảnh dư luận và người hâm mộ đặt câu hỏi sốc về uy tín và minh bạch của FAM cũng như các cơ quan cấp quốc tịch Malaysia, ông Muniandy nhấn mạnh rằng Malaysia đang ở “thời điểm cần chứng minh mình tôn trọng luật pháp”. Ông kêu gọi Tổng Thanh tra Cảnh sát hành động với tinh thần trách nhiệm và trung thành với đất nước, để cuộc điều tra không trở thành hình thức và để người dân đặt niềm tin.

Như vậy, hành trình của ông Satees Muniandy từ một cá nhân tố giác đến “người đi tìm công lý” trong vụ nhập tịch hàng loạt cầu thủ của bóng đá Malaysia vẫn đang tiếp diễn — với hy vọng các cơ quan quốc tế sẽ làm rõ và những người đứng sau sẽ bị xử lý theo pháp luật.