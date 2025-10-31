Tin nóng 31/10: 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch “lậu” điều trần trước FIFA

7 cầu thủ Malaysia nhập tịch “lậu” điều trần trước FIFA

Tính đến chiều 31/10 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ FIFA liên quan đến vụ việc giả mạo hồ sơ gốc gác của 7 cầu thủ nhập tịch.

Theo nguồn tin từ trang Piang Shankly (Malaysia), cuộc họp trực tuyến diễn ra lúc 22h ngày 30/10 chỉ được xem là bước đầu trong quá trình làm việc giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Ủy ban Kháng cáo của FIFA. Đây chủ yếu là phiên giải trình, trong đó đại diện FAM có cơ hội trình bày quan điểm, cung cấp tài liệu và trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ không hợp lệ.

ĐT Malaysia đứng trước nguy cơ bị xử thua ở trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 vừa qua. Ảnh: VFF.

Song song với đó, trang truyền thông uy tín GSIO cho biết FIFA vẫn chưa dừng lại ở giai đoạn này. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đang chuẩn bị tổ chức thêm một phiên điều trần độc lập dành riêng cho nhóm 7 cầu thủ bị nêu tên, nhằm thu thập lời khai và đối chiếu thông tin từ chính những người trong cuộc. Việc mở thêm phiên điều trần cho thấy FIFA muốn tiếp cận vụ việc ở nhiều chiều, đảm bảo tính minh bạch trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Barcelona họp khẩn giữa bão chấn thương

Theo cập nhật mới nhất từ Mundo Deportivo, Barcelona đã tổ chức một cuộc họp nội bộ để tìm ra nguyên nhân dẫn đến chuỗi chấn thương đáng lo ngại của đội bóng, và câu trả lời được tất cả đồng thuận là lịch thi đấu quá tải.

Thực tế, lịch thi đấu mùa này của Barcelona không khác nhiều so với mùa trước, nhưng thể lực cầu thủ của họ đã bị bào mòn sau chiến dịch 2024/25 đầy khắc nghiệt. Ngay cả khi ban huấn luyện Barcelona ý thức được tầm quan trọng của việc xoay tua đội hình, điều đó vẫn chưa đủ để cải thiện tình hình.

Số lượng trận đấu dày đặc, khối lượng vận động khác nhau giữa CLB và đội tuyển quốc gia, cùng việc khó kiểm soát tải lượng thi đấu là những nguyên nhân chính. HLV Hansi Flick và các cộng sự đang rơi vào “vòng luẩn quẩn”, họ cần xoay tua để tránh chấn thương, nhưng lại buộc phải sử dụng liên tục những trụ cột vì đội hình sứt mẻ không cho phép họ làm khác.

ĐT nữ Việt Nam tập luyện tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33

Sau 11 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển nữ quốc gia đang dần hoàn thiện khâu chuẩn bị cho chuyến tập huấn Nhật Bản hướng tới SEA Games 33.

ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Tuần thứ hai của đợt tập trung diễn ra trong điều kiện nhiệt độ trung bình từ 21-25 độ C, thuận lợi cho việc rèn thể lực và kỹ chiến thuật. Những ngày cuối tuần, dù trời có mưa nhẹ, HLV Mai Đức Chung vẫn duy trì lịch tập để các cầu thủ làm quen với nhiều điều kiện thi đấu khác nhau.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã chia sẻ: “Sau hơn hai tuần, thể lực toàn đội được cải thiện rõ rệt. So với ngày đầu tập trung, các cầu thủ nhanh nhẹn, bền bỉ hơn và đáp ứng tốt yêu cầu của ban huấn luyện. Hai trận giao hữu với CLB nữ TP.HCM sắp tới sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và giúp ban huấn luyện thử nghiệm đội hình”.

Kevin De Bruyne nguy cơ lỡ World Cup 2026

Cả Napoli và ĐT Bỉ vừa chịu tổn thất lực lượng rất lớn liên quan đến Kevin De Bruyne. Cụ thể, trong trận Napoli thắng Inter Milan 3-1 tại vòng 8 Serie A vào ngày 25/10 vừa qua, cựu tiền vệ Man City đã dính chấn thương nặng ở cơ nhị đầu đùi phải sau khi thực hiện thành công quả phạt đền.

Do chấn thương, De Bruyne đã phải trải qua phẫu thuật. Theo dự kiến ban đầu, tuyển thủ Bỉ sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng và chỉ có thể tái xuất vào tháng 2/2026.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ SunSport, tình trạng của De Bruyne có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Do đó, không loại trừ khả năng ngôi sao 34 tuổi sẽ nghỉ thi đấu khoảng 8 tháng và vắng mặt tại World Cup 2026, nếu ĐT Bỉ giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm tới.

Lamine Yamal nghêu ngao hát karaoke

Mới đây, Lamine Yamal đã ghi lại khoảnh khắc ấm áp khi anh song ca cùng em trai Keyne. Trong clip, ngôi sao sinh năm 2007 hát ca khúc nổi tiếng “Waka Waka”, bài hát do Shakira thể hiện cho World Cup 2010.

Shakira chẳng còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới. Cô không chỉ có nhiều sáng tác nổi tiếng mà còn được chú ý khi có thời gian mặn nồng bên cựu danh thủ Pique. Thật tiếc khi đến năm 2022, đôi bên ly hôn.

Khi Yamal cất giọng “Tsamina mina mina”, anh nhường micro cho Keyne tiếp nối phần “Eh Eh”. Đoạn clip thể hiện sự gắn kết đáng yêu giữa 2 anh em, giúp Yamal tìm thấy sự an ủi từ gia đình sau thất bại đau đớn trước Real Madrid với tỷ số 1-2 gần đây.