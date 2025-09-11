Lỗ hổng lớn trong quản lý phân bón: Chưa có quy định về chất tạo màu, thiếu vắng đề án phát triển phân bón tầm quốc gia

Xem xét bỏ chứng nhận hợp quy đối với phân bón

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, Luật Trồng trọt được Quốc hội thông qua năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, thay thế Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11.

Sau 5 năm thực thi, Luật Trồng trọt đã có những mặt đạt được trong quản lý phân bón như quy định phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện, yêu cầu công nhận lưu hành, kiểm soát chất lượng dựa trên QCVN (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) và khảo nghiệm, đồng thời quy định rõ thời hạn, gia hạn công nhận phân bón.

Tuy nhiên, Luật Trồng trọt đang bộc lộ những vướng mắc, bất cập, đặc biệt là trong việc xử lý các vấn đề thực tiễn như phân bón giả, phân bón kém chất lượng.

"Theo quy định, quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có thời hạn 5 năm. Sau thời hạn trên, doanh nghiệp phải xin cấp lại, gia hạn, vừa rườm rà vừa tốn kém thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, phân bón kém chất lượng, phân bón giả vẫn tràn lan mặc dù hàng chục nghìn loại phân bón đã được cấp phép lưu hành. Đáng nói, tất cả những chi phí để được cấp quyết định công nhận, cấp lại đều được tính vào giá thành sản phẩm phân bón, cuối cùng người nông dân phải gánh chịu toàn bộ chi phí không cần thiết này", ông Ngọc nói.

Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam kiến nghị bỏ khảo nghiệm đối với các loại phân bón đã được quy định tiêu chuẩn trong QCVN. Ảnh: M.H

Cũng theo ông Ngọc, chỉ nên quy định khi doanh nghiệp có đủ điều kiện về sản xuất, buôn bán phân bón thì doanh nghiệp được phép sản xuất, buôn bán những loại phân bón có trong QCVN đã được ban hành. Trên cơ sở có QCVN, xem xét bỏ đăng ký công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với các loại phân bón chứa các chất đa, trung, vi lượng.



"Chúng ta đã có QCVN, đây là hàng rào kỹ thuật quy định mức dinh dưỡng tối thiểu và mức tối đa các chất độc hại có trong phân bón. Hiện nay, rất nhiều phân bón phù hợp với QCVN nhưng vẫn phải khảo nghiệm, thủ tục thực hiện khảo nghiệm thì quá dài, phức tạp gây tốn kém kinh phí và làm chậm quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Tôi cho rằng chỉ nên giữ khảo nghiệm với phân bón có yếu tố mới, những loại phân bón đặc biệt. Trên thế giới, cơ bản các quốc gia cũng không áp dụng quy định khảo nghiệm đối với phân bón", ông Nguyễn Trí Ngọc phân tích.



Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cũng chỉ rõ, hiện nay, Luật Trồng trọt chưa có quy định về sử dụng chất tạo màu. Một số loại phân bón được nhuộm bằng chất màu không rõ nguồn gốc để tạo ra các màu sắc khác nhau (0,4-1,0 kg/tấn phân bón). Việc sử dụng các chất tạo màu chưa biết rõ tính chất (vô cơ hay hữu cơ) có thể gây ra những nguy hại đến sức khỏe của đất và đặc biệt là chất lượng nông sản.

"Do đó, cần cấp thiết đánh giá, bổ sung các quy định về việc sử dụng chất nhuộm màu trong phân bón", ông Ngọc khẳng định.

GS Nguyễn Văn Bộ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: M.H

Đồng quan điểm về vấn đề này, TS Trương Hợp Tác, chuyên gia lĩnh vực phân bón cho biết, với lượng trung bình 1-4kg chất tạo màu/tấn, nếu tính toàn bộ sản lượng phân bón hiện nay của cả nước thì lượng chất tạo màu vô cùng lớn.



"Bên cạnh đó, một "lỗ hổng" lớn hiện nay là chúng ta chưa có đề án phát triển sản xuất phân bón quy mô quốc gia. Giai đoạn 2010-2020 đã có 1 đề án phát triển phân bón, nhưng từ năm 2020 đến nay không có bất cứ đề án nào, dẫn đến phân bón phát triển thiếu định hướng, trong khi thị trường phân bón thay đổi rất nhanh, với nhiều tiến bộ kĩ thuật mới được đưa vào sản xuất", ông Tác nói.

"Hiện nay chất nhuộm màu phân bón thường có 2 nguồn: Vô cơ và hữu cơ, nhưng nếu nhuộm chất vô cơ mà cứ vứt xuống ruộng thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đất, tới nguồn nước, chưa kể còn gây tốn kém cho sản xuất, do đó việc bổ sung quy định này vào luật là rất cần thiết", TS Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhấn mạnh thêm.

Luật Trồng trọt năm 2018 chưa có quy định về việc sử dụng chất tạo màu trong các loại phân bón. Ảnh: M.H

Quy định về phân bón còn quá nhiều "sạn"

Là người từng gắn bó gần như cả cuộc đời công tác với lĩnh vực phân bón và đã tham ra đóng góp, soạn thảo nhiều văn bản liên quan đến phân bón như TCVN, thông tư, nghị định, quy chuẩn kỹ thuật, luật…, ông Hoàng Văn Tại, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển bày tỏ sự thất vọng và nêu ra rất nhiều câu hỏi về 2 văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý phân bón là Luật Trồng trọt (chương nói về phân bón) và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón.

Về khảo nghiệm phân bón trước khi được công nhận lưu hành ở Việt Nam, ông Tại chỉ ra rằng ngay trong phần định nghĩa phân bón, luật đã đánh đồng với chất cải tạo đất, "tiếp tay" cho các doanh nghiệp nhỏ lẻ sản xuất phân bón kiểu thủ công, nói cách khác là công nghệ cuốc xẻng. Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp sản xuất ra các loại phân bón có thành phần, công dụng như nhau, nhưng sản xuất ở cơ sở khác nhau và theo quy định, phải đăng kí tên khác nhau. Thế thì sẽ ra bao nhiêu loại phân bón?

Ông Hoàng Văn Tại, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: M.H

"Tôi tính thử, nếu lấy 14 chất dinh dưỡng (đa, trung, vi lượng) tổ hợp với nhau ta sẽ có khoảng 16.421 loại phân bón, đấy là chưa tính chỉ thay đổi phần trăm một chất dinh dưỡng trong đó sẽ lại có một sản phẩm mới. Vậy nếu lấy 14 chất dinh dưỡng này tổ hợp với hàng chục loại vi sinh vật, hàng chục chế phẩm sinh học, chất cải tạo đất, 17 nguyên tố đất hiếm rồi thêm mục đích sử dụng (bón lá, bón rễ), thêm các loại cây: lúa, ngô, khoai, sắn… thì sẽ được hàng triệu sản phẩm phân bón mang tên khác nhau.

Nếu các doanh nghiệp căn cứ vào QCVN tiếp tục đăng ký tên theo hướng này sẽ có hàng triệu triệu sản phẩm phân bón nữa, vậy cơ quan quản lý sẽ xử chí thế nào?", ông Hoàng Văn Tại băn khoăn.

Vị này tiếp tục nêu câu hỏi: Tại sao Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam chỉ có thời hạn là 5 năm và phải đăng ký lại? Có phải sau 5 năm phân bón này không còn phù hợp? Mà đã không còn phù hợp thì đăng ký lại làm gì? Trong khi thực tế cho những loại phân đạm, lân đã và đang lưu hành hàng chục năm nay, cứ 5 năm các công ty lại phải qua cơ quan quản lý làm thủ tục cấp lại lưu hành, như vậy có cần thiết không?...



Nông dân Tây Ninh sử dụng nhiều phân bón cho cánh đồng mía song không thể biết được đâu là phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Ảnh: BTN

GS Nguyễn Văn Bộ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Chúng ta đã có các quy định rất rõ và sâu về chuyên ngành. Quy định càng hẹp sẽ càng dễ quản lý và dễ dàng sửa đổi khi hoàn cảnh thực tế có biến động. Trong khi thực tế 5 năm qua cho thấy, Luật Trồng trọt đang ràng buộc doanh nghiệp lĩnh vực phân bón, khiến họ bị mất đi nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt phân bón phải cập nhật rất nhanh.

"Tôi tính trung bình mỗi ngày, cơ quan quản lý phải công nhận 17 loại phân bón khác nhau, nếu làm chậm thì tăng chi phí cho doanh nghiệp, đánh mất cơ hội phát triển và nông dân cũng chậm được tiếp cận sản phẩm mới. Những việc gây tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc nhưng không đem lại lợi ích cho người tiêu dùng cũng như cho sản xuất thì chúng ta kiến nghị bỏ.

Đặc biệt là tăng cường công tác hậu kiểm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, xử phạt nghiêm minh các đơn vị vi phạm chất lượng hoặc không đạt mức chất lượng công bố...", ông Bộ nói.