Thứ năm, ngày 11/09/2025 13:12 GMT+7

Lỗ hổng lớn trong quản lý phân bón: Chưa có quy định về chất tạo màu, thiếu vắng đề án phát triển phân bón tầm quốc gia

Minh Huệ Thứ năm, ngày 11/09/2025 13:12 GMT+7
Tại Hội thảo "Một số bất cập của Luật Trồng trọt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phân bón", các đại biểu chỉ rõ, sau 5 năm, Luật này đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong quản lý phân bón. Tuy nhiên, đến nay Luật đã bộc lộ nhiều lỗ hổng, đặc biệt là những bất cập trong chứng nhận hợp quy hay thiếu vắng quy định về chất tạo màu, đề án phát triển phân bón tầm quốc gia...
Xem xét bỏ chứng nhận hợp quy đối với phân bón

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, Luật Trồng trọt được Quốc hội thông qua năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, thay thế Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11.

Sau 5 năm thực thi, Luật Trồng trọt đã có những mặt đạt được trong quản lý phân bón như quy định phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện, yêu cầu công nhận lưu hành, kiểm soát chất lượng dựa trên QCVN (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) và khảo nghiệm, đồng thời quy định rõ thời hạn, gia hạn công nhận phân bón.

Tuy nhiên, Luật Trồng trọt đang bộc lộ những vướng mắc, bất cập, đặc biệt là trong việc xử lý các vấn đề thực tiễn như phân bón giả, phân bón kém chất lượng.

"Theo quy định, quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có thời hạn 5 năm. Sau thời hạn trên, doanh nghiệp phải xin cấp lại, gia hạn, vừa rườm rà vừa tốn kém thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, phân bón kém chất lượng, phân bón giả vẫn tràn lan mặc dù hàng chục nghìn loại phân bón đã được cấp phép lưu hành. Đáng nói, tất cả những chi phí để được cấp quyết định công nhận, cấp lại đều được tính vào giá thành sản phẩm phân bón, cuối cùng người nông dân phải gánh chịu toàn bộ chi phí không cần thiết này", ông Ngọc nói.

Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam kiến nghị bỏ khảo nghiệm đối với các loại phân bón đã được quy định tiêu chuẩn trong QCVN. Ảnh: M.H

Cũng theo ông Ngọc, chỉ nên quy định khi doanh nghiệp có đủ điều kiện về sản xuất, buôn bán phân bón thì doanh nghiệp được phép sản xuất, buôn bán những loại phân bón có trong QCVN đã được ban hành. Trên cơ sở có QCVN, xem xét bỏ đăng ký công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với các loại phân bón chứa các chất đa, trung, vi lượng.

"Chúng ta đã có QCVN, đây là hàng rào kỹ thuật quy định mức dinh dưỡng tối thiểu và mức tối đa các chất độc hại có trong phân bón. Hiện nay, rất nhiều phân bón phù hợp với QCVN nhưng vẫn phải khảo nghiệm, thủ tục thực hiện khảo nghiệm thì quá dài, phức tạp gây tốn kém kinh phí và làm chậm quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Tôi cho rằng chỉ nên giữ khảo nghiệm với phân bón có yếu tố mới, những loại phân bón đặc biệt. Trên thế giới, cơ bản các quốc gia cũng không áp dụng quy định khảo nghiệm đối với phân bón", ông Nguyễn Trí Ngọc phân tích.

Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cũng chỉ rõ, hiện nay, Luật Trồng trọt chưa có quy định về sử dụng chất tạo màu. Một số loại phân bón được nhuộm bằng chất màu không rõ nguồn gốc để tạo ra các màu sắc khác nhau (0,4-1,0 kg/tấn phân bón). Việc sử dụng các chất tạo màu chưa biết rõ tính chất (vô cơ hay hữu cơ) có thể gây ra những nguy hại đến sức khỏe của đất và đặc biệt là chất lượng nông sản.

"Do đó, cần cấp thiết đánh giá, bổ sung các quy định về việc sử dụng chất nhuộm màu trong phân bón", ông Ngọc khẳng định.

GS Nguyễn Văn Bộ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: M.H

Đồng quan điểm về vấn đề này, TS Trương Hợp Tác, chuyên gia lĩnh vực phân bón cho biết, với lượng trung bình 1-4kg chất tạo màu/tấn, nếu tính toàn bộ sản lượng phân bón hiện nay của cả nước thì lượng chất tạo màu vô cùng lớn.

"Bên cạnh đó, một "lỗ hổng" lớn hiện nay là chúng ta chưa có đề án phát triển sản xuất phân bón quy mô quốc gia. Giai đoạn 2010-2020 đã có 1 đề án phát triển phân bón, nhưng từ năm 2020 đến nay không có bất cứ đề án nào, dẫn đến phân bón phát triển thiếu định hướng, trong khi thị trường phân bón thay đổi rất nhanh, với nhiều tiến bộ kĩ thuật mới được đưa vào sản xuất", ông Tác nói.

"Hiện nay chất nhuộm màu phân bón thường có 2 nguồn: Vô cơ và hữu cơ, nhưng nếu nhuộm chất vô cơ mà cứ vứt xuống ruộng thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đất, tới nguồn nước, chưa kể còn gây tốn kém cho sản xuất, do đó việc bổ sung quy định này vào luật là rất cần thiết", TS Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhấn mạnh thêm.

Luật Trồng trọt năm 2018 chưa có quy định về việc sử dụng chất tạo màu trong các loại phân bón. Ảnh: M.H

Quy định về phân bón còn quá nhiều "sạn"

Là người từng gắn bó gần như cả cuộc đời công tác với lĩnh vực phân bón và đã tham ra đóng góp, soạn thảo nhiều văn bản liên quan đến phân bón như TCVN, thông tư, nghị định, quy chuẩn kỹ thuật, luật…, ông Hoàng Văn Tại, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển bày tỏ sự thất vọng và nêu ra rất nhiều câu hỏi về 2 văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý phân bón là Luật Trồng trọt (chương nói về phân bón) và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón.

Về khảo nghiệm phân bón trước khi được công nhận lưu hành ở Việt Nam, ông Tại chỉ ra rằng ngay trong phần định nghĩa phân bón, luật đã đánh đồng với chất cải tạo đất, "tiếp tay" cho các doanh nghiệp nhỏ lẻ sản xuất phân bón kiểu thủ công, nói cách khác là công nghệ cuốc xẻng. Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp sản xuất ra các loại phân bón có thành phần, công dụng như nhau, nhưng sản xuất ở cơ sở khác nhau và theo quy định, phải đăng kí tên khác nhau. Thế thì sẽ ra bao nhiêu loại phân bón?

Ông Hoàng Văn Tại, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: M.H

"Tôi tính thử, nếu lấy 14 chất dinh dưỡng (đa, trung, vi lượng) tổ hợp với nhau ta sẽ có khoảng 16.421 loại phân bón, đấy là chưa tính chỉ thay đổi phần trăm một chất dinh dưỡng trong đó sẽ lại có một sản phẩm mới. Vậy nếu lấy 14 chất dinh dưỡng này tổ hợp với hàng chục loại vi sinh vật, hàng chục chế phẩm sinh học, chất cải tạo đất, 17 nguyên tố đất hiếm rồi thêm mục đích sử dụng (bón lá, bón rễ), thêm các loại cây: lúa, ngô, khoai, sắn… thì sẽ được hàng triệu sản phẩm phân bón mang tên khác nhau.

Nếu các doanh nghiệp căn cứ vào QCVN tiếp tục đăng ký tên theo hướng này sẽ có hàng triệu triệu sản phẩm phân bón nữa, vậy cơ quan quản lý sẽ xử chí thế nào?", ông Hoàng Văn Tại băn khoăn.

Vị này tiếp tục nêu câu hỏi: Tại sao Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam chỉ có thời hạn là 5 năm và phải đăng ký lại? Có phải sau 5 năm phân bón này không còn phù hợp? Mà đã không còn phù hợp thì đăng ký lại làm gì? Trong khi thực tế cho những loại phân đạm, lân đã và đang lưu hành hàng chục năm nay, cứ 5 năm các công ty lại phải qua cơ quan quản lý làm thủ tục cấp lại lưu hành, như vậy có cần thiết không?...

Nông dân Tây Ninh sử dụng nhiều phân bón cho cánh đồng mía song không thể biết được đâu là phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Ảnh: BTN 

GS Nguyễn Văn Bộ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Chúng ta đã có các quy định rất rõ và sâu về chuyên ngành. Quy định càng hẹp sẽ càng dễ quản lý và dễ dàng sửa đổi khi hoàn cảnh thực tế có biến động. Trong khi thực tế 5 năm qua cho thấy, Luật Trồng trọt đang ràng buộc doanh nghiệp lĩnh vực phân bón, khiến họ bị mất đi nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt phân bón phải cập nhật rất nhanh.

"Tôi tính trung bình mỗi ngày, cơ quan quản lý phải công nhận 17 loại phân bón khác nhau, nếu làm chậm thì tăng chi phí cho doanh nghiệp, đánh mất cơ hội phát triển và nông dân cũng chậm được tiếp cận sản phẩm mới. Những việc gây tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc nhưng không đem lại lợi ích cho người tiêu dùng cũng như cho sản xuất thì chúng ta kiến nghị bỏ.

Đặc biệt là tăng cường công tác hậu kiểm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, xử phạt nghiêm minh các đơn vị vi phạm chất lượng hoặc không đạt mức chất lượng công bố...", ông Bộ nói.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Đó là quan điểm của Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát tại cuộc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì nhằm nghe ý kiến các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035.

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Nhà nông
Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

Nhà nông
Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

Lạ kỳ, một vườn sầu riêng chín cây, 100 cây sai trĩu quả ở Gia Lai, chín thơm lừng cả khu đồi

Nhà nông
Lạ kỳ, một vườn sầu riêng chín cây, 100 cây sai trĩu quả ở Gia Lai, chín thơm lừng cả khu đồi

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nhà nông
Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Đọc thêm

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon
Gia đình

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon

Gia đình

Loại rau giàu chất xơ này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?
Đông Tây - Kim Cổ

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?

Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình từ người có võ bình thường đến kiếm khách vô địch của Lệnh Hồ Xung là một câu chuyện đầy hấp dẫn.

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế
Kinh tế

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế

Kinh tế

Ngày 14/9, Vietjet chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng đội bay của hãng, bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Kazakhstan, lên 121 chiếc.  

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Thành phố nhân dịp lễ Sen Dolta 2025.

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ
Kinh tế

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ

Kinh tế

Nhiều tuyến đường trọng yếu ở Đà Nẵng xuất hiện bong tróc, lún sụt sau thời gian dài khai thác; các đơn vị bảo trì đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để bảo đảm giao thông thông suốt.

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Tin tức

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tin tức

Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe limousine, ôtô bán tải và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khiến 8 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn tắc.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt
Kinh tế

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Kinh tế

Với nhiều gói tài chính linh hoạt hỗ trợ, khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của Dự án T&T Millennia City (Tây Ninh) nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group có thể giảm áp lực tài chính để hiện thực hóa mong ước “an cư lạc nghiệp”.

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V
Đại đoàn kết dân tộc

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Đại đoàn kết dân tộc

Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V đã chọn được 91 tác phẩm thuộc 4 thể loại: trong đó báo in 30 tác phẩm, báo điện tử 35 tác phẩm, truyền hình 16 tác phẩm, phát thanh 10 tác phẩm vào chung khảo.

Trấn Thành: 'Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách'
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành: "Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách"

Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành khẳng định vai trò nhà làm phim, "đầu bếp" kỹ tính, chỉn chu. Anh tự tin "món" phim dở sẽ không bao giờ ra mắt khán giả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Tin tức

Sáng 15-9, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15-9-1945 / 15-9-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ.

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp
Xã hội

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp

Xã hội

Nhằm thu nhập thông tin, dữ liệu có kế hoạch báo cáo tiền lương, các khoản phụ cấp, mới đây Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị về việc điều tra chuyên đề về sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động năm 2025.

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU
Điểm nóng

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ tăng cường trừng phạt Moscow nếu các nước EU và NATO thực hiện các biện pháp tương tự với Mỹ và ngừng mua dầu thô của Nga.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị
Thể thao

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị

Thể thao

Trước báo giới truyền thông, HLV Nguyễn Anh Đức đã bày tỏ sự thất vọng về các quyết định của trọng tài trong thất bại 1-3 của Becamex TP.HCM trước Đồng Nai ở vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026.

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Pháp luật

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Pháp luật

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lao ra chặn ôtô, xe máy và hành hung một tài xế trên đường Hồ Tùng Mậu, tối 14/9, trước khi bị khống chế.

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025
Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025

Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh "Sự hối hận muộn màng" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?
Kinh tế

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?

Kinh tế

Câu hỏi lớn đặt ra là Việt Nam sẽ lựa chọn con đường nào trong cuộc đua Trí tuệ nhân tạo (AI) để vừa phát triển nhanh, vừa đảm bảo an toàn và bền vững?

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ
Xã hội

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ

Xã hội

Câu chuyện cảm động đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc, một chàng trai trẻ qua đời vì bệnh nặng đã để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho người yêu cũ - cô gái đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo - cùng một bức thư tuyệt mệnh chứa chan tình yêu và sự hy sinh.

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha
Nhà nông

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Lĩnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng đất đỏ Bình Phước cũ, nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Năm 2025, anh được vinh danh là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông. Đây là lần thứ 2 liên tiếp anh nhận danh hiệu cao quý này của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phát biểu trước truyền thông, HLV Popov đánh giá cao màn thể hiện của ngôi sao Việt kiều Kyle Colonna, đồng thời tiến cử trung vệ Việt kiều Mỹ cao 1m88 này cho ĐT Việt Nam.

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Từ Thái Giang, Bí thư phường Buôn Ma Thuột, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X với 100% phiếu thuận.

Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này
Xã hội

Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này

Xã hội

Tưởng sốt xuất huyết đơn giản, đến ngày thứ 7, bệnh nhân bỗng khó thở, huyết áp tụt, khi nhập viện đã chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng.

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Sáng ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân cả nước lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi Tiến quân ca vang lên, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay trên bầu trời độc lập, và một trong hai người kéo cờ chính là bà Dương Thị Thoa (bí danh Lê Thi), người con gái quê Hưng Yên.

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên
Nhà đất

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên

Nhà đất

Giá thép tại Trung Quốc tăng mạnh nhờ nhu cầu phục hồi và chi phí quặng sắt leo thang, tạo hiệu ứng lan tỏa ra thị trường toàn cầu.

Bí thư TP.HCM: “Thành phố đã tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng”
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư TP.HCM: “Thành phố đã tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng”

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao việc Thành phố đã tập trung tháo gỡ 266/838 dự án tồn đọng. Theo ông, dù số lượng tháo gỡ mới đạt hơn 1/3, nhưng cho thấy Thành phố đã có ý thức và đang tích cực xử lý những việc tồn đọng.

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”
Doanh nghiệp

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”

Doanh nghiệp

Thời gian qua, Agribank Kon Tum luôn tích cực triển khai các chương trình ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đi đầu trong việc đưa các sản phẩm ngân hàng hiện đại đến với địa phương, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng.

Gen Z mua nhà tại TP.HCM có thể đối diện những rủi ro nào?
Dân sinh

Gen Z mua nhà tại TP.HCM có thể đối diện những rủi ro nào?

Dân sinh

Theo các chuyên gia, người trẻ tại TP.HCM khi muốn mua nhà ngoài bài toán tài chính cần chú trọng vấn đề pháp lý của bất động sản muốn mua để tránh tình cảnh “tiền mất tật mang”.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?

Bạn đọc

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là nội dung quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Quy trình này được quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong từng bước thực hiện.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá
Pháp luật

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

Pháp luật

Ngày 14/9/2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”
Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”

Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm năm nay gần như mất hút trên mạng xã hội dù còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Trung thu, sau tuyên bố mạnh mẽ “bánh nhà làm thì để nhà ăn” và cơ quan chức năng TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra mặt hàng này.

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga