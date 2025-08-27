Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Giảm nghèo nông thôn
Thứ tư, ngày 27/08/2025 13:31 GMT+7

Loại cây ra quả ngon ngọt, ăn giòn đang giúp nông dân một xã ở Sơn La có thu nhập tốt, giảm nghèo, có hộ khá giả lên

+ aA -
Phạm Hoài Thứ tư, ngày 27/08/2025 13:31 GMT+7
Không chỉ bền bỉ "gieo chữ" suốt gần 30 năm, thầy giáo Hoàng Văn Quý (SN 1975) còn mạnh dạn trong việc tiên phong đưa cây hồng giòn về trồng ở xã vùng cao Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La. Cây hồng đã mang lại nguồn thu nhập lớn và mở ra hướng thoát nghèo, làm giàu cho bà con người Mông, người Thái nơi đây.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

"Gia tài" khổng lồ nơi đất khó

Trời Phiêng Cằm giữa trưa mà vẫn dịu mát như tiết thu miền xuôi. Ngôi nhà nhỏ của thầy giáo Hoàng Văn Quý ở bản Nong Thỏm hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng sọt hồng giòn vàng ươm, căng bóng như những chiếc đèn lồng nhỏ được bà con cẩn thận gánh từ trên vườn xuống, chất đầy cả khoảng sân rộng.

Loại cá giàu canxi, ít xương, phàm ăn này nuôi dày đặc ở Vĩnh Long, bán hàng tấn, có nhà lời 1,5 tỷ/vụ, người ta đến xem

Tiếng cười nói, tiếng thương lái gọi nhau í ới, tiếng sột soạt của những thùng carton được đóng gói… tất cả tạo nên một bản giao hưởng rộn rã của mùa thu hoạch.

Giữa sự tất bật ấy, anh Quý trong bộ quần áo lao động đã sờn vai, nước da ngăm đen vì sương nắng, chạy tới chạy lui như con thoi.

Khi thì anh thoăn thoắt ra vườn chỉ đạo bà con cách hái quả sao cho không dập nát, lúc lại tất tả quay về sân, tay cầm cuốn sổ nhỏ, tay bấm máy tính, miệng liến thoắng tính tiền cho khách.

Nhìn cái cách anh cầm quả hồng lên xem xét, cách anh ghi chép từng mã cân, cách anh chỉ đạo mọi việc đâu ra đó, chẳng ai nghĩ đây là một thầy giáo đã gần ba thập kỷ đứng trên bục giảng.

Trông anh lúc này giống một "lão nông tri điền" thực thụ, một người sinh ra để gắn bó với đất đai, cây cỏ.

Thầy giáo Hoàng Văn Quý bên cạnh vườn hồng giòn của gia đình. Ảnh: Phạm Hoài.
Vùng đất có rừng, có động vật sách Đỏ, có hồ nước ngọt to lớn này đang được tỉnh Đồng Nai kêu gọi đầu tư gần 1.000 tỷ

"Xong xe này nữa là tạm ổn các bác nhé. Tranh thủ mấy hôm nữa vào năm học mới là không có thời gian đâu", anh Quý cười vang, nụ cười hiền hậu làm bừng sáng cả khuôn mặt khắc khổ.

Chỉ trong nửa tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm nay, khu vườn rộng 1,7 ha của gia đình anh Quý đã cho thu hoạch gần 20 tấn quả. Với giá bán xô tại vườn trung bình 30.000 đồng/kg, mùa hồng bói năm thứ tư này đã mang về cho gia đình người thầy giáo vùng cao gần 200 triệu đồng.

"Gần 200 triệu đấy chú ạ. Bằng bà con người Mông, người Thái ở đây trồng 60 tấn ngô", một thương lái vừa chất thùng hồng cuối cùng lên xe vừa nói vọng lại, giọng đầy thán phục.

Số tiền ấy, ở nơi "đá nhiều hơn đất" như Phiêng Cằm, là cả một gia tài khổng lồ. Nó không chỉ là thành quả của mồ hôi, mà còn là kết tinh của một quyết định táo bạo, một tầm nhìn đi trước thời đại của người thầy giáo năm xưa chỉ biết đến phấn trắng, bảng đen.

Cuộc "đánh cược" liều lĩnh và vị ngọt từ cây hồng giòn

Từ "Làng quan họ" Bắc Ninh đến "Đêm sông Cầu": Bản tình ca Kinh Bắc

Pha xong ấm trà nóng hổi mời khách, thầy Quý dẫn chúng tôi men theo con đường đất nhỏ ra khu vườn sau nhà.

Trước mắt chúng tôi, một màu xanh trù phú hiện ra, khác biệt hẳn với những nương ngô, sắn bạc màu xung quanh. Hàng trăm cây hồng được trồng thẳng tắp, tán lá xum xuê, cành nào cành nấy trĩu nặng những chùm quả vàng óng, lấp ló trong nắng.

"Vườn của tôi giờ có 1.000 gốc, trong đó 600 gốc đã cho thu hoạch. Năm nay bước sang năm thứ 4 thôi mà năng suất đã tốt lắm rồi.

Trung bình mỗi cây được 30-50kg quả. Tôi tính toán, chỉ ba năm nữa, khi cây bước vào thời kỳ thu hoạch chính, mỗi hecta có thể cho 20-30 tấn. Với giá cả ổn định như hiện nay, giấc mơ tiền tỷ từ vườn hồng này không còn xa nữa", thầy Quý nói với ánh mắt đầy hy vọng.

Theo thầy Quý, trung bình mỗi cây hồng giòn 4 năm tuổi này cho thu từ 30-50kg quả. Ảnh: Phạm Hoài.
Loại quả ngon ngọt này ở Hưng Yên da căng, vỏ mỏng, 10 quả đẹp cả 10 thế này đây

Nhưng để có được "cỗ máy in tiền" này, thầy Quý đã phải trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi tình cờ lên Mộc Châu vài năm trước.

Lần đầu tiên được thưởng thức miếng hồng giòn, cái vị ngọt đậm, giòn tan, mát lịm nơi đầu lưỡi đã khiến người thầy giáo trẻ phải lòng thứ đặc sản này.

Thầy Quý lân la hỏi chuyện, tìm hiểu và nhận ra một điều quan trọng, đó là thổ nhưỡng và khí hậu của Phiêng Cằm, với độ cao tương đương Mộc Châu, hoàn toàn có thể trồng được loại cây "khó tính" này.

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu thầy Quý: "Bao đời nay, bà con quê mình cứ luẩn quẩn với cây ngô, cây lúa, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà cái nghèo, cái khó vẫn cứ đeo bám. Tại sao mình không thử một hướng đi mới?".

Nghĩ là làm. Thầy Quý dồn hết nửa năm lương dành dụm, vay mượn thêm anh em, một mình xuống Mộc Châu mua 600 cây hồng giống về trồng. Quyết định của thầy Quý khi đó đã khiến bà con trong bản ngạc nhiên, có người ái ngại, có người lại cho anh là "gàn dở".

Đổi đời ngoạn mục dưới chân đèo Chư Sê, bên công trình hồ thủy lợi Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai

"Người ta được đi học, làm thầy giáo là để thoát cảnh chân lấm tay bùn. Đằng này thầy Quý lại đâm đầu vào làm nông dân. Đất này bao đời chỉ hợp với cây ngô, cây sắn, trồng cái cây lạ hoắc này nhỡ chết thì mất cả vốn lẫn lời", thầy Quý nhớ lại những lời xì xào ngày ấy.

Đó là một canh bạc thực sự. Một canh bạc mà thầy Quý đã đặt cược tất cả vốn liếng và uy tín của mình.

Suốt 3 năm đầu, ngày ngày lên lớp gieo chữ, về nhà thầy Quý lại khoác bộ quần áo lao động, lụi cụi ngoài vườn cuốc đất, làm cỏ, bắt sâu, chăm sóc vườn hồng của mình. Vừa làm, thầy Quý vừa phấp phỏng lo âu, không biết canh bạc của mình có thành công hay không.

Những quả hồng giòn được thầy Hoàng Văn Quý bán cho thương lái với giá trung bình 30.000 đồng/kg. Ảnh: Phạm Hoài.

Và rồi, đất đã không phụ công người. Mùa thu năm thứ ba, những cây hồng nhỏ bé bắt đầu trổ những lứa quả bói đầu tiên.

Thầy Quý vẫn nhớ như in cái cảm giác run run khi tự tay hái trái hồng đầu tiên, quả còn chưa ngả vàng hẳn. Người thầy giáo ấy lau vội vào vạt áo rồi đưa lên miệng cắn thử.

Sau sáp nhập tỉnh,thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa giới hành chính xã này ở tỉnh Đồng Nai không thay đổi

"Trời ơi, nó ngọt. Ngọt lịm. Cái vị ngọt thanh và giòn tan ấy đến giờ tôi vẫn cảm nhận được. Tôi mừng quýnh hét lên như một đứa trẻ. Mọi lo âu, mệt mỏi suốt mấy năm trời tan biến hết. Chỉ còn lại một cảm giác hạnh phúc vỡ òa. Tôi biết mình đã đi đúng hướng rồi!", thầy Quý xúc động kể lại.

"Ép xứ" để thoát nghèo và khát vọng thắp sáng Phiêng Cằm

Thành công của thầy Quý không chỉ mang lại quả ngọt cho riêng gia đình anh. Nó đã thắp lên một ngọn lửa hy vọng, làm thay đổi tư duy canh tác bao đời nay của bà con người Mông, người Thái ở nơi vùng cao Phiêng Cằm.

Thấy vườn hồng của thầy giáo cho thu nhập cao gấp 20-30 lần trồng ngô, lại ít tốn công chăm sóc, nhiều hộ dân đã tìm đến học hỏi và mạnh dạn chuyển đổi. Từ vài hộ ban đầu, đến nay, cả xã đã phát triển được cả chục hecta hồng giòn.

Phiêng Cằm đang dần chuyển mình, khoác lên mình tấm áo màu xanh của những vườn hồng giòn - màu của trù phú và hy vọng. Và người có công đầu trong cuộc cách mạng ấy, không ai khác chính là thầy Quý.

Thầy Quý sinh ra và lớn lên khi Phiêng Cằm còn là một vùng đất bị cô lập bởi núi rừng. Đường đến trường là những con dốc trơn trượt, những con suối phải lội qua. Nhưng ngọn lửa ham học trong chàng thanh niên người dân tộc Thái - Hoàng Văn Quý chưa bao giờ tắt.

Loại cá mang tên cá sạo ở Quảng Ngãi mà ăn "thật" ngon ngọt, vạn người mê

Chàng thanh niên ấy luôn tâm niệm “ép xứ” – học lấy cái chữ là con đường ngắn nhất để xóa đói, giảm nghèo, mình học được cái chữ sẽ về quê hương dạy học cho con em đồng bào.

Vượt qua bao gian khó, thầy Quý trở thành thanh niên đầu tiên của bản Nong Thẳm thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm I Sơn La. Năm 1997, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, thầy Quý từ chối những lời mời ở lại miền xuôi, quyết tâm trở về quê hương thực hiện ước nguyện gieo chữ trên chính mảnh đất đã sinh ra mình.

Suốt gần 3 thập kỷ, hình ảnh người thầy giáo tận tụy bên những lớp học đơn sơ đã in sâu vào tâm trí biết bao thế hệ học trò và bà con Phiêng Cằm. Anh tin rằng, khi cái đầu được mở mang, tư duy được khai sáng thì cái đói, cái nghèo mới bị đẩy lùi.

Thấy hiệu quả kinh tế, nhiều hộ dân ở xã Phiêng Cằm đã tìm đến thầy Quý học hỏi và mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây hồng giòn. Ảnh: Phạm Hoài.
Ban đêm trên đường nông thôn mới ở một phường của Cần Thơ diễn ra chuyện gì mà khiến dân bức xúc?

Và bây giờ, khi sự học ở Phiêng Cằm đã đi vào nề nếp, anh lại tiếp tục hành trình "xóa đói giảm nghèo" theo một cách khác, đó là tiên phong trong phát triển kinh tế. Từ việc gieo con chữ trên bục giảng đến việc trồng cây gây rừng, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, ở cương vị nào, thầy Quý cũng là một ngọn đuốc soi đường.

"Tôi tin, chỉ vài năm nữa thôi, khi Phiêng Cằm trở thành vựa hồng giòn thứ hai của Sơn La, sự giàu có sẽ trở thành hiện thực ở vùng non cao núi thẳm này", thầy Quý tự tin chia sẻ.

Rời Phiêng Cằm khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, màu vàng của những quả hồng giòn lấp ló trong những tán lá xanh mát ánh lên trong nắng chiều như những đốm lửa ấm áp. Đốm lửa ấy được thắp lên từ khát vọng cháy bỏng của một người thầy giáo đã dành cả cuộc đời mình để "gieo chữ" và "trồng vàng", thắp sáng tương lai cho cả một vùng đất khó như Phiêng Cằm. Thầy Hoàng Văn Quý, bằng cả trí tuệ và trái tim mình, đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường trên rẻo cao Sơn La.

Tham khảo thêm

Loại quả đặc sản ngon ngọt này của tỉnh Hưng Yên đang ngày càng tự tin 'ra chợ thế giới'

Loại quả đặc sản ngon ngọt này của tỉnh Hưng Yên đang ngày càng tự tin "ra chợ thế giới"

Trồng bưởi ra quả ngon ngọt, cứ 1ha lãi 800 triệu, nông dân tỉnh Đồng Nai (mới) dùng thứ phân gì tự chế?

Trồng bưởi ra quả ngon ngọt, cứ 1ha lãi 800 triệu, nông dân tỉnh Đồng Nai (mới) dùng thứ phân gì tự chế?

Cây đu đủ “1 gốc 5 thân' vẫn ra quả ngon ngọt như thường

Cây đu đủ “1 gốc 5 thân" vẫn ra quả ngon ngọt như thường

Ở Khánh Hòa có miệt vườn trái cây y như miền Tây, quả ngon, quả đặc sản chín rồi, người ta đang đến

Ở Khánh Hòa có miệt vườn trái cây y như miền Tây, quả ngon, quả đặc sản chín rồi, người ta đang đến

Ở tỉnh Quảng Ngãi có một ngôi làng số, xưa xa xôi biệt lập, nay dân livestream bán quả ngon ngay tại vườn

Ở tỉnh Quảng Ngãi có một ngôi làng số, xưa xa xôi biệt lập, nay dân livestream bán quả ngon ngay tại vườn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Trồng sầu riêng, trồng xoài ở xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, thu nhập của nông dân đang tốt lên, giảm nghèo bền vững

Những năm qua, mô hình trồng sầu riêng, trồng xoài, trồng lúa ở xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa đã nâng cao đời sống của nông dân, thu nhập tăng lên, giảm nghèo bền vững.

PGS.TS Đào Thế Anh: Cần "trao quyền" và người dân "được làm chủ" để xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo nông thôn
PGS.TS Đào Thế Anh: Cần 'trao quyền' và người dân 'được làm chủ' để xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững

Từ “NTM đáng sống” đến “NTM hạnh phúc”: Bước chuyển quan trọng trong giai đoạn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo nông thôn
Từ “NTM đáng sống” đến “NTM hạnh phúc”: Bước chuyển quan trọng trong giai đoạn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế

Thể thao

ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái
Thế giới

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Thế giới

Quân đội Nga mỗi tháng giải phóng được 600-700 km2 trong khu vực chiến dịch đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo tại cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng của cơ quan quân sự Nga hôm thứ Sáu.

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá
Chuyển động Sài Gòn

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá

Chuyển động Sài Gòn

Với nhiều người, thưởng thức ẩm thực chay là một trải nghiệm không thể thiếu vào mùa Vu lan. Việc ăn chay không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh mà còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên cùng gia đình và bạn bè.

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn 'Xanh hóa - Số hóa' tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Doanh nghiệp

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa" tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Doanh nghiệp

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục
Nhà nông

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục

Nhà nông

Anh Cao Văn Liền (51 tuổi) có hơn 20 năm tham gia công tác ở ấp; trong đó, có gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ. Ở vị trí công tác nào anh Liền cũng luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, được đảng viên (ĐV) và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Văn hóa - Giải trí

"Những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác", ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng về những tin đồn ác ý.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8 tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.713 đồng - 26.783 đồng (mua - bán), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công
Kinh tế

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công

Kinh tế

Tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, lãnh đạo chính phủ và ngành tài chính chứng kiến sự ra mắt và thảo luận về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – một dự án được kỳ vọng sẽ định hình hạ tầng công nghệ cho chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính trong tương lai.

Người xưa dặn: 'Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà', đó là 3 cây nào vậy?
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Gia đình

Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'
Văn hóa - Giải trí

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì
Thể thao

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Thể thao

Chiều 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) với đầy đủ lực lượng được triệu tập, chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng C- Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80
Tin tức

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80

Tin tức

Giữa Hà Nội rợp sắc cờ hoa và hàng triệu con tim đổ về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80, những cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con, vợ chồng, cựu chiến binh… đã thắp sáng tình yêu Tổ quốc, biến khoảnh khắc đời thường thành niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky
Thế giới

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với tổng thống Ukraine, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, thì ông Trump không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch
Xã hội

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch

Xã hội

Sản phụ mang song thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đã vỡ ối, dây rốn rơi ra ngoài, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?
Nhà nông

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?

Nhà nông

Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, bà con ngư dân vừa cùng nhau đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu ích tại tọa đàm "Phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Quảng Ninh.

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật có hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế

Chuyển động Sài Gòn

Trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TP.HCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe tăng đột biến. Người dân cần chú ý lộ trình thay thế.

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Rạng sáng ngày 30/8, hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) gần như không ngủ. Càng đến sát giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, không khí càng thêm hối hả, mọi người cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Media

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Media

Đúng 4h50 sáng 30/8, lực lượng diễu binh gồm 120 quân nhân Trung Quốc đã xuất hiện tập dượt trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?
Tin tức

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?

Tin tức

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả khoản 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập tập trung thực hiện từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 
Nhà nông

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông

Bình Hòa Nam - xã nghèo nhất nhì Long An (cũ) nay thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (mới) - từng là vùng đất bưng biền ngập phèn, cỏ mọc um tùm, bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm chết người, giờ đây đã thay da đổi thịt. Cả xã khoác lên mình màu áo xanh ngút ngàn của những ruộng rau má mơn mởn.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Rạng sáng 30/8, tại khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội), ngay trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề đã cùng nhau cất vang những ca khúc cách mạng, khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tôi yêu Tổ quốc tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tôi yêu Tổ quốc tôi

Văn hóa - Giải trí

Có những buổi sáng mùa thu ở Nhật, tôi đứng giữa quảng trường rộng, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên giữa trời xanh, mắt ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID
Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID

Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng việc đóng cửa cơ quan viện trợ nước ngoài đã giúp người nộp thuế Mỹ tiết kiệm được "hàng chục tỷ USD". Ông cho biết USAID chính thức bước vào giai đoạn đóng cửa.

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?
Thể thao

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?

Thể thao

Khởi đầu mùa giải V.League 2025/2026 của Hà Nội FC là một cú sốc thực sự, không chỉ với người hâm mộ mà còn với cả những đối thủ từng phải kiêng dè họ. Nhà đương kim á quân, đội bóng giàu thành tích và được xem là biểu tượng của sự ổn định suốt nhiều năm, giờ đây đang thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống, bạc nhược và xa lạ đến bất ngờ.

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng
Nhà nông

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng

Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang mạnh dạn chuyển đổi số, từ gắn mã QR cho từng quả dừa hữu cơ đến bán sầu riêng trên mạng. Cách làm mới giúp nâng giá trị nông sản và góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng 'thối' ếch càng thích, tự động mò tới
Nhà nông

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng "thối" ếch càng thích, tự động mò tới

Nhà nông

Lũ về mang theo phù sa, tưới mát ruộng đồng ở An Giang, là thời điểm những nghề ăn theo bắt đầu vào vụ, trong đó có nghề săn, bắt ếch đồng rục rịch theo con nước, giúp nhiều hộ gia đình có thêm thu nhập kha khá lúc nông nhàn.

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
5

Văn hóa - Giải trí

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó nghệ thuật, họa sĩ Trần Hòa Bình (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) đã dành trọn tâm huyết để tạo nên hơn 1.000 tác phẩm tranh chân dung về Bác Hồ. Ông đã biến tình yêu hội họa thành một cách thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn