Loại củ gia vị chứa allicin, tăng khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ miễn dịch, đem ngâm chua ngọt vừa ngon vừa tốt

Tỏi là loại củ có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, bao gồm tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị cảm lạnh, cảm cúm, và có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư.

Trong loại củ này có chứa các hợp chất hoạt tính như allicin, có đặc tính chống oxy hóa cao giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Ngoài ra, sự hiện diện của vitamin, khoáng chất và đặc tính kháng khuẩn trong tỏi có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại nhiễm trùng.

Loại củ này được dùng làm gia vị trong các món ăn, có thể chế biến hoặc ăn trực tiếp. Nếu ai từng ăn qua tỏi ngâm chua ngọt chắc chắn đều yêu thích vì tỏi giòn, không cay, vị chua ngọt vừa phải, mùa hè ăn cùng cơm hay bún phở mì miến hay ăn kèm các món nướng, lẩu,... giải ngán đều thích hợp.

Dân Việt giới thiệu công thức siêu đơn giản làm tỏi ngâm chua ngọt như sau:

Ngâm dấm đen cũng gần tương tự dấm trắng

Nguyên liệu làm tỏi ngâm chua ngọt:

- 2 kg tỏi tươi

- 30gr muối

- 350gr đường

- 500ml nước lọc

- 500ml giấm gạo

- 1 ít rượu trắng

Dùng tỏi tươi mới thu hoạch cuống còn xanh thế này càng ngon

Cách làm tỏi ngâm chua ngọt:

*Sơ chế tỏi:

Cắt bớt đầu và rễ, bóc bớt lớp vỏ bên ngoài. Ngâm vào nước muối khoảng 4–6 tiếng hoặc qua đêm. Sau đó vớt ra, rửa sạch rồi phơi cho thật ráo nước (rất quan trọng nhé – ẩm là dễ nổi váng).

Sau khi đã cắt bớt đầu và rễ. Ngâm nước muối qua đêm

Sau khi ngâm thì vớt ra phơi cho ráo nước

*Nấu nước ngâm:

Cho nước + đường + muối vào nồi đun sôi. Khi tan hết thì cho giấm vào, đun thêm xíu rồi tắt bếp, để nguội hoàn toàn.

Xếp tỏi vào lọ đã tiệt trùng và đổ hỗn hợp nước ngâm vào

*Ngâm tỏi:

Xếp tỏi vào lọ thuỷ tinh/ sành/ sứ đã tiệt trùng. Đổ nước ngâm nguội vào ngập tỏi. Trên cùng, đổ nhẹ 1 lớp rượu trắng. Đậy kín, cất nơi thoáng mát, tránh ánh nắng.

- Sau khoảng 20 ngày là ăn được, nhưng ngon nhất là sau 1 tháng – lúc này tỏi đã giòn tan, vị chua ngọt hoà quyện cực mê.

- Bảo quản tốt thì để cả năm vẫn ngon.

Trên cùng đổ một lớp rượu trắng lên rồi đậy nắp. Để ở nơi thoáng mát 20 ngày - 1 tháng là ăn được

*Lưu ý: tỉ lệ giấm:nước là 1:1, còn đường và muối thì gia giảm theo khẩu vị gia đình.

*Ngâm với giấm đen

Tùy vào công thức và thói quen của từng người mà gia giảm gia vị. Dùng đường cát hoặc thêm đường phèn, tỉ lệ 50:50.

Ngâm với giấm đen:

- 2kg tỏi

- 500ml giấm:nước tỉ lệ 1:1

- Giấm đen:dấm trắng tỉ lệ 1:1

- 200ml nước tương nhạt

- 350gr đường

- 30gr muối

Các bước thực hiện tương tự ngâm giấm trắng.

Chúc các bạn thành công với món tỏi ngâm chua ngọt!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trúc Vy thực hiện